Tặng cả "núi tiền" cho học sinh đỗ đại học điểm cao, 1 trường quốc tế bị chỉ trích

Mới đây, tại Trung Quốc, Trường Quốc tế Dajiang ở thành phố Quý Cảng vừa bị cơ quan chức năng nước này yêu cầu chấn chỉnh sau khi gây chú ý với phần thưởng "khủng" dành cho học sinh xuất sắc.

Cụ thể, trong lễ tốt nghiệp mới diễn ra, nhà trường đã công khai trao những khoản tiền mặt lớn cho các em trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Hình ảnh những cọc tiền được bày ngay trên sân khấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự bàn tán sôi nổi và buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Đặc biệt nhất, một nữ sinh họ Luo đã trúng tuyển Đại học Thanh Hoa danh giá nên được nhận khoản thưởng lên tới 1 triệu NDT (tương đương gần 3,7 tỷ đồng). Khoảnh khắc Luo bước lên nhận tiền khiến dư luận "dậy sóng", nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi một học sinh ngay lập tức trở thành "triệu phú".

Không chỉ Luo, một số học sinh khác cũng được trao thưởng với mức tiền mặt khác nhau, tùy theo thứ hạng và uy tín của ngôi trường đại học mà các em trúng tuyển. Việc thưởng tiền cho học sinh đỗ trường danh tiếng vốn đã là thông lệ tại Dajiang trong vài năm trở lại đây.

"Nhà trường đặt tiền lên một chiếc ghế đẩu trên sân khấu. Tiền chất thành đống như đồi núi. Tôi thực sự choáng váng trước cảnh tượng đó", một người dân địa phương có mặt nói với Anhui TV.

"Tôi ghen tị với cô gái này quá. Cô ấy còn trẻ thế mà đã sở hữu một triệu nhân dân tệ rồi", một phụ nữ có mặt nói thêm.

Nếu như năm 2022, mức thưởng cao nhất cho thí sinh vào 2 ngôi trường hàng đầu châu Á là Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh chỉ dừng ở 500.000 NDT, nay con số này đã tăng gấp đôi.

Con số này thậm chí khiến Sở Giáo dục thành phố Quý Cảng phải can thiệp và ngăn chặn "hoạt động bất thường" của trường.

Chính quyền địa phương nhận định, nhiều trường tư thục đang lạm dụng hình thức vinh danh để quảng bá tên tuổi, tạo hiệu ứng truyền thông quá mức. Vì vậy, cơ quan quản lý đã yêu cầu chấm dứt các hoạt động gây tranh cãi tương tự.

Trên mạng xã hội, chính sách thưởng "núi tiền" của Trường Quốc tế Dajiang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây là cách khuyến khích tinh thần học tập. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích việc biến thành tích học tập thành giá trị vật chất, dễ khiến học sinh hiểu sai ý nghĩa của việc học, cho rằng học giỏi chủ yếu để kiếm tiền.

Ngoài ra, dư luận cũng bày tỏ lo ngại về tính công bằng trong cách làm của nhà trường. Thay vì chỉ tập trung tôn vinh một số cá nhân xuất sắc, giáo viên và nhà trường cần định hướng toàn diện, hỗ trợ tất cả học sinh phát triển bền vững và có kế hoạch cho tương lai.

Các trường đại học ở Trung Quốc tuyển sinh dựa trên điểm số đạt được trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, diễn ra vào đầu tháng 6 hàng năm. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc luôn xếp trong top đầu các trường đại học ở châu Á, đồng thời xếp thứ 14 và 17 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2026.