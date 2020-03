Tăng cường sức đề kháng cho người cao tuổi trong mùa dịch bệnh

Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia thì dưới đây là những điều người cao tuổi cần lưu ý, trước hết là bảo vệ bản thân, sau là cả gia đình trước nguy cơ dịch bệnh lây lan như hiện nay.

Thực hiện lối sống lành mạnh

Thay vì đến nơi tập luyện công cộng, người cao tuổi có thể tự tập tại nhà để tránh lây nhiễm chéo mùa dịch mà vẫn tăng cường sức đề kháng.

Với người cao tuổi, một lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày và luôn giữ cho tinh thần được lạc quan, vui vẻ là điều vô cùng quan trọng không chỉ giúp tăng đề kháng phòng tránh dịch bệnh mà còn là tiền đề để có cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại khi dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng rất cao, thì người cao tuổi nên gương mẫu thực hiện tốt những biện pháp phòng tránh chung theo Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và giúp con cháu noi theo.

Nếu đang mắc các bệnh mạn tính, như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch… người cao tuổi nên tránh tham gia các lễ hội, du lịch hoặc đến những nơi đông người; duy trì phác đồ điều trị theo chỉ định bác sỹ, thăm khám đúng lịch; tránh xa các nguồn lây nhiễm. Và không may phải nằm viện trong thời gian dịch bệnh tăng cao thì người thân nên hạn chế đến thăm, để tránh mang theo virus lây bệnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Người già cần đặc biệt chú trọng dinh dưỡng để khỏe từ bên trong.

Nếu không có bệnh nền cần lưu ý chế độ ăn thì người cao tuổi nên ăn đa dạng các loại thực phẩm và không nên ăn kiêng. Chế độ dinh dưỡng tốt sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ vững chắc cho cơ thể trước sự tấn công của virus và dịch bệnh.

Trong đó, người cao tuổi nên đặc biệt lưu ý ăn các loại thực phẩm giàu đạm (cân bằng cả đạm động vật và đạm thực vật) vì hệ miễn dịch được xây dựng phần lớn từ chất đạm mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Những thực phẩm giàu đạm, ít chất béo mà người cao tuổi nên sử dụng đó là: ức gà, thịt bò, cá hồi, tôm, trứng gà, sữa… (đạm động vật) và các loại ngũ cốc, đậu đỗ, khoai củ... (đạm thực vật).

Vitamin, khoáng chất cũng là yếu tố không thể bỏ qua giúp cơ thể người cao tuổi phòng tránh dịch bệnh. Và nguồn tốt nhất chính là từ rau xanh và hoa quả tươi giúp cho hệ thống miễn dịch hoạt động tích cực và hiệu quả tối ưu.

Đừng quên thêm những loại rau gia vị như: hành, tỏi, gừng, sả, chanh và các loại rau thơm nhiều tinh dầu (bạc hà, kinh giới, tía tô…) vừa kích thích vị giác giúp người cao tuổi ngon miệng, lại vừa có tính kháng khuẩn cao cho cơ thể.

Để chế độ dinh dưỡng phát huy hiệu quả trong việc xây dựng hệ miễn dịch, người cao tuổi nên ăn thực phẩm được nấu chín hoàn toàn và an toàn thực phẩm; hạn chế các đồ dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ ngọt, rượu bia, đồ ăn nhanh, ăn ngoài hàng quán. Và nhớ rửa tay trước khi ăn.

Đảm bảo cơ thể đủ nước, chú ý chọn nước uống bổ dưỡng

Nước rong biển và sâm Fansipan ép là thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe người cao tuổi.

Khoa học chứng minh, khi cơ thể đủ nước sẽ giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, phát hiện và đẩy lùi mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn.

Vì thế, thay vì chỉ uống nước khi khát, người cao tuổi nên chủ động bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể. Bên cạnh nước lọc ấm uống mỗi sáng sau khi ngủ dậy và duy trì trong cả ngày thì các loại nước trái cây, trà từ các loại lá - hoa – quả,... đều được khuyên dùng. Và gần đây, nước rong biển ép và sâm Fansipan được coi là thức uống bổ dưỡng đặc biệt cho sức khỏe người cao tuổi.

Sâm Fansipan (tên gọi khác là củ sâm đất, hoàng sìn cô) có rất nhiều khoáng chất có lợi đặc biệt tốt đối với sức khỏe người cao tuổi. Trong sâm Fansipan có chứa fructooligosaccharide, một loại đường có thể làm giảm mức triglycerides và lipoprotein đến mức thấp nhất, từ đó làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Hàm lượng khoáng chất và dinh dưỡng khác như đường, Vitamin D, B1, B2, B3, B6, Ka, Na, Magan, Fe rất cao.

Rong sụn cũng là sản phẩm rất có lợi cho sức khỏe người cao tuổi. Trong rong sụn có hàm lượng vitamin A cao gấp 2 – 3 lần so với cà rốt, gấp 10 lần bơ; Hàm lượng vitamin B2 cao gấp 7 lần trứng; Vitamin C, E cao gấp nhiều lần trong rau quả; Hàm lượng calci cao gấp 3 lần sữa bò; Hàm lượng iod cao kể cả so với những thực phẩm có nguồn gốc từ biển.

Nước rong biển ép Catalia vị sâm Fansipan đóng chai vừa tiện vừa có lợi cho sức khỏe người cao tuổi.

Toàn bộ những dưỡng chất quý nêu trên có trong củ sâm Fansipan và rong sụn nay được kết tinh trong sản phẩm: Nước rong biển ép Catalia vị sâm Fansipan. Khác với với nhiều loại đồ uống hiện nay, nước rong biển ép Catalia vị sâm Fansipan được chiết xuất từ rong sụn và sâm Fansipan thật. Đặc biệt, sản phẩm không chứa chất phụ gia và chất béo nên vừa cung cấp nhiều dưỡng chất, vừa phù hợp với thể trạng người cao tuổi.

CÔNG TY TNHH LONG HẢI

Nhà máy sản xuất và giao dịch: Cụm Công nghiệp I, xã Gia Xuyên, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy thứ hai: Cụm Công nghiệp khu 2, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

www.thachlonghai.com.vn