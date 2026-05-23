Tại sao nhiều đứa con càng về sau càng hay tránh né cha mẹ? Một cuộc khảo sát chỉ ra sự thật quá bất ngờ!

Cả đời thắt lưng buộc bụng, dốc hết tâm can vì con cái, tại sao khi về già, cha mẹ lại trở thành người mà con cái muốn "né" nhất? Cuộc gọi ngày càng ngắn lại, về nhà ngày càng giống như một nhiệm vụ phải hoàn thành, ngồi lại với nhau thì chẳng có chuyện gì để nói, chỉ còn lại sự gượng gạo.

Nhiều người già không thể hiểu nổi, thậm chí còn quy kết nguyên nhân là do "con cái bất hiếu", "lòng người thay đổi". Thế nhưng, Báo cáo Khảo sát về Chăm sóc Người cao tuổi tại Nhà và Quan hệ Giữa các Thế hệ năm 2026 của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lão khoa Trung Quốc đã đưa ra một kết luận ngược với định kiến thông thường: Hơn 90% các mối quan hệ thế hệ bị căng thẳng không phải bắt nguồn từ việc phụng dưỡng không chu đáo, mà là do phương thức hòa hợp tích tụ ngày này qua ngày khác có vấn đề.

Tỷ lệ con cái thực hiện nghĩa vụ chu cấp kinh tế và chăm sóc đời sống cho cha mẹ lên tới 92,7% - lòng hiếu thảo không hề vắng bóng. Thứ thực sự làm tình thân nguội lạnh thường lại là những hành vi mang danh nghĩa "yêu thương" nhưng lại khiến người trong cuộc ngộp thở.

1. Biến nhà thành "bãi rác cảm xúc"

Khi người ta già đi, các chức năng cơ thể suy giảm, đau ốm nhẹ là điều bình thường. Nhưng có những người già từ sáng đến tối luôn miệng than vãn về bệnh tật, lặp đi lặp lại như thể cuộc sống chỉ còn lại đau đớn và khó chịu.

Con cái vốn đã chịu áp lực lớn từ công việc và cuộc sống, hết lần này đến lần khác lo lắng, hết lần này đến lần khác an ủi, lòng kiên nhẫn giống như hòn đá bị nước chảy đá mòn, cứ thế cạn kiệt dần.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là những lời phàn nàn và năng lượng tiêu cực không hồi kết: nhìn cái gì cũng không thuận mắt, mở miệng ra là nói về những điều bất mãn trong cuộc sống, hoặc là trách con cái không đủ quan tâm, hoặc là nói xấu hàng xóm, họ hàng.

Một báo cáo năm 2025 của Tencent chỉ ra rằng: Hơn 50% các gia đình có thời gian giao tiếp hiệu quả chưa đầy một tiếng mỗi tuần, và trên 60% các cuộc đối thoại kết thúc trong tranh cãi, không vui vẻ. Khi bầu không khí gia đình trở nên ngột ngạt, u ám, việc về nhà từ một "bến đỗ" sẽ biến thành một "gánh nặng". Cảm xúc tiêu cực giống như sương mù bao phủ lên từng thành viên, khiến không ai thở nổi.

2. "Điều khiển từ xa" không bao giờ dừng lại

"Con cháu tự có phúc của con cháu", nhưng nhiều cha mẹ lại không thể buông bỏ sự lo toan. Con cái đã lập gia đình, lập nghiệp, có tổ ấm nhỏ của riêng mình, nhưng cha mẹ vẫn quen tay hay việc, xen vào mọi chuyện một cách quán tính.

Nhỏ thì từ việc trong nhà nên mua khăn giấy thương hiệu nào, cháu nội nên học lớp năng khiếu gì; lớn thì đến việc chọn lựa công việc của con, đầu tư tài chính, thậm chí là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, cha mẹ đều phải đưa ra "ý kiến chỉ đạo".

Một người mẹ 67 tuổi ở Trùng Khánh, sau khi con trai lập gia đình vẫn tiếp tục can thiệp như vậy, cuối cùng khiến tổ ấm nhỏ của con trai suýt chút nữa đổ vỡ. Khảo sát của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho thấy, hơn 75% mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ việc mập mờ về ranh giới giữa các thế hệ. Sự can thiệp quá mức mang danh "mẹ/cha đều muốn tốt cho con" này khiến hơn 40% con cái cảm thấy nghẹt thở. Yêu thương một khi vượt quá ranh giới sẽ biến thành sự kiểm soát.

3. "Hố sâu kỹ thuật số" không thể bước qua

Thời đại lao đi quá nhanh, nhiều người già bị bỏ lại phía sau. Tỷ lệ sử dụng thiết bị thông minh ở những người trên 75 tuổi chưa đầy 30%. Họ không biết cách đăng ký khám bệnh trực tuyến, không biết thanh toán di động, mỗi lần thao tác trên điện thoại đều nơm nớp lo sợ.

Trong báo cáo năm 2025 của Tencent có một con số nhói lòng: 75% con cái cảm thấy bực bội khi dạy cha mẹ sử dụng các sản phẩm điện tử, và 82% người già vì thế mà cảm thấy bản thân bị chê bai, là người vô dụng.

Một cụ ông 72 tuổi ở Vũ Hán mãi không học được cách gọi video qua WeChat. Một lần, anh con trai hướng dẫn nửa ngày qua điện thoại vẫn không thành công, trong lúc nóng vội đã thốt lên: "Sao bố chậm hiểu thế nhỉ!" . Câu nói này giống như một chiếc gai đâm sâu vào tim ông cụ. Từ đó về sau, ông trở nên lầm lì, tự ti, không bao giờ dám chủ động liên lạc với con trai nữa. Bức tường vô hình này ngăn cách không chỉ là công nghệ, mà là thế giới của hai thế hệ.

