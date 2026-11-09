Tâm thư từ chương trình 2 Ngày 1 Đêm

Mới đây, tập phát sóng mới của 2 Ngày 1 Đêm với sự tham gia của các khách mời NICKY, Dương Domic và buitruonglinh đã thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, ở cuối tập, dàn cast cùng khách mời có dịp ngồi lại, chia sẻ những kỷ niệm và nhìn lại hành trình gắn bó với chương trình.

Trong cuộc trò chuyện, các thành viên Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Cris Phan đều cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi sau quãng thời gian đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm. Không chỉ là một chương trình giải trí, hành trình này còn mang đến cho họ những trải nghiệm, tình bạn và ký ức đáng nhớ. Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ dàn cast, đại diện chương trình cũng gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động.

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Đại diện chương trình chia sẻ: "Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau và chương trình may mắn luôn được khán giả yêu mến vì những tình cảm chân thật, sự chân thành của các bạn. Và hôm nay, trong tiết trời mát lạnh của Tây Bắc, chúng ta có được ít phút để được nhìn lại quãng đường mà chúng ta cùng đồng hành với nhau.

Các bạn biết không, 4 năm hơn vừa qua không phải là ít, nó đủ để các bạn trở thành một phần trong ký ức trân quý của ekip chúng tôi. Và chúng ta may mắn được là một phần thanh xuân tươi đẹp, là kỷ niệm đáng quý với nhiều quý khán giả. Và tận đáy lòng, chúng tôi rất mong sẽ được cùng các bạn viết tiếp những trang nhật ký mới, cùng nhau đi tiếp trên hành trình đi đến những vùng đất xinh đẹp khác. Cảm ơn các bạn".

Clip: Tâm thư 2 ngày 1 đêm gửi dàn cast 5 thành viên

Dàn cast và khách mời đã có những trải nghiệm đặc biệt tại Tây Bắc

Sức hút của 2 Ngày 1 Đêm giữa những thay đổi về đội hình

Thời gian qua, 2 Ngày 1 Đêm vẫn duy trì sức hút và liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng chương trình thịnh hành. Dù sự thiếu vắng Trường Giang trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, chương trình vẫn tiếp tục vận hành với đội hình hiện tại gồm Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Cris Phan.

Những màn tung hứng hài hước, đối đáp ngẫu hứng cùng các tình huống bất thình lình vẫn là yếu tố tạo nên màu sắc riêng của chương trình. Mỗi thành viên mang đến một cá tính khác biệt, góp phần tạo nên sự kết hợp đa dạng và những khoảnh khắc giải trí được khán giả yêu thích.

Trong bối cảnh chương trình có nhiều thay đổi, lời nhắn nhủ từ ê-kíp cũng khiến người xem chú ý đến tương lai của 2 Ngày 1 Đêm. Dù chưa phải thông báo chính thức về kế hoạch tiếp theo, mong muốn được đồng hành và viết tiếp những kỷ niệm mới cho thấy tình cảm mà ê-kíp dành cho các thành viên sau chặng đường dài gắn bó.

2 Ngày 1 Đêm đã ghi hình 2 chặng với đội hình 5 thành viên

Ảnh: FBNV