"Tôi chỉ nặng 48 kg, nhưng cứ hễ mặc chiếc váy bút chì ôm sát là bụng dưới lại phình ra một cách khó coi?". Một bệnh nhân nữ ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1m60 buồn bã nói với bác sĩ Cho Wei-Ju (Đài Loan, Trung Quốc). Bác sĩ Cho cho biết, thật ra đây cũng là nỗi khổ chung của rất nhiều cô gái trẻ khi tìm đến mình khi không thừa cân nhưng đầy "bụng mỡ". Còn người còn khóc thút thít kể mình ghét rau nhưng phải cố nuốt mỗi ngày, đến cuối cùng bụng dưới vẫn phình ra.

Nhiều người cố gắng loại bỏ lớp mỡ thừa này bằng cách nhịn ăn nghiêm ngặt hoặc lao vào tập gập bụng điên cuồng. Thế nhưng mỡ không giảm mà bụng lại càng thêm đầy hơi, tắc nghẽn, thậm chí sắc mặt ngày một xấu đi.

Bác sĩ Cho tiết lộ, cái gọi là "bụng mỡ" ở những người gầy thực chất có thể không phải là mỡ, mà là "sự tắc nghẽn" trong đường ruột. Tình trạng táo bón, đầy hơi và nhịp điệu ruột bị đình trệ do căng thẳng hoặc nội tiết tố chính là thủ phạm khiến bụng dưới bị phồng lên một cách giả tạo.

Gầy mà vẫn đầy bụng mỡ do đâu mà ra? Bác sĩ chỉ mặt 3 yếu tố

Theo giải thích của bác sĩ Cho, có 3 nguyên nhân phổ biến khiến những người không thừa cân, thậm chí gầy guộc nhưng vẫn sở hữu chiếc bụng "trống chèo", đặc biệt tình trạng này thường gặp ở phái nữ. Đó là:

- Cuộc chiến giành không gian trong khoang chậu: Khoang chậu của phụ nữ tương đối nhỏ gọn và các đoạn ruột phải hoạt động trong một không gian rất hạn chế. Do đó, chỉ cần một chút táo bón nhẹ hoặc hiện tượng tích khí gây đầy hơi cũng đủ khiến vùng bụng dưới bị đẩy "phình ra" rõ rệt về mặt thị giác.

- "Trò đùa" của hormone chu kỳ: Sự trồi sụt của nội tiết tố trước và sau kỳ kinh nguyệt chính là nguyên nhân làm chậm nhu động ruột. Điều này khiến việc đi đại tiện trở nên khó khăn hơn, chất thải và khí dễ bị ứ đọng lại trong nhiều ngày.

- Hệ quả từ sự căng thẳng: Việc thức khuya, áp lực công việc cao độ hay ăn kiêng quá mức sẽ làm rối loạn nhịp điệu sinh học của hệ tiêu hóa. Lúc này, khí không thể thoát ra ngoài mà bị kẹt lại. Những gì bạn nhìn thấy và lầm tưởng là chất béo thực chất chính là "sự phản kháng" của một đường ruột đang quá tải.

Sai lầm tai hại: Ăn rau sai cách khiến bụng càng phình to

Để giải quyết chiếc bụng mỡ đáng ghét dù vẫn gầy, phản xạ đầu tiên của nhiều chị em là ăn thật nhiều salad và các loại rau sống. Tuy nhiên, bác sĩ Cho cảnh báo đây là cách ăn chất xơ "không hiệu quả", thậm chí phản tác dụng.

Chất xơ được chia làm hai loại: chất xơ hòa tan (có trong yến mạch, hạt chia, táo, mộc nhĩ) và chất xơ không hòa tan (có trong rau lá xanh đậm, nấm, ngũ cốc nguyên hạt). Điểm mấu chốt là chất xơ cần phải được hòa tan với nước. Nếu bạn chỉ nạp dồn dập chất xơ từ rau mà không uống đủ nước và thiếu dung môi, chất xơ sẽ vón cục lại thành những "khối rơm khô" bên trong ruột. Chúng làm cản trở quá trình tiêu hóa, gây tắc nghẽn và phát sinh ra nhiều khí, khiến bụng càng đầy hơi và phình to hơn.

Làm thế nào để lấy lại vòng bụng phẳng lì?

Để thông thoáng hệ tiêu hóa và loại bỏ chiếc "bụng mỡ giả" này, các cô gái có thể áp dụng ngay phương pháp tự thanh lọc cơ thể dưới đây:

Công thức "Nước ấm + Dầu tốt + Sợi kép"

Buổi sáng sớm khi thức dậy, hãy uống ngay 300ml nước ấm. Trong thực đơn hằng ngày, hãy bổ sung một lượng nhỏ các loại dầu tốt (dầu ô liu, bơ, hoặc các loại hạt) để bôi trơn đường ruột, giúp phân dễ dàng đào thải. Khi ăn rau, hãy đảm bảo kết hợp cân bằng giữa sợi hòa tan và không hòa tan, đồng thời uống thật nhiều nước.

Massage bụng "theo chiều kim đồng hồ"

Sau khi tắm xong, hãy dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn và xoay tròn vùng bụng quanh rốn theo chiều kim đồng hồ từ 1 đến 2 phút. Hướng xoay này trùng với đường đi của ruột già, giúp tống lượng khí ứ đọng ra ngoài và kích thích nhu động ruột một cách tự nhiên. Lưu ý chỉ ấn nhẹ tạo cảm giác thoải mái, không ấn quá mạnh gây đau.

"Xả stress" cho đường ruột trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, hãy dành ra 3 phút để thực hiện tư thế em bé hoặc tư thế mèo bò trong yoga. Mục tiêu của các động tác này là thư giãn hoàn toàn cơ bụng và cơ sàn chậu. Khi tinh thần và cơ thể học được cách thả lỏng, hệ tiêu hóa cũng sẽ tự động "giải tỏa" được những áp lực tích tụ, giúp ruột hoạt động bình thường trở lại vào sáng hôm sau.

Đương nhiên, dù gầy nhưng nếu muốn giữ cho vòng eo phẳng lì, chị em còn cần kết hợp ăn uống kiểm soát và vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Đặc biệt là không ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu hóa, ăn sát giờ ngủ.

Cảnh báo đặc biệt từ bác sĩ: Bác sĩ Cho Wei-Ju cảnh báo, dù thế nào cũng đừng chủ quan xem nhẹ mọi hiện tượng đầy bụng. Đầy bụng, bụng phình to dù gầy có thể chỉ là vấn đề nội tiết hay tiêu hóa, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng. Nếu tình trạng to bụng dưới bất thường đi kèm với các dấu hiệu như: có máu trong phân/phân đen, giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân, đau bụng dữ dội về đêm, hoặc táo bón nặng kéo dài kèm sốt và nôn mửa, bạn cần lập tức đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Nguồn và ảnh: TTVC, Aboluowang, Women's Health