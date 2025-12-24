Ung thư vú và nỗi đau thầm lặng sau phẫu thuật đoạn nhũ

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Theo Globocan 2020, ung thư vú chiếm khoảng 25% số ca ung thư mới ở phụ nữ trên toàn thế giới, trong đó tại Việt Nam tỷ lệ dao động khoảng 25-30%. Dù y học hiện đại giúp nhiều trường hợp được phát hiện và điều trị sớm, vẫn có khoảng 40-60% phụ nữ phải phẫu thuật đoạn nhũ nhằm loại bỏ khối u và hạn chế nguy cơ di căn.

Năm 2020, tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư mới ở Việt Nam chiếm khoảng 25,8% (Nguồn Globocan)

Việc mất đi vòng một không chỉ là tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, sự tự tin và chất lượng sống. Tái tạo vú vì vậy trở thành giải pháp giúp phụ nữ khôi phục hình thể và tìm lại cảm giác trọn vẹn. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về mức độ an toàn, phương pháp phù hợp, thời điểm thực hiện. Đâu là cơ sở y tế uy tín với đội ngũ bác sĩ đủ chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ bền vững lâu dài. Tất cả sẽ được giải đáp trong talkshow "Tái tạo vú - Vẽ đường cong hy vọng, cho yêu thương hồi sinh".

Talkshow "Tái tạo vú - Vẽ đường cong hy vọng, cho yêu thương hồi sinh" đồng hành cùng phụ nữ sau đoạn nhũ

Với mong muốn đồng hành và mang đến hành trình tái tạo vú an toàn, thẩm mỹ và vẹn tròn yêu thương cho phụ nữ sau đoạn nhũ vì ung thư, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc tổ chức talkshow "Tái tạo vú - Vẽ đường cong hy vọng, cho yêu thương hồi sinh".

Talkshow có sự đồng hành chuyên môn của ThS. BS Võ Tùng, bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, vi phẫu và tái tạo tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, sẽ mang đến những thông tin y khoa chính thống, dễ hiểu về các phương pháp tái tạo vú an toàn và hiệu quả. Đồng thời sẽ trực tiếp giải đáp các băn khoăn thường gặp, giúp người xem có sự chuẩn bị vững vàng để lựa chọn phương pháp và cơ sở y tế uy tín, từ đó bước vào hành trình tái tạo vú một cách an tâm và đạt được hiệu quả thẩm mỹ lâu dài.

Trực tiếp bác sĩ tạo hình thẩm mỹ thăm khám và tư vấn cá nhân hóa cho khách hàng

Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc tự hào là một trong những đơn vị y tế đồng hành cùng nhiều phụ nữ sau đoạn nhũ, mang đến hành trình tái tạo vú an toàn và vẹn tròn yêu thương. 100% ca tái tạo vú được thực hiện tại Bệnh viện Hồng Ngọc - bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS. Tại đây, mỗi khách hàng được các bác sĩ tạo hình thẩm mỹ và vi phẫu giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn và lên phác đồ cá nhân hóa, dựa trên vóc dáng, thể trạng, nhu cầu riêng.

Khách hàng được phẫu thuật tại phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại

Quá trình phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại với quy trình gây mê hồi sức an toàn, ứng dụng Chiến lược quản lý đường thở khó (DAS); sử dụng túi độn cao cấp, chính hãng, được FDA chứng nhận an toàn. Với trường hợp phức tạp, sẽ được hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; theo dõi, chăm sóc toàn diện sau phẫu thuật để hỗ trợ phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc tự hào đồng hành và phẫu thuật tái tạo vú thành công cho nhiều phụ nữ đoạn nhũ do ung thư

Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong số ít đơn vị y tế triển khai quy trình điều trị ung thư vú đa mô thức khép kín và toàn diện, từ tư vấn, thăm khám, chẩn đoán, điều trị ung thư cho tới chăm sóc sau điều trị và tái tạo vú. Quá trình được thực hiện với sự phối hợp đa chuyên khoa và sự đồng hành xuyên suốt của đội ngũ bác sĩ ung bướu, phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức và tạo hình thẩm mỹ, nhằm xây dựng phác đồ cá nhân hóa an toàn, phù hợp với từng giai đoạn. Không chỉ kiểm soát bệnh, mô hình điều trị toàn diện còn chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần, trong đó tái tạo vú là mảnh ghép cuối giúp người phụ nữ khép lại hành trình điều trị an toàn, bền vững.

Talkshow "Tái tạo vú - Vẽ đường cong hy vọng, cho yêu thương hồi sinh"

Trong talkshow, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cũng gửi tặng những món quà ý nghĩa tới các chị em sau đoạn nhũ, như sự sẻ chia để giảm bớt gánh nặng về chi phí, tiếp thêm động lực và niềm tin để an tâm bước vào hành trình tái tạo vú an toàn, tìm lại vóc dáng và cảm xúc yêu thương trọn vẹn.