Người thân của tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê an táng

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Kim Điền, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú phường Hải An, TP Đà Nẵng) để phục vụ điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi nhận được hung tin, người thân của anh Biện Thái Sơn (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) - tài xế taxi bị sát hại - đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê nhà an táng.

Tại trụ sở công an, nhiều người thân của anh Sơn không kìm được nước mắt vì sự ra đi đột ngột của người tài xế xấu số, vốn là lao động chính trong gia đình.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê taxi do anh Biện Thái Sơn điều khiển, xuất phát từ TP Đà Nẵng ra Quảng Trị với lý do giải quyết mâu thuẫn gia đình với nhà vợ.

Vợ của Đạo là P.T.D.H., quê ở xã Kim Điền. Trước đó, cả 2 cùng làm việc và tạm trú ở TP Đà Nẵng.

Khi xe di chuyển đến khu vực vườn keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo bất ngờ dùng súng bắn chết tài xế Sơn. Sau khi gây án, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân vào vườn keo của một hộ dân gần đó để cất giấu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực nói trên.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng vợ là P.T.D.H có 2 người con và đang làm việc tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là Nguyễn Ngọc Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng...

Gây án xong, Đạo một mình điều khiển chiếc taxi tiếp tục di chuyển đến nhà bố mẹ vợ là ông Phan Văn Huyên (SN 1960) và bà Đinh Thị Thanh Toán (SN 1962) ở thôn Tân Bình, xã Kim Điền.

Tại đây, Đạo tiếp tục dùng súng bắn ông Huyên. Thấy vậy, bà Toán bỏ chạy sang quán cắt tóc Duy Phan cạnh nhà để lánh nạn, Đạo đuổi theo, đập phá cửa rồi nổ súng bắn bà Toán.

Hậu quả, bà Toán tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn ông Huyên bị thương nặng và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để điều trị.

Sau khi gây án, Đạo lái chiếc taxi về nhà bố ruột tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền rồi cố thủ trên xe.

Đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, sau nhiều giờ vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, nghi phạm đã buông vũ khí và ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.