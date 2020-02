"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Sự thật về mỹ nam siêu đẹp trai đóng thế cho Đông Hoa - Cao Vỹ Quang

Sau khi thông tin về diễn viên đóng thế cho Bạch Phượng Cửu - Địch Lệ Nhiệt Ba bị lộ, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau hình ảnh được cho là diễn viên đóng thế Đông Hoa Đế Quân - Cao Vỹ Quang.

Trong bức ảnh này, anh chàng kia đội tóc giả màu trắng, diện trang phục màu tím hoa cà bồng bềnh. Khi hoàn thành hết các cảnh quay, anh chàng cũng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm hết vai với ekip sản xuất.

Ban đầu, nhiều người lầm tường anh chàng kia thực sự là diễn viên đóng thế. Nhưng đến khi kiểm tra lại Weibo chính chủ từ Cao Vỹ Quang, khán giả mới vỡ lẽ ra đó thực sự là "hàng thật".

Ngày 11/9/2018, chính Cao Vỹ Quang đã đăng tải bức ảnh kia lên Weibo cá nhân. Chẳng hiểu do quá trình quay phim sung sướng đến cỡ nào mà khi đóng máy, Cao Vỹ Quang lại béo lên trông thấy. Thêm đó, do trong lúc chụp ảnh, Cao Vỹ Quang cố ý làm bản thân thấp xuống nên mới có chuyện không quá chênh lệnh chiều cao so với 2 nhân viên thuộc tổ sản xuất.

Ban đầu, nhiều người rằng đây là diễn viên đóng thế.

Đông Hoa Đế Quân - Cao Vỹ Quang.

Hoá ra đây lại là chính chủ Đông Hoa Đế Quân cơ đấy.

Việc sử dụng diễn viên đóng thế trong các phim cổ trang là điều quá thường gặp ở CBiz. Để đảm bảo giữ an toàn về sức khoẻ, tính mạng cho dàn nghệ sĩ, các ekip sản xuất đã nhờ đến diễn viên đóng thế. Nhiều người trong số này có ngoại hình khá bắt mắt, còn nhớ thời điểm Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa ra mắt, diễn viên đóng thế cho Dương Mịch cũng làm náo loạn Weibo vì xinh đẹp chẳng kém gì nàng Bạch Thiển.

Thậm chí, có không ít người còn lên tiếng chê bai Dương Mịch, đồng thời bày tỏ hy vọng đạo diễn sẽ cho nữ diễn viên đóng thế xinh đẹp kia lên sóng nhiều hơn. Đến phần Chẩm thượng thư, ngoại hình diễn viên đóng thế lại 1 lần nữa gây xôn xao. Điều này chứng tỏ các ekip đã lựa chọn người rất kỹ càng, không chỉ quay cảnh hành động tốt mà đến cả ngoại hình cũng là "hàng tuyển" để đáp lại sự mong đợi lớn từ khán giả.

Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng. Bộ phim có nội dung xoay quanh cặp đôi vai chính là Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Bạch Phượng Cửu vì yêu đơn phương Đông Hoa nên mới bất chấp thân phận, bất chấp tuổi tác và bất chấp cả sự ngăn cấm từ gia đình.

Hiện tại, tình tiết phim đang dừng ở đoạn Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) - Đông Hoa cùng Tô Mạnh Diệp lạc vào giấc mộng của công chúa A Lan Nhược. 200 năm trước, A Lạc Nhược vướng vào mối nghiệt duyên với Trầm Diệp, cuối cùng nàng ôm hận mà tự sát, để cho hồn phi phách tán, không chấp nhận đầu thai chuyển kiếp.

Do chấp niệm của A Lan Nhược còn quá nặng, Trầm Diệp lại muốn lưu giữ ký ức về nàng nên mới tạo ra giấc mộng như thời nàng còn sống. Trong lúc lấy trộm quả tần bà, Phượng Cửu đã bị cuốn vào giấc mộng A Lan Nhược, Đông Hoa sau đó cũng lao vào giấc mộng với lý do bảo vệ Phượng Cửu.