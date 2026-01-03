Sáng 3-1, một lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ cử người làm rõ việc một tài xế taxi nghi có hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài. Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Nha Trang.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế taxi ở Nha Trang làm "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí.

Clip tài xế taxi "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng.

Theo nội dung clip, taxi này chở 2 du khách đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.



Nam du khách người Hàn Quốc đưa ra tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế taxi dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng cho du khách rồi nói ông trả thiếu tiền.

Toàn bộ vụ việc được nữ du khách ngồi dãy ghế phía sau dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Nhiều người dùng mạng xã hội đã tỏ ra bức xúc với hành vi gian dối của tài xế taxi. Họ cho rằng đây là "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.