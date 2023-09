Jo In Sung bí mật chuẩn bị kết hôn, bạn gái là phát thanh viên xinh đẹp?

Sáng nay (15/9), mạng xã hội xôn xao trước thông tin nói rằng, Jo In Sung đang lên kế hoạch kết hôn. Bạn gái nam tài tử là phát thanh viên xinh đẹp của đài SBS - Park Sun Young.

Ngay sau đó, tờ News 1 đã nhanh chóng liên hệ với phía công ty quản lý của Jo In Sung để kiểm tra thông tin. Một quan chức thuộc IOK Company - công ty quản lý của Jo In Sung đã lập tức phản hồi về thông tin trên: "Điều đó hoàn toàn không đúng. Đó là thông tin sai sự thật".

Jo In Sung bị vướng nghi vấn chuẩn bị kết hôn với phát thanh viên Park Sun Young

Phía quản lý của Park Sun Young cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này: "Chúng tôi biết điều đó hoàn toàn không đúng. Park Sun Young hiện đang đi du lịch cùng gia đình, vì vậy chúng tôi sẽ kiểm tra khi liên lạc được".

Jo In Sung sinh năm 1981 là một trong những tài tử đình đám của làng điện ảnh Hàn với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Gió mùa đông năm ấy, It's Ok, That's Love, Song Hoa Điếm…

Nam tài tử là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó, Jo In Sung từng công khai hẹn hò với Kim Min Hee - nữ diễn viên bị ghét nhất showbiz Hàn hiện nay. Sau mối tình này, Jo In Sung không công khai hẹn hò bất cứ ai.

Vào tháng 3/2022, khi tham gia một chương trình và được một người lớn tuổi hỏi về chuyện vẫn còn độc thân. Jo In Sung thẳng thắn thừa nhận: "Cháu chưa kết hôn. Cháu không thể kết hôn chứ không phải là cháu chưa muốn cưới".