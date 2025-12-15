Tan chảy với căn hộ của cụ bà 70 tuổi: Sống bình yên 1 mình, không làm gánh nặng cho con cháu

Không cần nhà to cửa rộng, bà cụ 70 tuổi sống một mình tại Quảng Tây (Trung Quốc) được nhiều cư dân mạng phải thốt lên "đó chính là tuổi già tôi ao ước". Căn nhà 31m² nhỏ nhưng đủ ấm cúng của bà đủ tiện nghi và quan trọng nhất là đủ để bà sống bình yên, tự lo, không gây phiền đến con cháu.

Căn hộ của bà chỉ một phòng nhưng được sắp xếp gọn gàng. Giường đơn kê sát góc, bộ ga gối hoa nhí nhẹ nhàng tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu. Ngay bên cạnh là cửa sổ lớn - nơi bà và chú mèo cưng cùng đón nắng mỗi sáng.

Phía trước giường là bàn gỗ cũ màu đỏ trầm đi cùng ghế mây. Bề mặt bàn tuy nhỏ nhưng được sắp xếp tối ưu nhất, từ sách, giỏ đan, đèn bàn, quạt nhỏ… Mọi thứ đều ngăn nắp để mà khi nhìn vào từng chi tiết, người ta không thấy sự cô đơn khi bà sống một mình mà sẽ thấy lối sinh hoạt cực "chill", tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng của bà.

Tường dán giấy hoa, kệ gỗ treo tường để đặt những món đồ xinh xắn như đồng hồ, móc treo, vài món lưu niệm. Từng góc trong nhà bà không cầu kỳ nhưng có gu, quan trọng hơn là đúng với nhịp sống của bà.

Một điểm "ăn tiền" khiến nhiều người thích thú chính là góc cửa sổ. Khung gỗ, rèm voan trắng buộc gọn, mở ra là mái ngói xám và dãy núi xanh phía xa. Ánh sáng tự nhiên vào nhà vừa đủ, tạo cảm giác thoáng mà không gắt.

Căn hộ 31m² của bà cụ không phải kiểu đẹp như tạp chí nhưng lại mang đúng tinh thần của một chốn để về: sạch, đủ và hợp với người sống trong đó. Bà chọn sống đơn giản, không gây phiền cho con cháu, tự lo cho mình và tận hưởng từng ngày theo cách nhẹ nhàng nhất.

Nguồn: post.smzdm