Sáng 6/4, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị phối hợp Công an TP Hà Nội điều tra vụ án tài xế bị hành hung trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, một tài xế ô tô bị một người dùng dao tấn công tại khu vực HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Hiện trường vụ việc.

Nhà chức trách chưa thông tin về tình trạng của nạn nhân cũng như danh tính nghi phạm.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an TP.HCM khởi tố 2 người liên quan vụ rượt đuổi, hành hung, kẹp cổ tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên đường Phan Xích Long, gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 17h ngày 7/3, trong lúc di chuyển ra chốt thực hiện nhiệm vụ điều khiển giao thông, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận tin báo của người dân về vụ xô xát trước số nhà 205 Phan Xích Long.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn sau va chạm giao thông giữa xe máy do N.K.L (SN 1990) cầm lái, chở theo H.P.H (SN 1973) và ô tô 7 chỗ do ông H.T.V (SN 1992) cầm lái.

Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể về phương tiện, các bên đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Lúc này, ông V. trượt ngã và bị L. đánh, đồng thời bị H. khống chế bằng cách kẹp cổ.