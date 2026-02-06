Tận hưởng dư vị xuân sum vầy "More to Love – Mall to Love" tại Crescent Mall

Với tinh thần "More to Love – Mall to Love" , Crescent Mall mong muốn mang đến một mùa xuân nơi mọi người không chỉ đến vui chơi, mua sắm, mà còn có thêm những khoảnh khắc để ở bên nhau, sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng gia đình và người thân .

Cụm trang trí "Sắc Xuân Khởi Sắc": Không gian xuân cho cả gia đình

Từ ngày 04.02 đến 01.03.2026, Sảnh B Crescent Mall sẽ trở thành một khu vườn xuân rực rỡ với rừng đào nở rộ, thảm cỏ xanh mướt và đan xen những sắc màu pastel nhẹ nhàng. Đây là không gian lý tưởng để các gia đình cùng dạo bước, chụp những tấm hình đầu năm và tận hưởng bầu không khí Tết thật thư thái.

Điểm nhấn của khu trang trí chính là khinh khí cầu khổng lồ giữa rừng đào, mang đến cảm giác như đang "lên mây" giữa mùa xuân. Tại đây, ba mẹ có thể cùng các bé và người thân lưu lại những khoảnh khắc đầu năm thật dịu dàng và đầy hy vọng.

Cuối tuần rộn ràng - Vui xuân sáng tạo

Bên cạnh không gian trang trí, Crescent Mall còn tổ chức chuỗi workshop "Cuối tuần rộn ràng – Vui xuân sáng tạo" từ 31.01 đến 01.03.2026 tại Sảnh B, để các gia đình và trẻ nhỏ cùng nhau trải nghiệm những hoạt động thủ công khéo léo, lưu giữ kỷ niệm Tết theo cách rất riêng:

31.01 – 01.02: Trang trí chai thủy tinh

07.02 – 08.02: Dây thắt may mắn

14.02 – 15.02: Thủ công và nghệ thuật Tết

21.02 – 22.02: Góc sáng tạo ngày Tết

28.02 – 01.03: Trang trí thiệp len

Đón Tết Sum Vầy – Khai Xuân Khởi Sắc: Tìm lại dư vị Tết xưa giữa nhịp sống mới

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (17.02 - 19.02.2026), Crescent Mall mang đến phong vị Tết truyền thống tưởng chừng đã ngủ quên. Chuỗi sự kiện "Đón Tết Sum Vầy – Khai Xuân Khởi Sắc" trở thành nhịp cầu vô hình để người trẻ chạm vào nguồn cội, và người lớn được vỗ về bởi những ký ức ngày thơ đầy trân quý:

Mùng 1 – Khai xuân rộn rã: Tiếng trống Lân Sư Rồng cùng màn trình diễn cà kheo nghệ thuật sẽ đánh thức niềm vui năm mới và thắt chặt tình thân ngay từ những ngày đầu xuân.

Thời gian: 13:00 – 14:30, ngày 17.02.2026

Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B & North Plaza (hướng đường Nguyễn Văn Linh).

Mùng 2 – Khai bút ngày xuân, Thông điệp đầu năm & Trò chơi dân gian: Một không gian hoài niệm mở ra với phong tục xin chữ thư pháp, lắng nghe thông điệp đầu năm hay tìm về tuổi thơ qua các trò chơi dân gian thuần túy.

Khai bút ngày xuân, Thông điệp đầu năm: 10:00 – 14:00 & 18:00 – 20:00, ngày 18.02.2026

Trò chơi dân gian: 10:00 – 22:00, ngày 18.02.2026

Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B.

Mùng 3 – Khúc hát mừng xuân: Những giai điệu nhạc vui tươi vừa quen vừa lạ cất lên thay lời tri ân năm cũ đã qua, đồng thời mở ra kỳ vọng về một năm Bính Ngọ viên mãn và thịnh vượng.

Thời gian: 17:00 – 21:00, ngày 19.02.2026

Địa điểm: Tầng trệt, sảnh B.

Đêm Nhạc Valentine tại North Plaza

Vào tối 14.02.2026, từ 19 giờ đến 20 giờ 30, North Plaza tại Crescent Mall sẽ trở thành không gian âm nhạc ấm áp với "Đêm nhạc Tình Yêu" nơi các cặp đôi, gia đình trẻ và những người yêu âm nhạc có thể cùng nhau thưởng thức những giai điệu acoustic nhẹ nhàng trong không khí xuân dịu dàng. Đây là dịp để mọi người tạm gác lại nhịp sống thường ngày và dành trọn vẹn thời gian cho những người thân yêu.

Trọn lộc xuân với c hương trình "Mua sắm và Nhận Quà Chào Xuân"

Từ ngày 10.02 đến 25.02.2026, Crescent Mall dành tặng những món quà tinh tế thay cho lời chúc khởi đầu năm mới hanh thông và sung túc dành riêng cho các Thành viên C Rewards:

Với mỗi hóa đơn chi tiêu từ 1.000.000 VNĐ trong ngày, nhận ngay MỘT (01) Bộ bao lì xì Crescent Mall – mang ý nghĩa sẻ chia may mắn đến những người thân yêu.

Với mỗi hóa đơn chi tiêu từ 8.000.000 VNĐ trong ngày, nhận ngay MỘT (01) Bình đun đa năng Bear – món quà thay lời yêu thương, chăm sóc gia đình.

Tận hưởng dư vị sum vầy "More to Love - Mall to Love"

Giữa không gian xuân rực rỡ tại Crescent Mall, những điều đọng lại không chỉ là sắc hoa hay ánh đèn, mà là dư vị của những khoảnh khắc bên nhau: một cái nắm tay, một bữa ăn quây quần, hay nụ cười của con trẻ khi đón mùa xuân mới.

Với tinh thần "More to Love – Mall to Love", Crescent Mall mong muốn mỗi gia đình khi ghé thăm đều có thể tìm thấy một khoảng thời gian để chậm lại, lắng nghe nhau nhiều hơn và trân trọng những điều bình dị nhất.

Hãy đến Crescent Mall mùa Tết này, để cùng người thân tận hưởng dư vị sum vầy và bắt đầu một năm mới thật ấm áp, yêu thương.