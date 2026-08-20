Những ngày này, không ít tân sinh viên cùng phụ huynh phải tranh thủ tìm kiếm phòng trọ từ sớm với mong muốn ổn định chỗ ở trước khi bước vào năm học mới. Thế nhưng, sau nhiều ngày đi tìm, nhiều người vẫn chưa thể lựa chọn được nơi ở phù hợp.

Nhiều phòng trọ đã kín chỗ dù sinh viên chưa nhập học. Ảnh: Duy Quốc.

Em Nguyễn Thị Ngọc Nhung, tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, em cùng mẹ từ quê ra Đà Nẵng để làm thủ tục nhập học và tìm nhà trọ.

Dù đã chủ động ra Đà Nẵng sớm, hai mẹ con Nhung vẫn chưa tìm được căn phòng ưng ý. Nhiều ngày qua, em đã đi xem khá nhiều phòng trọ nhưng phần lớn đều có giá cao so với khả năng chi trả.

“Những phòng có giá thấp nhất cũng khoảng 2 triệu đồng/tháng, nhưng diện tích khá nhỏ, tiện nghi lại thiếu thốn. Những phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thì giá còn cao hơn. Giá phòng bị đẩy lên khá cao khiến em chưa thể tìm được chỗ ở phù hợp, không biết đến khi nào mới tìm được phòng”, Nhung chia sẻ.

Hiện nhiều tân sinh viên chật vật tìm phòng trọ.

Không chỉ sinh viên, nhiều phụ huynh cũng gặp khó khi đồng hành cùng con tìm chỗ ở. Chị Lê Thị Minh Hiếu, một phụ huynh từ Quảng Ngãi đưa con ra Đà Nẵng nhập học, cho biết gia đình đã mất nhiều ngày tìm phòng nhưng vẫn chưa tìm được nơi phù hợp.

“Tôi đã đi xem khá nhiều nhà trọ nhưng giá cao quá. Con tôi ở một mình nhưng nhiều phòng có giá 3-5 triệu đồng/tháng thì gia đình không thể kham nổi. Nếu cộng thêm tiền điện, nước, sinh hoạt phí nữa thì chi phí mỗi tháng rất lớn. Tôi hy vọng sẽ tìm được phòng có mức giá phù hợp hơn để giảm bớt gánh nặng cho gia đình”, chị Hiếu nói.

Theo ghi nhận, những phòng trọ có vị trí gần các trường đại học, cao đẳng, có điều hòa, nhà vệ sinh riêng và diện tích rộng thường có giá cao hơn. Trong khi đó, các phòng có mức giá khoảng 2 triệu đồng/tháng thường có diện tích nhỏ hoặc thiếu một số tiện nghi.

Dãy trọ của chị Lài đã được sinh viên đặt cọc trước một tháng.

Chị Nguyễn Thị Lài, chủ một dãy phòng trọ trên đường Lê Văn Thịnh, cho biết dãy trọ có 8 phòng và hiện đã được sinh viên đặt cọc kín, không còn phòng trống.

“Các phòng có diện tích và tiện nghi khác nhau nên giá thuê dao động từ 2,5 - 3,5 triệu/tháng. Hiện toàn bộ 8 phòng đều đã có người thuê”, chị Lài cho hay.

Theo chị Lài, dù nhu cầu thuê trọ tăng cao, gia đình vẫn giữ giá ổn định trong nhiều năm qua, nhằm tạo điều kiện để sinh viên có chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.

Ông Trương Trung Phương, Trưởng phòng Quản lý người học - Thư viện, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), cho hay, ngoài việc tổ chức đăng ký và bố trí chỗ ở nội trú tại ký túc xá của trường, nhà trường còn liên hệ với Ban Quản lý Ký túc xá phía Tây thành phố và các chủ nhà trọ quanh trường để cập nhật số lượng chỗ ở, địa chỉ, số điện thoại. Qua đó, nhà trường hỗ trợ tân sinh viên sớm tìm được nơi ở phù hợp, ổn định trước và trong thời gian nhập học.