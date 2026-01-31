Tại sao Shizuka lại chọn chơi với một nhóm toàn con trai thay vì các bạn nữ cùng trang lứa?

Trong thế giới của Doraemon, Shizuka hiện thân cho hình mẫu "con nhà người ta" điển hình: học giỏi, xinh xắn, chơi đàn piano và cực kỳ nề nếp. Thế nhưng, có một chi tiết mà nếu soi kỹ dưới góc độ tâm lý học đường, chúng ta sẽ thấy khá kỳ lạ, đó là Shizuka gần như không có bạn gái thân thiết.

Suốt hàng trăm tập truyện, cô bạn chỉ xuất hiện cùng nhóm bạn nam gồm Nobita, Jaian, Suneo và Dekisugi. Phải chăng đây là một sự lựa chọn có tính toán hay Shizuka đang thực sự lạc lõng trong chính thế giới "màu hồng" của những cô bé cùng trang lứa?

Nhiều người cho rằng, dưới góc độ tâm lý học, hành vi này có thể giải thích qua lý thuyết về áp lực đồng lứa (peer pressure). Shizuka quá hoàn hảo và trong một tập thể các bé gái thường có xu hướng so sánh, sự hoàn hảo của Shizuka vô tình trở thành rào cản. Cô bé có thể bị coi là "kẻ phô trương" hoặc đơn giản là quá nghiêm túc để tham gia vào những hội nhóm thích buôn chuyện hay mơ mộng kiểu nữ sinh.

Ngược lại, khi ở giữa nhóm con trai, Shizuka mặc nhiên trở thành "trung tâm vũ trụ". Cô được bảo vệ, được nhường nhịn và không bao giờ phải đối mặt với những sự đố kỵ ngầm thường thấy trong các nhóm bạn nữ phức tạp.

Shizuka thực chất là một cô bé có cá tính rất mạnh mẽ (Ảnh chụp màn hình)

Một chi tiết nhỏ mà ngay cả fan cứng cũng ít để ý, đó là Shizuka thực chất có tính cách khá mạnh mẽ, thậm chí là có phần "tom boy" tiềm ẩn. Cô bạn thích leo trèo, thích ăn khoai lang nướng - món ăn vốn bị coi là kém thanh lịch với con gái Nhật thời đó và không ngại tham gia những chuyến phiêu lưu mạo hiểm.

Việc chơi với nhóm con trai cho phép Shizuka thoát khỏi cái mác "tiểu thư đài các" mà mẹ cô luôn áp đặt. Trong khi các bạn nữ khác có thể đang bận rộn với búp bê hay thêu thùa, Shizuka lại chọn cùng Nobita và Doraemon bay vào vũ trụ hay thám hiểm đáy đại dương. Nhóm bạn toàn con trai chính là "chiếc vé thông hành" giúp cô bé được sống đúng với bản chất ưa khám phá của mình.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn dưới góc độ giáo dục và giới tính, sự lựa chọn này cũng phản ánh một nỗi cô đơn không lời. Việc luôn là cô gái duy nhất đồng nghĩa với việc Shizuka thiếu đi một người bạn tâm giao thực sự để chia sẻ những tâm tư thầm kín mà đám con trai vô tư lự như Nobita hay Jaian không bao giờ hiểu được. Shizuka chọn ở bên nhóm bạn nam vì ở đó cô bé được tôn trọng và được là chính mình, nhưng cái giá phải trả chính là sự thiếu hụt một kết nối nhất định.

Shizuka là một trong những nhân vật được yêu mến nhất bộ truyện (Ảnh chụp màn hình)

Cuối cùng, dù là "bông hồng" duy nhất trong nhóm bạn hay chỉ đơn giản là một cô bé cá tính tìm kiếm sự tự do, Shizuka vẫn dạy cho chúng ta một bài học hay về tình bạn, rằng bạn bè thực sự không phân biệt giới tính hay sở thích, mà quan trọng là ai sẵn sàng bên cạnh bạn khi bạn cần nhất.

Shizuka không chọn "phe", cô bé chỉ chọn những người khiến mình cảm thấy được trân trọng. Suy cho cùng, giữa một xã hội đầy rẫy những tiêu chuẩn khắt khe dành cho phái nữ, việc có được những người bạn sẵn sàng vì mình mà đối đầu với cả thế giới dù đôi khi họ hơi ngốc nghếch, vụng về cũng đã là một sự may mắn tột độ rồi.