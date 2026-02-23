Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 22/02, anh Phan Quang Nghĩa Hậu là tài xế xe BKS 43H-100.19 của hãng taxi Tiên Sa đã trình báo về việc nhận 1 số tiền lớn do khách chuyển khoản nhầm. Cụ thểm anh Hậu nhận chở hành khách là anh Đỗ Văn Đông (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) đi từ đường Tôn Đản về khu vực phường Hoà Xuân với cước phí là 106.000 đồng. Tuy nhiên, khi thanh toán, anh Đông đã chuyển nhầm số tiền lên tới 10.600.000 đồng cho anh Hậu.

Sau khi phát hiện khách đã chuyển nhầm tiền, anh Hậu đã tìm cách liên lạc với anh Đông nhưng bất thành. Ngay sau đó, anh Hậu đã lập tức liên hệ với Công an phường An Khê để nhờ xác minh, trả lại toàn bộ số tiền cho anh Đông.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp của Công an phường An Khê, việc xác minh thông tin và trao trả tài sản cho anh Đông đã diễn ra nhanh chóng.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