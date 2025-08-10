Tối 9/8, tập 11 Em Xinh Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, 2 team của LyHan và Phương Ly lần lượt trình diễn tiết mục còn lại để khép lại vòng 2 của livestgae 4. Sau các phần trình diễn, kết quả chung cuộc được Trấn Thành công bố.

Về luật loại trừ, sau livestage 4 sẽ có 2 cặp thấp điểm nhất ở đội xếp hạng 3 và 4 chung cuộc sẽ phải ra về. Còn 2 slot dừng cuộc chơi sẽ được bóc ra từ 2 Em Xinh có điểm cá nhân thấp nhất trong 16 người còn lại. Tuy nhiên, nếu team nào giành được "hot chair" ở 2 lượt đấu sẽ giành được quyền bảo toàn thành viên, qua đó đẩy áp lực bị loại lên 3 team còn lại.

Team LyHan là đội duy nhất bảo toàn các thành viên vào vòng trong

Theo đó, team LyHan và team Phương Ly là 2 đội giành được "hot chair" ở 2 vòng, qua đó xếp ở 2 vị trí đầu ở livestage 4. Đồng nghĩa, team của Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc đối diện với áp lực sẽ chia tay nhiều thành viên hơn. Và đúng như dự đoán, team của Bích Phương là đội có nhiều thành viên phải ra về. Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn, Juky San và Mỹ Mỹ là 3 Em Xinh được công bố dừng lại. Đón nhận kết quả chung cuộc, Bích Phương ban đầu không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên sự gồng mình không được bao lâu thì nữ ca sĩ bật khóc nức nở.

Bích Phương chia sẻ: "Tự nhiên khóc được tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên tôi rất buồn khi các thành viên bị loại, nhưng nếu được làm lại, chọn thành viên, bài hát và biết trước kết quả vẫn hạng bét thì Phương vẫn làm như vậy".

Bích Phương khóc nức nở khi phải chia tay các thành viên

Nữ ca sĩ cho biết nếu được làm lại và vẫn hạng chót thì vẫn sẽ giữ nguyên cách thể hiện

3 Em Xinh tiếp theo bị loại là Liu Grace - Saabirose (team Lâm Bảo Ngọc) và Vũ Thảo My (team Phương Ly). Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả chung cuộc. Theo Trấn Thành, để hoàn thiện đội hình ở livestage 5, sẽ có 2 Em Xinh được hồi sinh. Theo đó, 1 Em Xinh được trở lại bởi sự lựa chọn của team LyHan - đội giành được chiến thắng ở livestage 4, còn 1 suất khác sẽ được quyết định bởi màn bầu chọn kín của các Em Xinh ở lại.

Sau khi hội ý thì team LyHan chọn giữ lại Saabirose, trong khi đó, với 8 phiếu được bình chọn thì Juky San giành được slot hồi sinh để bước vào vòng thi tiếp theo.