Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) vừa phát hiện vụ việc nghiêm trọng liên quan đến hành vi đưa chất cấm Salbutamol (chất tạo nạc) vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn.

Cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, TP Hải Phòng

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra test nhanh tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương (Hải Phòng) và phát hiện đàn lợn dương tính với chất cấm Salbutamol.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tìm ra nguồn gốc từ trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh (Bắc Ninh) cung cấp.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Hải (SN 1982, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, ở Lô CN4, cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hoà, TP Bắc Ninh), khai nhận đã mua chất bột cấm trôi nổi, tự đặt tên giả là “Vitamin B4” để qua mắt lực lượng chức năng, rồi trực tiếp chỉ đạo pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi.

Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ để phi tang.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 14/11, một trường hợp tương tự vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (SN 1988, trú tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng, Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tang vật và nơi sản xuất riềng xay sử dụng chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm

Trước đó, ngày 25/6, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay do Nguyễn Văn Tài làm chủ, tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói chờ đưa đi tiêu thụ và 7,8 kg chất Vàng O (Auramine O) cùng máy móc, dụng cụ sản xuất.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, mẫu riềng xay thành phẩm có chứa Vàng O. Đây là chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Số riềng xay bị thu giữ được định giá 27,1 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận, biết Vàng O là chất không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm, có hại cho sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên, để riềng xay có màu vàng bắt mắt, không bị thâm đen, dễ tiêu thụ, Tài vẫn pha chất này với nước nghệ rồi xay cùng riềng, đóng túi bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyệt đối không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép.

Nhân dân nên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.