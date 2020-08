Tạm giữ đối tượng vờ làm “đại gia” hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, sáng 4/8, Quý tới khu vực nhà cháu C. (SN 2015, trú tại huyện Sơn Động). Tại đây, đối tượng vờ hỏi tìm nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu C.. Để tạo thiện cảm ban đầu với gia đình, Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập cao, cuộc sống khá dư giả. Người thân cháu C. thấy Quý thân thiện, cởi mở nên đã tin tưởng mời Quý ở lại ăn cơm đồng thời ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu C. đi làm cùng.

Vũ Văn Quý tại cơ quan điều tra.

Sau khi ăn cơm trưa cùng gia đình nạn nhân, Quý nói là chở cháu C. đi chơi. Đến khu vực đường liên thôn thì Quý giở trò đồi bại, hãm hiếp cháu C..

Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Động đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ được đối tượng. Hiện, Công an huyện Sơn Động đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để tránh xảy ra các vụ việc trẻ nhỏ bị xâm hại, lạm dụng tình dục.