Tài tử Ngã Rẽ Cuộc Đời qua đời vì bạo bệnh, vợ con ở lại lâm cảnh khốn cùng

Mặc dù cố diễn viên James Van Der Beek được cho là có khối tài sản ròng 3 triệu USD (gần 78 tỷ đồng), nhưng bạn bè đã giúp gia đình anh gây quỹ trên nền tảng GoFundMe. Lý do là bởi chi phí điều trị bệnh ung thư đại trực tràng quá cao đã khiến tài sản của nam diễn viên đội nón ra đi.

Bạn bè cố diễn viên cho biết: "Trong suốt thời gian James bị bệnh, gia đình không chỉ phải đối mặt với những khó khăn về mặt tinh thần mà còn cả gánh nặng tài chính đáng kể khi họ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ và chăm sóc cho anh ấy". Sau khi nam diễn viên Ngã Rẽ Cuộc Đời ra, tương lai của vợ anh và 6 con nhỏ (từ 3-14 tuổi) đang lâm cảnh bất định. 7 mẹ con đang nỗ lực giữ lấy ngôi nhà và đảm bảo việc học hành của các con. Trang GoFundMe cho biết tiền quyên góp sẽ giúp trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu của gia đình, thanh toán hóa đơn và hỗ trợ việc học hành của các con.

Bạn bè gây quỹ ủng hộ vợ con James Van Der Beek vì gia đình anh đã khánh kiệt sau quãng thời gian điều trị ung thư. Ảnh: Page Six

Mục tiêu ban đầu của quỹ là 500.000 USD (gần 23 tỷ đồng), nhưng đến nay đã thu được 1,32 triệu USD (34,2 tỷ đồng). Đã có hơn 26.000 người quyên góp, bao gồm cả nhiều người nổi tiếng như Derek Hough, Ricki Lake, Lydia Hearst và Kaley Cuoco. Đặc biệt, nữ chính phim Avatar Zoe Saldana thiết lập khoản quyên góp định kỳ 2.500 USD (65 triệu đồng) mỗi tháng.

Từ tháng 12 năm ngoái, James Van Der Beek cũng đã phải bán đấu giá những kỷ vật cá nhân từ bộ phim làm nên tên tuổi anh Ngã Rẽ Cuộc Đời (Dawson's Creek) như trang phục, phụ kiện. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá giúp nam diễn viên và gia đình anh giảm bớt gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị ung thư.

“Tôi đã cất giữ những báu vật này trong nhiều năm, chờ đợi thời điểm thích hợp để làm điều gì đó với chúng, và với tất cả những biến cố bất ngờ mà cuộc sống gần đây đã mang đến, rõ ràng là thời điểm đã đến. Mặc dù tôi có chút tiếc nuối khi phải chia tay những món đồ này, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi có thể đem chúng ra đấu giá để chia sẻ với những người đã ủng hộ công việc của tôi trong những năm qua" - nam diễn viên nói trên tạp chí People vào tháng 11/2025 về quyết định này.

Quỹ này nhanh chóng thu về số tiền vượt mục tiêu. Ảnh: Page Six

James Van Der Beek sinh năm 1977. Anh vụt sáng, nổi tiếng toàn cầu nhờ truyền hình dài 6 phần Ngã Rẽ Cuộc Đời. Bộ phim lên sóng 1998, nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" không chỉ đối với giới trẻ Mỹ mà còn trên toàn cầu khi khắc họa cuộc sống tuổi mới lớn một cách chân thật, đồng thời khéo léo lồng ghép các bài học giáo dục. Sau Ngã Rẽ Cuộc Đời, James Van Der Beek còn gây ấn tượng với loạt phim ăn khách khác như The Rules of Attraction, Đội biệt động Texas, Đại họa…

James Van Der Beek được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2023 trong 1 lần khám sức khỏe định kỳ và trải qua thời gian âm thầm điều trị trước khi chia sẻ trên truyền thông vào cuối năm 2024. Từ tháng 9/2025, sức khỏe của nam diễn viên này đã giảm sút, suy yếu trầm trọng.

Thời điểm đó, dàn diễn viên phim Ngã Rẽ Cuộc Đời đã hội ngộ trong 1 buổi gây quỹ từ thiện ở New York (Mỹ) để quyên tiền hỗ trợ James Van Der Beek. Nhưng James Van Der Beek không thể tham gia vì tình trạng thể chất bất ổn, cơ thể quá gầy gò. Dù vậy, anh vẫn gửi một video ghi hình tại nhà để tri ân đồng nghiệp và khán giả luôn dành sự yêu thương cho mình.

James Van Der Beek là nam thần màn ảnh thời trẻ. Ảnh: X