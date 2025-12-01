Vụ việc Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1979, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) lái xe tông vào nhóm phụ nữ và trẻ nhỏ trưa 30/11 đã gây chấn động dư luận những ngày qua. Nhóm người bị tông đều là người thân của Thành. Hậu quả vụ việc khiến bà N.T.B.S. (sinh năm 1983, em gái ruột của Thành) tử vong.

Thành sau đó đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, theo cơ quan chức năng, quá trình làm việc, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Về nguồn cơn dẫn đến vụ việc đau lòng trên, Thành cho hay vào khoảng năm 2003, người này kinh doanh, mở Công ty nước suối DEWO ở Campuchia. Trong thời gian này, Thành đã nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà N.T.H. (sinh năm 1955) để mua đất, xây nhà.

Camera ghi lại cảnh Thành lái xe lao vào nhóm chị em gái đang đứng trong sân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tới năm 2007, bà H. đã làm đơn gửi Cảnh sát Campuchia để tố cáo Thành có hành vi đe dọa giết người (đe dọa giết bà H.). Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Thành để điều tra. Đối tượng bị Tòa án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội Cố ý giết người. Sau khi chấp hành án được 15 năm thì Thành được giảm án.

Khoảng năm 2022, khi qua thăm, bà H. cùng các chị em của Thành có hứa khi nào Thành ra tù thì sẽ trả lại tài sản là đất và nhà do người này gửi tiền mua. Thế nhưng khi thành ra tù, bà H. và các chị em lại không thực hiện lời hứa, không trả lại đất, nhà nên dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.

Thành và các chị em thường xuyên xảy ra cự cãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 23/7 và 8/8 vừa qua, chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải 2 lần nhưng không thành.

Nguồn cơn dẫn đến sự việc do mâu thuẫn đất cát. (Ảnh: Cơ quan công an)

Thành bị bắt khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Lexus, mang biển kiểm soát 70A - 413.xx do Thành điều khiển, đi qua một ngôi nhà ở sát mặt đường. Sau đó, chiếc xe lao vào trong sân, tông trúng một phụ nữ đang đứng ở đó. Những người còn lại hoảng hốt, la hét, bỏ chạy. Thành tiếp tục lái xe lao vào phía trong 2 lần nữa nhưng 1 lần tông vào cột, 1 lần tông vào xe máy rồi mới rời đi.

Vụ việc khiến bà S. bị cuốn vào gầm ô tô, bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á nhưng người phụ nữ tử vong lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, sau khi gây ra vụ việc, Thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh). Thành bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.