Tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn, không lo âu tại chốn an nhiên giữa lòng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đi để… ngủ, tại sao không?



Giấc ngủ là cơ chế tự chữa lành diệu kỳ của con người. Một giấc ngủ sâu, trọn vẹn sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng từ thể chất đến tinh thần sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Theo nghiên cứu, bảy đến chín tiếng là thời gian lý tưởng mà mỗi người nên dành ra mỗi ngày trong đời để ngủ. Thế nhưng, thực tế cho thấy, có rất nhiều thứ đã và đang cản trở con người ta có một giấc ngủ ngon và đầy đủ.

Sự tất bật, căng thẳng, lo âu… từ những câu chuyện thường nhật là thứ "giết chết" giấc ngủ thường thấy nhất. Người ta dễ dàng bị các suy tưởng của bản thân về những vấn đề xảy ra trong ngày làm cho trằn trọc. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi công nghệ ngày một phát triển, con người bị phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và dần mất đi sự giao kết với thế giới xung quanh – Những muộn phiền tích tụ theo thời gian, không nơi giãi bày và biến thành các vấn đề tâm lý.

Vấn đề này càng có xu hướng tăng tiến sau đại dịch COVID-19, giai đoạn mà một bộ phận lớn trong chúng ta buộc phải cách ly hoàn toàn với các mối quan hệ và hoạt động xã hội. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Sleep Medicine cho biết, 40% trong số 2.500 người trưởng thành nói rằng họ bắt đầu ngủ ít đi kể từ khi đại dịch xuất hiện.



Có thể thấy, những giấc ngủ ngon của con người hiện đại thật sự đang bị đe doạ. Do đó, đây cũng chính là tiền đề để "du lịch ngủ" phát triển với vai trò là một nhánh của du lịch sức khỏe, chữa lành. Điểm cốt lõi giúp "du lịch ngủ" trở nên thịnh hành nằm ở quá trình nghỉ ngơi và giải toả căng thẳng, chứ không phải khám phá hay trải nghiệm như thông thường. Chọn "du lịch ngủ" thường chính là khi con người ta nhận ra mình cần xa rời vòng xoay công việc và cải thiện thói quen ngủ đã xuống cấp từ lâu.

Trọn giấc bình an giữa miền Duyên hải Nam Trung Bộ

Nếu có cơ hội chu du khắp những điểm đến du lịch hàng đầu khắp Việt Nam, bạn có thể nhận ra, có rất nhiều "ứng viên" tiềm năng trong việc cùng bạn ngủ thật ngon. Do đó, chúng ta cần phải xác định đâu đó một vài tiêu chí cụ thể để chọn nơi ngủ thỏa lòng mong đợi của mình nhất. Điều này càng trở nên quan trọng nếu bạn quyết định tặng cho giấc ngủ của mình một "món quà" thuộc phân khúc cao cấp.

Hãy thử tượng về một không gian tuyệt vời, nơi giấc ngủ của bạn sẽ được nâng niu và chữa lành tròn vẹn – Đó sẽ là một nơi như thế nào? Có lẽ, yên tĩnh là từ khoá đầu tiên gợi lên đầu tiên với nhiều người sau những mệt mỏi bởi bao ồn ã ngoài kia. Thế nhưng quá mức tĩnh mịch lại chưa hẳn là điều tốt, con người cần cảm nhận được thế giới xung quanh, đặc biệt là Mẹ Trái Đất để cảm thấy an toàn và bình an. Vậy nên, không gian đó cần phải có có chút "xáo động" từ thiên nhiên như tiếng sóng vỗ, tiếng lá cây xào xạc giữa những làn gió phóng khoáng… Những âm thanh này được gọi là tiếng ồn trắng, "lời ru" tự nhiên giúp giấc ngủ của chúng ta thêm dễ dàng và ngon lành.

Điểm qua một vài cái tên nổi tiếng phù hợp với bộ tiêu chí trên, Four Seasons The Nam Hai, Hội An sẽ là một gợi ý "nặng ký" mà bạn có thể cân nhắc. Từ lâu, Khu nghỉ dưỡng này đã được ví như một ốc đảo yên bình giữa miền Duyên hải Nam Trung Bộ với vị trí nằm ven bãi biển Hà My - một trong mười bãi biển đẹp nhất Châu Á. Chọn nơi đây đồng nghĩa với việc chọn cho mình một giấc ngủ an nhiên giữa không gian đậm chất Đông Á của 100 căn biệt thự hướng biển với lối kiến trúc phong thuỷ cổ xưa. Phòng ngủ là gian chính của mỗi căn biệt thự, gần như cách âm hoàn toàn, chỉ len lỏi những vang vọng của biển khơi, hoà với nhịp điệu rì rào của hơn 4.500 cây dừa trĩu quả được vun trồng trong khuôn viên.



Bên cạnh không gian, bản thân mỗi chiếc giường ngủ cũng được đội ngũ Four Seasons The Nam Hai, Hội An rất mực chú trọng. Chăn êm, nệm ấm, khung giường rộng rãi là điều bắt buộc phải có. Nhưng điều ấn tượng nhất đối với mỗi du khách khi ngủ cùng Four Seasons The Nam Hai, Hội An là đến từ… gối.



Khu nghỉ dưỡng chuẩn bị rất nhiều gối cho bạn, thậm chí, ở đây còn có cả một "thực đơn gối" để bạn tuỳ ý lựa chọn. Đủ mọi loại gối phù hợp với đa dạng tính cách và sở thích. Trong phòng cũng có sẵn những lọ tinh dầu với mùi hương êm dịu, bạn có thể đốt một ít trước khi ngủ để giấc ngủ thêm nhẹ nhàng và thật sâu. Bên cạnh đó, quản gia riêng của bạn cũng sẽ luôn túc trực để dọn dẹp và thay ra trải giường hằng ngày, giúp bạn luôn thoải mái và sẵn sàng… đi ngủ mọi lúc.

Bên cạnh một không gian ngủ tuyệt vời, Khu nghỉ dưỡng còn có nhiều hoạt động thú vị và bổ ích khách giúp du khách cải thiện giấc ngủ của mình như các gói trị liệu chữa lành tại Heart of The Earth Spa cùng với các lớp học thiền định và yoga do chuyên gia hướng dẫn, được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn; phòng tập thể hình với các máy hỗ trợ hiện đại, các hoạt động thể thao trên biển… giúp cơ thể được giải phóng sau chuỗi ngày bị bó buộc chốn làm việc.