4. "Bát nước" rót không đều

Trong những gia đình đông con, sự thiên vị là một con dao gây tổn thương sâu sắc nhất. Đối với đứa con ở xa thì hết mực nhớ nhung, cầu gì được nấy; đối với đứa con ngày đêm ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc thì lại trăm bề soi mói, coi như không thấy. Tâm lý "xa thơm gần thối" đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của đứa con hy sinh nhiều nhất.

Một người già ở Thượng Hải đã đem toàn bộ số tiền đền bù đất đai cho con trai, khiến hai cô con gái sinh lòng oán hận. Đến khi con trai không chịu gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng, các con gái cũng từ chối tiếp nhận, mối quan hệ gia đình hoàn toàn đóng băng.

Các chuyên gia pháp lý nhắc nhở rằng, khi xử lý tài sản, người già nên cố gắng "bát nước giữ cho bằng", tránh vì sự bất công mà khơi mào tranh chấp gia đình. Tình thân một khi đã xen lẫn sự so đo và tính toán thì vết nứt sẽ rất khó lành.

5. Không giữ nổi "ranh giới cánh cửa"

Con cái lập gia đình đồng nghĩa với việc một gia đình độc lập mới được ra đời. Nhưng một số người già lại thiếu ý thức về ranh giới này, họ tùy ý ra vào phòng của con, lục lọi đồ đạc cá nhân của chúng, xem quyền riêng tư của tổ ấm nhỏ như "lãnh địa" mà mình có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Hành vi "không coi mình là người ngoài" này bắt nguồn từ tình yêu, nhưng lại kết ra trái đắng gượng gạo. Nhà của cha mẹ mãi là bến đỗ của con cái, nhưng nhà của con cái, cần phải gõ cửa và xin phép.

Một cụ bà ở Thượng Hải thậm chí đã dùng cách cực đoan để thể hiện nhu cầu về ranh giới – bà tuyên bố sẽ để lại di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một bệnh viện thú cưng, chỉ vì thú cưng có thể mang lại cho bà giá trị cảm xúc, điều mà con cái bà không làm được. Đây tuy là trường hợp cá biệt, nhưng nó phản ánh một cách nhức nhối sự méo mó và phản kháng của tình thân khi ranh giới bị xâm phạm liên tục.

6. Không buông được "quyền uy của bậc làm cha mẹ"

Một số người già đã quen làm chủ gia đình, ngay cả khi đã nghỉ hưu vẫn cố gắng duy trì quyền uy tuyệt đối trong nhà. Họ cậy già lên mặt, khăng khăng giữ ý mình, chuyện gì cũng bắt con cái phải nghe theo, hễ không thuận ý là nổi giận, hờn dỗi, dùng câu "Mẹ/Cha ăn muối nhiều hơn con ăn gạo" để áp đặt mọi ý kiến khác biệt.

Số liệu năm 2025 cho thấy, hơn 60% người già sau khi sống chung với con cái có xu hướng kiểm soát quá mức. Tuy nhiên, thời đại đang thay đổi chóng mặt, nhiều kinh nghiệm trong quá khứ đã không còn phù hợp với ngày nay. Giao tiếp không còn là mệnh lệnh và phục tùng một chiều, mà là sự lắng nghe và tôn trọng hai chiều. Khi kênh đối thoại bị đóng lại vì sự cố chấp, thứ còn lại chỉ là sự im lặng và khoảng cách.

Lời kết

Những hành vi này, nếu nhìn riêng lẻ thì dường như đều là chuyện nhỏ, chẳng qua là cằn nhằn vài câu, hỏi han vài lời, hay "lòng tốt làm hỏng việc". Nhưng khi chúng tích tụ ngày này qua ngày khác, chúng sẽ dệt thành một tấm lưới khiến người ta ngạt thở.

Một bác gái nghỉ hưu 68 tuổi ở Thượng Hải đã chất đầy phế liệu nhặt được vào căn hộ view sông trị giá 1,6 triệu Tệ (khoảng 5,5 tỷ VNĐ) mà con trai mua, thậm chí còn lén đem bán những nguyên liệu nhập khẩu mà con trai và con dâu mua, châm ngòi cho một cuộc đại chiến gia đình. Sự tủi thân của bà là có thật: "Mẹ tiết kiệm cả đời, chẳng phải đều vì cái nhà này sao?" . Nhưng sự mệt mỏi của người con trai cũng là thật: "Mẹ ơi, chúng con không thiếu mấy đồng tiền này, thứ chúng con thiếu là một ngôi nhà sạch sẽ, bình thường" .

Khi cách thức yêu thương bị sai lệch, bản thân tình yêu sẽ trở nên nặng nề. Phước lành lớn nhất của tuổi già không phải là có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mà là khi đẩy cửa bước vào, trong nhà có hơi ấm, bên bàn ăn có tiếng cười. Sự ấm áp này cần trí tuệ của cả hai bên, đặc biệt là cần người đi trước, hãy dừng lại những bước chân đang đẩy hai thế hệ ra xa nhau.

Từ đó, một câu hỏi không thể né tránh được đặt ra: Khi "hiếu thuận" ngày càng trở thành một yêu cầu đạo đức một chiều, liệu xã hội cũng nên bắt đầu thảo luận xem, ranh giới để con cái bảo vệ "vùng an toàn tinh thần" của cha mẹ nằm ở đâu? Tình yêu nặng nề này rốt cuộc phải đặt vào đâu để cả hai thế hệ đều có thể thở phào nhẹ nhõm?