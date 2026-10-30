Tại sao ngày càng nhiều gia đình không đặt bàn trang điểm riêng trong phòng ngủ? 2 cách làm mới vừa có chỗ làm đẹp, vừa đỡ chật nhà

Bàn trang điểm từng gần như là món nội thất mặc định trong nhiều phòng ngủ. Một chiếc bàn, gương, ghế ngồi và vài ngăn kéo riêng tạo thành góc làm đẹp chỉn chu, đồng thời giúp mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân có chỗ cất cố định. Với phòng ngủ rộng, cách bố trí này đến nay vẫn rất hợp lý.

Tuy nhiên, khi diện tích phòng ngủ ngày càng được tính toán kỹ, nhiều gia đình bắt đầu cân nhắc liệu có nhất thiết phải dành riêng một khoảng sàn cho bàn trang điểm hay không. Thay vì bỏ hẳn công năng này, họ chọn cách gộp nó vào những món nội thất vốn đã có trong phòng. Nhờ vậy, chỗ làm đẹp vẫn đầy đủ nhưng tổng thể căn phòng gọn gàng hơn.

Vì sao bàn trang điểm riêng không còn là lựa chọn duy nhất?

1. Chiếm thêm một khoảng diện tích

Một bộ bàn trang điểm không chỉ cần chỗ đặt bàn mà còn phải tính khoảng trống để kéo ghế và ngồi sử dụng. Với phòng ngủ rộng, điều này gần như không đáng kể. Nhưng trong căn phòng vừa và nhỏ, thêm một món nội thất riêng có thể khiến lối đi bị thu hẹp.

2. Dễ khiến phòng có quá nhiều món nội thất nhỏ

Giường, tủ quần áo, tab đầu giường, bàn làm việc rồi thêm bàn trang điểm có thể khiến căn phòng bị chia thành nhiều khu vực nhỏ. Vấn đề không nằm ở riêng chiếc bàn mà ở tổng số đồ nội thất cùng xuất hiện trong một không gian.

3. Một số công năng có thể bị trùng

Bàn trang điểm và bàn làm việc đều cần một mặt bàn, ghế ngồi và ngăn chứa đồ. Tủ quần áo cũng đã đảm nhiệm việc lưu trữ phần lớn đồ dùng cá nhân. Vì vậy, nếu nhu cầu trang điểm mỗi ngày không quá lớn, việc bố trí thêm một chiếc bàn độc lập chưa chắc đã là cách tận dụng diện tích phù hợp nhất.

Thay vì loại bỏ góc làm đẹp, 2 cách dưới đây giải quyết vấn đề theo hướng khác.

Giải pháp 1: Tích hợp bàn trang điểm vào hệ tủ quần áo

Thay vì đặt tủ quần áo ở một vị trí và mua thêm bàn trang điểm ở vị trí khác, gia đình có thể dành một khoang trong chính hệ tủ để làm góc trang điểm. Phần này chỉ cần mặt bàn vừa đủ, ngăn kéo phía dưới, gương và ánh sáng phù hợp. Khi được tính toán ngay từ đầu, toàn bộ khu vực nhìn như một hệ nội thất thống nhất.

1. Giảm số lượng đồ nội thất trong phòng

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất là căn phòng không phải chứa thêm một chiếc bàn độc lập. Tủ quần áo và góc trang điểm nằm trên cùng một mặt tường, nhờ đó những khoảng diện tích nhỏ vốn khó sử dụng cũng có thể được tận dụng. Đặc biệt với phòng ngủ có tủ lớn, chỉ cần dành một khoang rộng vừa đủ đã có thể tạo thành chỗ ngồi trang điểm khá thoải mái mà không phải hy sinh thêm một khu vực khác.

2. Đồ dùng cá nhân được gom về cùng một chỗ

Quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân vốn có mối liên hệ khá gần trong sinh hoạt hằng ngày. Khi bàn trang điểm nằm ngay trong hệ tủ, người dùng có thể thay đồ, chọn phụ kiện và chuẩn bị trước khi ra ngoài tại cùng một khu vực. Các ngăn kéo nhỏ phía dưới mặt bàn cũng có thể chia riêng cho mỹ phẩm, dụng cụ làm tóc hoặc đồ dùng thường xuyên. Nhờ vậy, mặt bàn không cần bày quá nhiều thứ.

3. Tổng thể phòng ngủ liền mạch hơn

Một ưu điểm khác nằm ở cảm giác thị giác. Thay vì tủ là một khối, bàn trang điểm là một khối khác rồi ghế lại thành một món riêng, tất cả được đưa vào cùng một hệ.

