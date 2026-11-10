Tấm vé cuối vào Chung kết Sao Mai 2026: Hoàng Thu Hà được giữ lại dù nhạc sĩ Dương Cầm không đồng ý

Những phút cuối của Liveshow 6 dường như trôi chậm hơn thường lệ. Năm cái tên đã được xướng lên, chỉ còn Hoàng Thu Hà đứng lại trên sân khấu chờ quyết định của Ban Giám khảo. NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong và giám khảo khách mời, Đại úy, ca sĩ Đỗ Tố Hoa cùng đồng ý. Nhạc sĩ Dương Cầm, giám khảo khách mời còn lại, chọn khác. Với tỷ lệ 4/5, Thu Hà ở lại, và Đêm Chung kết ngày 22/11/2026 đón trọn vẹn 6 gương mặt.

Hoàng Thu Hà và NSƯT Đăng Thuật song ca "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" tại Liveshow 6. Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Với nhạc sĩ Dương Cầm, đó là một buổi tối có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Trước phút công bố kết quả, anh đã nghe một thí sinh hát chính ca khúc của mình, và gặp lại một thí sinh từng đồng hành tại The Voice Kids. Liveshow 6 lên sóng trực tiếp tối 8/11/2026 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, với 12 tiết mục. Mỗi thí sinh hát một bài đơn ca, rồi song ca cùng một nghệ sĩ khách mời.

Nhạc sĩ Dương Cầm, giám khảo khách mời Liveshow 6. Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Bài hát của giám khảo, học trò cũ của giám khảo

Đứng hát ca khúc của một nhạc sĩ ngay trước mặt tác giả chưa bao giờ là chuyện dễ. Đỗ Hải Đăng vẫn chọn "Biển và ánh trăng" của nhạc sĩ Dương Cầm cho phần song ca cùng ca sĩ Khánh Linh, sau phần đơn ca "Bóng mây qua thềm" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Nhạc sĩ Dương Cầm thừa nhận cảm giác ngại ngùng khi nghe bài hát của mình qua giọng một thí sinh, nhưng vẫn dành lời khen cho chất giọng tốt và khả năng phối hợp cùng ban nhạc của Hải Đăng. Với ca sĩ Đỗ Tố Hoa, người từng giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2017, đây là tiết mục để lại ấn tượng nhất trong cụm thi, bởi Hải Đăng biết khiêm nhường trước tiền bối mà vẫn thể hiện được khả năng của mình.

Đỗ Hải Đăng và ca sĩ Khánh Linh với "Biển và ánh trăng" của nhạc sĩ Dương Cầm. Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Ở một khoảnh khắc khác của buổi tối, nhạc sĩ Dương Cầm gặp lại Nguyễn Đỗ Khánh An, thí sinh từng đồng hành cùng anh tại The Voice Kids. Cuộc hội ngộ đi kèm một bất ngờ nho nhỏ. Khánh An chọn "Nhớ quê" của Minh Vy, với phần lời Tứ hoa của Nguyễn Như Khôi, một ca khúc vốn cần nhiều trải nghiệm sống ở người hát. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, Khánh An đã bước qua thử thách ấy bằng sự bản lĩnh. Sang phần song ca, "Chuồn chuồn ớt" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng ca sĩ Ngọc Khuê được khen hài hòa, vì chọn đúng bài và biết dung hòa cùng tác phẩm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng nhắc tên Khánh An và Hải Đăng khi nói về những màn song ca để lại ấn tượng nhất của cụm thi.

Nguyễn Đỗ Khánh An và ca sĩ Ngọc Khuê song ca "Chuồn chuồn ớt". Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Hai nghệ sĩ, hai cách nghe dân ca

Mai Thu Hương đem đến cho bàn giám khảo một cuộc trò chuyện thú vị. Qua "Thành phố miền Quan họ" của nhạc sĩ Nguyễn Cường và "Sóng đàn Hà Nội" của nhạc sĩ An Thuyên song ca cùng ca sĩ Hồng Duyên, thí sinh đang dịch chuyển dần sang hướng dân gian đương đại. NSND Tấn Minh trân trọng sự tập luyện ấy, nhưng vẫn mong đến Chung kết, Thu Hương sẽ dựa nhiều hơn vào chất giọng dân ca vốn có để tạo nên dấu ấn riêng. NSƯT Tân Nhàn lại nghe theo một hướng khác. Nữ nghệ sĩ yêu thích chính sự đương đại ấy, cho rằng Thu Hương đã thổi một tinh thần mới vào bài hát và làm nên màn song ca không còn ranh giới thế hệ. 3 thành viên còn lại của Ban Giám khảo cũng đều dành lời khen cho tiết mục.

