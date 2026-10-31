Chiều 30-10, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến để rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đến sáng 31-10, website của trung tâm vẫn hiển thị thông báo hệ thống đăng ký đang bảo trì, người dân tạm thời không thể thực hiện đăng ký trực tuyến (https://dangky.vnhot.vn/dang-ky-hien?utm_source=web). Trung tâm cho biết chức năng này sẽ sớm hoạt động trở lại, đồng thời vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký hiến mô tạng trực tiếp và qua đường bưu điện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một người sử dụng họ tên và số căn cước công dân (CCCD) của người khác để đăng ký hiến mô, tạng trên website của trung tâm và được hệ thống chấp nhận. Theo phản ánh, quy trình đăng ký chưa yêu cầu xác thực người đăng ký có phải là chủ nhân số CCCD được cung cấp hay không, đồng thời chưa xác minh tính chính chủ của số điện thoại, email. Thông tin này đặt ra vấn đề về xác thực danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến.

Trao đổi với báo chí trước đó, đại diện Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, đăng ký trực tuyến nhằm ghi nhận nguyện vọng hiến mô, tạng của công dân, hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu khám sức khỏe, xét nghiệm. Người đăng ký có thể tạo thẻ hiến tạng điện tử. Tuy nhiên, đăng ký nguyện vọng không đồng nghĩa với việc mô, tạng chắc chắn được lấy sau khi người đăng ký qua đời.

Chia sẻ tại cuộc họp báo về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) do Bộ Y tế tổ chức mới đây, PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhấn mạnh việc hiến, lấy mô, tạng phải tuân thủ quy định pháp luật và quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Việc xác định chết não phải bảo đảm tính chặt chẽ, độc lập, khách quan.

Trước thông tin chỉ cần họ tên và số CCCD là có thể đăng ký hiến mô, tạng, ông cho biết, đăng ký nguyện vọng không đồng nghĩa với việc hiến tạng chắc chắn được thực hiện. Khi phát sinh trường hợp hiến tạng thực tế, bệnh viện vẫn phải trao đổi, giải thích và xin ý kiến gia đình; toàn bộ quá trình phải được lập hồ sơ, lưu trữ đầy đủ.

Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, nhấn mạnh thông tin về các quy định liên quan đến hiến mô, tạng cần được công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng. Theo ông, với những vấn đề liên quan đến quyền nhân thân, sức khỏe và tính mạng con người, cần giải thích rõ cơ sở pháp lý và cơ chế bảo vệ nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.