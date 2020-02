"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Đông Hoa - Cao Vỹ Quang 37 tuổi đẹp trai điên đảo nhưng mặt dày, vô liêm sỉ nhất

Đến ngày 23/2, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem online với thể loại webdrama. Tổng số lượt xem mà Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư đạt được đã vượt hơn 4 tỷ. Đây là thành tích đáng hoan nghênh, nhất là trong trường hợp Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư từng bị chê bai thậm tệ, khán giả tức giận kéo điểm Douban xuống còn 5.5.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi đã vượt qua 20 tập đầu tiên kém hấp dẫn, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư dần tăng tốc và nhận về nhiều sự ủng hộ hơn. Ngoài nữ chính Bạch Phượng Cửu - Địch Lệ Nhiệt Ba thì tuyến vai Đông Hoa Đế Quân của Cao Vỹ Quang cũng là chủ đề được bàn tán, thảo luận khá nhiều.

37 tuổi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang bị chê già xấu

Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư khởi quay sau khi Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa do Dương Mịch - Triệu Hựu Đình phát sóng xong.

Câu chuyện về Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư bắt đầu khi phần Thập lý đào hoa quá ăn khách. Trong Thập lý đào hoa, chuyện tình giữa Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) chỉ là tuyến vai phụ. Tuy không có đất diễn nhiều như cặp đôi vai chính Bạch Thiển (Dương Mịch) - Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) nhưng đến khi Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa kết thúc phát sóng, Đông Hoa - Bạch Phượng Cửu vẫn được khán giả gọi tên nhiều.

Lý do là vì tuy khá đẹp đôi nhưng cuối cùng họ chẳng được ở bên nhau. Nhiều khán giả tỏ ra thương xót khi chẳng thể xem được cảnh yêu đương nồng ấm từ cặp đôi này. Thấy Đông Hoa - Phượng Cửu được yêu thích quá nhiều, phía sản xuất Chẩm thượng thư mới làm tiếp phần phim mới, đẩy 2 nhân vật này lên tuyến chính. Nội dung phần Chẩm thượng thư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Đường Thất Công Tử viết ra, so với phần Thập lý đào hoa thì có sự thay đổi khá lớn.

Ở thời điểm hiện tại, Cao Vỹ Quang đã 37 tuổi, thế nên khi đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba mới 28 tuổi, cảm giác già dặn, trưởng thành hơn là không thể tránh khỏi. Trong những cảnh quay Đông Hoa xuống trần gian làm vua, tạo hình nhân vật chưa thật sự thuyết phục. Ở trường đoạn này, Đông Hoa - Cao Vỹ Quang vẫn đẹp trai phong độ, tuy nhiên gương mặt lại lộ rõ sự già dặn, khiến khán giả có phần thất vọng.

Với tuổi 37, Cao Vỹ Quang quả là khó lòng so được với dàn "tiểu thịt tươi" thuộc thế hệ 9X trẻ trung. Anh chàng không phải là nam chính ngôn tình theo dạng nhìn 1 phát đã mê đắm vì nhan sắc đỉnh cao, thêm đó, chiều cao 1m91 cũng làm Cao Vỹ Quang trở nên bệ vệ, to lớn hơn các diễn viên còn lại rất nhiều.

Ngoài chuyện bị chê bai quá già, Đông Hoa Đế Quân - Cao Vỹ Quang còn bị đánh giá thấp bởi diễn xuất chưa thuyết phục. Với 20 tập đầu tiên, tuyến vai Đông Hoa Đế Quân tạo cảm giác hơi gồng, cả thần thái lẫn khí phách đều kém xa so với phần Thập lý đào hoa.

Trang phục có màu tím nhạt bồng bềnh bị chê là quá màu mè, làm mất đi khí chất cao ngạo, lạnh lùng vốn có từ Đông Hoa Đế Quân. Thậm chí, việc điểm Douban của Đông Hoa Đế Quân bị kéo xuống còn 5.5, với đa phần khán giả là xuất phát từ chuyện Đông Hoa Đế Quân - Cao Vỹ Quang chưa cuốn hút bằng Dạ Hoa - Triệu Hựu Đình.

Lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành Đông Hoa Đế Quân vô liêm sỉ nhất

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những nhận xét tiêu cực về Đông Hoa - Cao Vỹ Quang đã dần mất đi. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ vì Cao Vỹ Quang thể hiện 1 Đông Hoa mặt dày, vô liêm sỉ đến tột độ. So với giai đoạn lúc phim mới lên sóng, Đông Hoa - Cao Vỹ Quang nay lội ngược dòng một cách thần kỳ. Từ chỗ bị chê bai dần chuyển sang thu phục lòng người, gây sốt bởi hàng loạt hành động, biểu cảm gây cười cho khán giả.

Với người ngoài, Đông Hoa là vị Đế Quân lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như 1 tảng đá. Nhưng mỗi lần đứng trước Bạch Phượng Cửu, Đông Hoa lại đáng yêu, tình cảm vô cùng. Ngày 16/2 vừa qua, cụm từ "diễn xuất của Cao Vỹ Quang" đã lao thẳng lên Hot Search Weibo với vị trí thứ 5. Sự ngọt ngào, lãng mạn mà Đông Hoa dành cho Bạch Phượng Cửu đã vượt qua mức tưởng tượng thông thường.

Chẳng ai có thể tin được chuyện Đông Hoa chỉ đối xử nhẹ nhàng với duy nhất 1 người con gái là Bạch Phượng Cửu, nhưng khi nó được thể hiện tại Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, mọi thứ trở nên thích hợp hơn bao giờ hết.

Phần Chẩm thượng thư so về tổng thể không hấp dẫn như Thập lý đào hoa của Dương Mịch - Triệu Hựu Đình đóng chính, tuy nhiên phim vẫn có nét thú vị riêng, và nét thú vị đó đến từ hình tượng mặt dày, vô liêm sỉ của Đông Hoa - Cao Vỹ Quang.

Vì để gây sự chú ý với Bạch Phượng Cửu, Đông Hoa tìm mọi cách tiếp cận nàng. Đông Hoa âm thầm giăng kết giới bảo vệ người thương, cố tình biến nàng thành chiếc khăn lụa rồi nâng niu như báu vật bên mình.

Vào thời điểm Bạch Phượng Cửu đến Phạn Âm Cốc, Đông Hoa cũng lẽo đẽo theo cùng. Chứng kiến cảnh Phượng Cửu thân thiết cùng bạn học Yến Trì Ngộ, Đông Hoa ghen tuông lồng lộn, thế rồi chàng đổi chỗ ở sát bên viện của Phượng Cửu, ngày ngày ra vào đều tìm cách chạm mặt thân thiết với nàng.

Phượng Cửu tuy xinh đẹp, nghịch ngợm nhưng lại ngốc nghếch, dễ tin người. Trước 1 Đông Hoa làm chuyện vô sỉ vẫn mặt lạnh như không, Phượng Cửu đúng là chẳng cách nào chống đỡ. Thế là như con hồ ly nhỏ bị sói già vồ lấy, Phượng Cửu liên tục bị Đông Hoa ôm ấp, hôn môi, thậm chí còn đè ra giường để "hành sự".

Đỉnh điểm của sự "mặt dày" là khi Đông Hoa vồ lấy Phượng Cửu hôn đắm đuối, rồi còn cùng nàng lăn lộn mấy vòng trên giường với dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh. Hay như cảnh Đông Hoa cắn môi đến mức chảy máu rồi còn hỏi ngược lại Phượng Cửu rằng có cảm thấy ngại không. Đông Hoa khác với Dạ Hoa ở Tam sinh tam thế, Dạ Hoa khi yêu sẽ nói mình yêu, thẳng thắn theo đuổi Bạch Thiển đến cùng, còn Đông Hoa Đế Quân lại là loại người luôn làm ra vẻ thanh cao nhưng khi nào đối phương để lộ sơ hở thì lại vồ lấy nàng hôn môi say đắm.

Đến hiện tại, Đông Hoa Đế Quân qua diễn xuất của quý ông 37 tuổi Cao Vỹ Quang vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý. Hy vọng rằng đến khi Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư kết thúc, Cao Vỹ Quang vẫn giữ vững được phong độ, đồng thời mang đến cho bộ phim nhiều tình tiết thú vị, hấp dẫn hơn.