Mai Thu Hương và ca sĩ Hồng Duyên trong "Sóng đàn Hà Nội". Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Nếu Thu Hương đang đi về phía đương đại, Hoàng Thu Hà lại chọn ở lại với xứ Nghệ. Sau liên khúc "Giận mà thương" tuần trước, thí sinh tiếp tục với "Tình làng quê" của nhạc sĩ An Thuyên, rồi cùng NSƯT Đăng Thuật cất lên "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh", ca khúc nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Đỗ Quý Doãn. Hai tuần liền gắn bó với một miền âm nhạc là một lựa chọn kiên định. Lời khuyên giám khảo Đỗ Tố Hoa gửi tới các thí sinh trong cụm, hãy thoải mái, thả lỏng và chú trọng cảm nhạc, cũng là hành trang Thu Hà mang theo vào tuần chuẩn bị cuối cùng.

Nguyễn Mộc An được khen ở một điều khác: sự dám bung ra. Qua "Hồn sông", ca khúc nhạc sĩ Xuân Thủy phổ thơ Vân Trung, và "Em vẫn chờ anh" của nhạc sĩ Mai Cường song ca cùng ca sĩ Lê Anh Dũng, NSƯT Tân Nhàn nhận ra một thí sinh đã chọn đúng bài để bứt phá và chạm tới tiêu chí của Sao Mai. NSND Tấn Minh dặn thêm Mộc An giữ cảm xúc chắc tay hơn trong từng câu hát.

Nguyễn Mộc An và ca sĩ Lê Anh Dũng với "Em vẫn chờ anh". Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Một đêm thi có hai ca khúc của An Thuyên, có Quan họ, có hò Nghệ Tĩnh, và có cả hai góc nhìn về chuyện giữ gốc hay làm mới. Câu hỏi ấy không có đáp án đúng sai, và các thí sinh Sao Mai 2026 theo đuổi âm nhạc dân gian sẽ phải tự trả lời bằng giọng hát của mình ở Chung kết.

Từ sông Mã về xứ Thanh

Nguyễn Xuân Dũng chọn đi đường khó với "Chào sông Mã anh hùng" của nhạc sĩ Xuân Giao, và "Quê nhà" của nhạc sĩ Trần Tiến song ca cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen sự gan dạ ấy. NSƯT Tân Nhàn nghe thấy ở Xuân Dũng một giọng hát đã hòa được vào ban nhạc, lên được những nốt cao và đứng vững ở chuẩn mực của một nghệ sĩ thính phòng, còn màn song ca thì có cả chất trữ tình lẫn chất thép. NSND Tấn Minh nhắc tới phong độ đều đặn của thí sinh qua các liveshow, còn nhạc sĩ Dương Cầm không giấu sự yêu thích dành cho giọng hát này.

Nguyễn Xuân Dũng và NSƯT Vũ Thắng Lợi song ca "Quê nhà". Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Bài hát về sông Mã hóa ra cũng là một lời chào sớm. Tối 15/11/2026, Sao Mai về Thanh Hóa với Đêm Gala, phát sóng lúc 21h00 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, hội ngộ các nghệ sĩ đã trưởng thành từ Sao Mai qua nhiều mùa. Một tuần sau, ngày 22/11/2026, Đêm Chung kết và Trao giải sẽ gọi tên những người chiến thắng. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo mở đến cùng ngày.

Liveshow 6 khép lại mà không thí sinh nào phải nói lời chia tay, nhưng cũng không thí sinh nào có được sự yên tâm. Lựa chọn khác biệt của nhạc sĩ Dương Cầm ở phút cuối cho thấy tại Sao Mai 2026, không tấm vé nào được trao sẵn, kể cả tấm vé cuối cùng vào Chung kết.

Ban Giám khảo Liveshow 6 Sao Mai 2026. Ảnh: BTC Sao Mai 2026

Ban Giám khảo Vòng Chung kết Sao Mai 2026 gồm NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Giám khảo khách mời Liveshow 6 là nhạc sĩ Dương Cầm và Đại úy, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đạo diễn âm nhạc Vòng Chung kết là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Phần nhạc do ban nhạc MUCA đảm nhận.