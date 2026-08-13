Tam ca Hoa hậu Quế Anh, Yến Nhi, Á hậu Ngọc Hằng mở màn Miss World 2026 gây tranh cãi: "Hello Vietnam" bị chê từ giọng hát đến tạo hình

Lễ khai mạc Miss World 2026 diễn ra tối 12/8 với nhiều tiết mục nghệ thuật được đầu tư, trong đó phần mở màn do Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Yến Nhi và Á hậu Ngọc Hằng thể hiện ca khúc Hello Vietnam nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây vốn là ca khúc quen thuộc, thường được lựa chọn trong các sự kiện mang tính quảng bá hình ảnh Việt Nam, vì vậy màn trình diễn của ba người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả, phần biểu diễn lại tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Dưới các video được chia sẻ trên Facebook và TikTok, không ít cư dân mạng cho rằng giọng hát của bộ ba còn khá yếu, thiếu nội lực và chưa tạo được cảm xúc ở những đoạn cao trào. Bên cạnh đó, cách phát âm tiếng Anh trong Hello Vietnam cũng bị nhận xét chưa tròn vành, rõ chữ, khiến tổng thể tiết mục thiếu sự mượt mà.

Màn trình diễn của dàn người đẹp nhà Sen Vàng Nguồn: World Press

Không chỉ chuyên môn ca hát, tạo hình của ba người đẹp cũng trở thành đề tài được bàn luận. Đặc biệt, Hoa hậu Quế Anh tiếp tục xuất hiện với kiểu tóc búi cao quen thuộc. Nhiều khán giả cho rằng kiểu tóc này không thực sự tôn gương mặt và khiến diện mạo của cô trông cứng hơn so với những lần để tóc xõa hoặc búi thấp.

Một số bình luận thu hút nhiều lượt tương tác như: "Quế Anh chấp niệm với kiểu tóc búi này thật nhỉ, nhìn mãi vẫn không thấy hợp", "Sao không mời ca sĩ chuyên nghiệp hát cho hẳn hoi?", "Hát cái gì vậy trời", "Đây là sân khấu quốc tế nên phần mở màn đáng lẽ phải được đầu tư kỹ hơn", hay "Các bạn ấy đẹp nhưng ca hát thì nên để người có chuyên môn đảm nhận".

Bên cạnh những ý kiến chê, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực ba người đẹp. Một số người cho rằng Quế Anh, Yến Nhi và Ngọc Hằng đều là hoa hậu, á hậu chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên việc yêu cầu một màn trình diễn hoàn hảo là khá khắt khe. Nhiều ý kiến cũng ghi nhận sự tự tin của bộ ba khi biểu diễn trước đông đảo khán giả quốc tế và cho rằng họ đã hoàn thành vai trò đại diện hình ảnh Việt Nam trên sân khấu.

Dẫu vậy, phần lớn bình luận vẫn cho rằng ban tổ chức hoàn toàn có thể có lựa chọn phù hợp hơn. Với một sự kiện tầm cỡ như Miss World, đặc biệt là tiết mục mở màn mang ý nghĩa giới thiệu nước chủ nhà, việc mời một ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện ca khúc sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn cả về chuyên môn lẫn cảm xúc. Không ít người cũng cho rằng nếu vẫn muốn các hoa hậu góp mặt, họ có thể đảm nhận vai trò trình diễn hình ảnh, kết hợp cùng ca sĩ thay vì trực tiếp cất giọng.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn video màn trình diễn Hello Vietnam vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và tạo nên nhiều cuộc tranh luận. Sự việc một lần nữa cho thấy, ở những sân khấu quốc tế, khán giả không chỉ quan tâm đến nhan sắc mà còn đặt kỳ vọng rất cao vào chất lượng của từng tiết mục, đặc biệt khi đó là phần trình diễn đại diện cho hình ảnh của nước chủ nhà.