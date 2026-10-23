Tân Miss Charm Vietnam 2026 Trà My: Cao 1m77, du học sinh RMIT, thí sinh duy nhất ứng xử song ngữ trong Top 5

Tối 22/10, đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kim Center, TP. Đồng Nai đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Ngọc Trà My (TP. Hồ Chí Minh). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, Á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và Á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh. Với ngôi vị cao nhất, Trà My sẽ là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Miss Charm 2026.

Phần thi ứng xử của Top 5 là tâm điểm của đêm chung kết. Trong số năm cô gái bước vào vòng quyết định, Trà My là thí sinh duy nhất trả lời song ngữ, lợi thế giúp cô ghi điểm khi cuộc thi đặt mục tiêu tìm kiếm người đủ khả năng giao tiếp và hội nhập ở sân chơi quốc tế. Ngay sau khi được xướng tên, tân hoa hậu thực hiện màn First Walk trong tiếng cổ vũ của khán giả, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ trên cương vị mới.

Từ du học sinh RMIT đến MC song ngữ các sự kiện ngoại giao

Sinh năm 1996, Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77m và thuộc nhóm ứng viên được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi. Năm 18 tuổi, cô sang Úc theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện tại, người đẹp điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Cô còn đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao. Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, Trà My từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025.

Trong đêm chung kết, Trà My cũng nhận giải phụ Người đẹp có Profile ấn tượng nhất (Best Profile Picture). Phía trước cô là quá trình chuẩn bị về kỹ năng, phong thái và hình ảnh trước khi lên đường thi quốc tế. Theo ban tổ chức, tân hoa hậu được kỳ vọng thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc văn hóa trước bạn bè năm châu.

Hai cựu Miss Charm ngồi ghế giám khảo

Đêm chung kết có sự tranh tài của 22 thí sinh, lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, áo tắm và dạ hội để chọn ra Top 16, Top 10+1 rồi Top 5. Top 11 gồm Nguyễn Đức Minh Tú, La Hoàng Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Ngọc Khánh Vy, Nguyễn Ngọc Trà My (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Khánh Linh (Hà Nội), Hà Lê Quỳnh Nga (TP. Đồng Nai), Lê Trần Anh Thư (Tây Ninh), Dương Thúy Hiền (Ninh Bình) và Nguyễn Tuyết Nhi (Quảng Trị).

Hội đồng giám khảo gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Organization, giữ vai trò Trưởng ban giám khảo; Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran; Miss Charm 2025 Anna Blanco và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2023. Các thí sinh được đánh giá trên nhiều tiêu chí, từ nhan sắc, phong thái, kỹ năng trình diễn đến bản lĩnh, cá tính và khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

Bên cạnh danh hiệu chính, ban tổ chức trao nhiều giải phụ. Nguyễn Thị Minh Ngọc nhận giải Người đẹp thời trang (Miss Fashion), Nguyễn Khánh Linh giành danh hiệu Miss Content Creator, Nguyễn Thị Diệu Linh đoạt Miss Ao Dai, Nguyễn Thị Kiều Linh có Trang phục dạ hội đẹp nhất, Hồ Yến Loan là Người đẹp tài năng và Hà Lê Quỳnh Nga sở hữu Trình diễn catwalk đẹp nhất.

Phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc là một điểm nhấn của đêm chung kết, khi thiết kế chiến thắng sẽ trở thành trang phục chính thức của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Ban tổ chức cũng trao giải Best National Costume Designer để ghi nhận nhà thiết kế có tác phẩm nổi bật.

Đêm thi mở màn với tiết mục đồng diễn "Nhà tôi có treo một lá cờ" (sáng tác DTAP) của Top 22. Xen giữa các phần thi là những tiết mục kết nối âm nhạc, thời trang và chất liệu văn hóa Việt: ca sĩ Ngân Hà trình bày "Một Sắc Việt Nam", Thoại Nghi mang đến bản mashup trẻ trung "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", còn Phương Vy góp mặt trong tiết mục Final Look.

Miss Charm Vietnam 2026 do Crystal Star Entertainment tổ chức, nhà thiết kế Lê Hữu Nhân giữ vai trò Giám đốc Quốc gia. Cuộc thi mang chủ đề "Beauty Born from Culture – Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ Văn hóa", hướng đến hình mẫu phụ nữ hiện đại tự tin hội nhập, có bản lĩnh, tri thức và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để thí sinh kể câu chuyện về con người, di sản Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mới.