Gia đình cũng có thể chọn gương gắn trực tiếp trên vách, gương mở từ cánh tủ hoặc thiết kế khoang trang điểm có thể đóng lại khi không sử dụng. Cách nào phù hợp còn tùy diện tích và thói quen của từng người, nhưng điểm chung là góc làm đẹp không còn tạo cảm giác như một món đồ được đặt thêm vào phòng.

Giải pháp 2: Gộp bàn trang điểm với bàn làm việc hoặc tab đầu giường

Không phải căn phòng nào cũng có hệ tủ đủ lớn để dành riêng một khoang trang điểm. Khi đó, cách đơn giản hơn là để một mặt bàn đảm nhiệm hai công năng.

Nếu phòng đã có bàn làm việc, gia đình có thể bố trí thêm ngăn kéo đựng mỹ phẩm và một chiếc gương treo tường hoặc gương có thể cất gọn. Với người chỉ cần một góc trang điểm nhỏ, mặt tab đầu giường cũng có thể được kéo dài thành bàn thay vì đặt hai món nội thất tách biệt.

1. Một diện tích nhưng phục vụ được nhiều nhu cầu

Ban ngày, mặt bàn có thể dùng để làm việc, đọc sách hoặc đặt máy tính. Khi cần trang điểm, người dùng chỉ cần sử dụng gương và lấy đồ từ ngăn chứa bên dưới. Sau khi dùng xong, mỹ phẩm được cất đi và mặt bàn trở lại trạng thái thông thường. Cách bố trí này đặc biệt phù hợp với những người không cần bày nhiều mỹ phẩm thường xuyên. Thay vì duy trì một chiếc bàn chỉ phục vụ một công năng, cùng một khoảng diện tích có thể được sử dụng vào nhiều thời điểm trong ngày.

2. Giữ được nhiều khoảng trống hơn trong phòng

Phòng ngủ đôi khi tạo cảm giác chật không hẳn vì thiếu diện tích mà vì có quá nhiều chân bàn, chân ghế và khoảng hở giữa các món nội thất. Khi hai công năng được gộp lại, số lượng đồ cần kê trên sàn giảm xuống.

Chẳng hạn, thay vì một tab đầu giường rồi cách một khoảng mới tới bàn trang điểm, gia đình có thể kéo dài mặt tab thành một bàn nhỏ. Khu vực cạnh giường vẫn đảm nhiệm chức năng đặt đồ hằng ngày, đồng thời có thêm một mặt bàn đủ rộng khi cần làm đẹp.

3. Dễ thay đổi khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi

Đây cũng là ưu điểm đáng chú ý của cách bố trí đa công năng. Một mặt bàn dùng chung có thể linh hoạt chuyển đổi theo nhu cầu của từng thời điểm.

Khi không còn cần góc trang điểm lớn, khu vực này vẫn có thể tiếp tục làm bàn làm việc, bàn đọc sách hoặc nơi đặt đồ. Ngược lại, nếu nhu cầu làm đẹp tăng lên, gia đình có thể bổ sung gương, đèn và các khay chia ngăn mà không nhất thiết phải thêm một món nội thất mới.

Không nhất thiết phải bỏ bàn trang điểm riêng

Bàn trang điểm độc lập vẫn có những ưu điểm rất rõ ràng. Người có nhiều mỹ phẩm, thường xuyên trang điểm hoặc sở hữu phòng ngủ rộng sẽ thoải mái hơn khi có một khu vực riêng. Bàn độc lập cũng dễ di chuyển và thay đổi vị trí hơn so với thiết kế đóng liền với hệ tủ.

Điểm đáng chú ý ở những cách bố trí mới không phải là bàn trang điểm riêng đã trở nên lỗi thời, mà là gia đình hiện có nhiều lựa chọn hơn. Nếu phòng rộng và nhu cầu sử dụng lớn, một chiếc bàn riêng vẫn hoàn toàn hợp lý. Còn với phòng ngủ cần tiết kiệm diện tích, tích hợp bàn trang điểm vào tủ quần áo hoặc gộp với một mặt bàn sẵn có là hai cách đáng cân nhắc.

Sau cùng, một căn phòng gọn không nhất thiết phải ít công năng. Quan trọng hơn là mỗi khoảng diện tích được sử dụng hợp lý để vừa đáp ứng thói quen sinh hoạt, vừa giữ phòng ngủ thoáng và dễ sử dụng.