Tài tử hạng A tốt nghiệp trung học ở tuổi 35 khiến cả nước mừng rơn: "Tốt nhất anh đừng quay lại lớp nữa"

Trong làng giải trí Hàn Quốc, chuyện diễn viên lớn tuổi vào vai học sinh vốn không còn quá xa lạ. Thế nhưng, hiếm có trường hợp nào gắn bó với đồng phục học đường lâu như Hwang In Yeop. Sở hữu chiều cao 1,85 m, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng nổi bật với xuất thân là người mẫu, nam diễn viên luôn được xem là một trong những nam thần học đường của màn ảnh Hàn. Ngoại hình trẻ hơn tuổi giúp anh nhiều lần được các đạo diễn lựa chọn vào vai học sinh, dù tuổi thật ngày càng cách xa lứa tuổi nhân vật. Có thể nói là tài tử này gần như dành phần lớn sự nghiệp để đi học.

Bắt đầu chuyển hướng sang đóng phim từ năm 2018, sau nhiều năm liên tiếp đảm nhận những vai nam sinh trên màn ảnh, cuối cùng tài tử sinh năm 1991 cũng chính thức "tốt nghiệp" ở tuổi 35, khiến mạng xã hội Hàn Quốc đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Theo Koreaboo, Hwang In Yeop bắt đầu đóng phim tương đối muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Năm 2019, anh gây chú ý qua web drama Freshman, vào vai Park Ki Bum, một tân sinh viên đang loay hoay thích nghi với cuộc sống đại học.

Freshman

Chỉ một năm sau, nam diễn viên tiếp tục khoác lên mình đồng phục học sinh trong 18 Again (2020). Tại đây, anh vào vai Koo Ja Sung, đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học Serim, đồng thời là một trong những nam sinh nổi bật nhất trường.

18 Again

Cũng trong năm 2020, Hwang In Yeop vụt sáng khắp châu Á nhờ vai Han Seo Jun trong True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực). Nhân vật của anh là một học sinh trung học có vẻ ngoài bất cần, nổi loạn nhưng bên trong lại giàu tình cảm và luôn âm thầm bảo vệ nữ chính. Đây được xem là vai diễn làm nên tên tuổi của Hwang In Yeop, đồng thời đưa Hwang In Yeop trở thành một trong những "nam thần học đường" nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn.

True Beauty

Đến năm 2022, anh tiếp tục xuất hiện trong The Sound Of Magic, vào vai Na Il Deung - học sinh đứng đầu toàn trường vừa là bạn học vừa là đối thủ của nữ chính Yoon Ah Yi. Cũng trong năm này, Hwang In Yeop góp mặt ở Why Her, nhưng lần này cuối cùng cũng được "lên lớp", hóa thân thành Gong Chan, một sinh viên trường luật mang nhiều bí mật.

The Sound Of Magic

Tưởng như đã chính thức rời xa ghế nhà trường, thế nhưng đến 2024, Hwang In Yeop lại một lần nữa mặc đồng phục trong Family By Choice - phiên bản Hàn của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Anh đảm nhận vai Kim San Ha, nhân vật trải qua giai đoạn trung học trước khi trưởng thành. Dù chỉ xuất hiện với hình tượng học sinh ở một phần của bộ phim, việc nam diễn viên tiếp tục "đi học" khiến khán giả không khỏi bật cười.

Family By Choice

Sau hơn 5 năm diễn xuất, Hwang In Yeop gần như gắn liền với những vai học sinh, sinh viên hoặc các nhân vật ở độ tuổi mới lớn. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng anh đã vô tình rơi vào tình trạng typecasting - bị "đóng khung" trong một kiểu vai diễn.

Không ít người hâm mộ từng bày tỏ rằng họ muốn thấy nam diễn viên thử sức ở những vai diễn trưởng thành hơn, thay vì mãi là học sinh dù ngoài đời đã bước qua tuổi 30. Và cuối cùng niềm mong mỏi đó cũng thành sự thật.

Ở những dự án mới nhất, Hwang In Yeop đã bắt đầu rời xa hình tượng học đường. Trong Dear X, Hwang In Yeop không còn xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh quen thuộc. Anh tham gia với vai khách mời là một thần tượng nổi tiếng Heo In Kang, một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Nhân vật có mối quan hệ tình cảm bí mật với nữ diễn viên Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung), đồng thời trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi bi kịch và những bí mật xoay quanh nữ chính.

Dear X

Năm 2026, với Dream To You - bộ phim tình cảm đang lên sóng, đánh dấu lần đầu Hwang In Yeop đóng cặp cùng Hyeri, Hwang In Yeop chính thức "thoát vai" thành công. Trong phim, anh vào vai Woo Su Bin, một đạo diễn điện ảnh thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế sau khi theo đuổi ước mơ làm phim suốt tuổi trẻ. Sau nhiều năm rời quê hương, Woo Su Bin trở về Hàn Quốc và gặp lại mối tình đầu Joo Yi Jae (Hyeri), nay đã trở thành một phóng viên truyền hình đang dần đánh mất những hoài bão của mình. Cả hai cùng đối diện với những tiếc nuối trong quá khứ và tìm cách chữa lành cho nhau.

Điều thú vị là Dream To You vẫn có những phân cảnh hồi tưởng về thời trung học của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, khác với các tác phẩm trước, đây chỉ là một lát cắt để kể về mối tình đầu và hành trình trưởng thành. Trọng tâm của bộ phim là cuộc hội ngộ khi cả hai đã bước sang tuổi ngoài 30, với những áp lực sự nghiệp, ước mơ và lựa chọn của người trưởng thành.

Dream To You

Chính vì vậy, nhiều khán giả xem Dream To You như dấu mốc Hwang In Yeop chính thức "tốt nghiệp" khỏi hình tượng nam thần học đường đã gắn bó với anh suốt nhiều năm. Những bình luận như: "Cuối cùng cũng được đi làm rồi" , "Xin đừng bắt anh ấy quay lại lớp nữa". "Tốt nhất anh đừng quay lại lớp nữa" hay "35 tuổi là quá đủ cho thời học sinh"... xuất hiện trên các diễn đàn.

Ở tuổi 35, Hwang In Yeop không còn cần chứng minh mình hợp với vai học sinh đến mức nào. Để duy trì vị thế lâu dài, việc bước ra khỏi "vùng an toàn" là điều gần như bắt buộc. Điều khán giả mong chờ lúc này là những nhân vật có nhiều tầng cảm xúc hơn, trưởng thành hơn và đủ sức đưa anh tiến thêm một nấc trong sự nghiệp.

Nguồn: Koreaboo