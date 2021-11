Tại sao nên chọn ngân hàng tế bào gốc đạt tiêu chuẩn AABB?

Các tiêu chuẩn được kiểm định nghiêm ngặt

AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - Hiệp hội vì sự tiến bộ của y học truyền máu & liệu pháp sinh học, tên trước đây là Hiệp hội các ngân hàng máu Hoa Kỳ) là một tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận đại diện cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến lĩnh vực y học truyền máu và liệu pháp sinh học. Hiệp hội thúc đẩy sự hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này thông qua việc phát triển và cung cấp các tiêu chuẩn, kiểm định và các chương trình giáo dục liên quan. AABB tận tâm với sứ mệnh cải thiện cuộc sống bằng cách làm cho y học truyền máu và liệu pháp sinh học trở nên an toàn, sẵn có và hiệu quả trên toàn thế giới.

Ban đánh giá tiêu chuẩn AABB là những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, có tay nghề cao đến từ các tổ chức hàng đầu, sẽ xem xét các hoạt động của tổ chức về việc tuân thủ những tiêu chuẩn AABB về Dịch vụ Liệu pháp Tế bào, và phê duyệt một cách khách quan, minh bạch và công tâm nhất dành cho tổ chức.

Các ngân hàng tế bào gốc được chứng nhận theo tiêu chuẩn AABB phải đáp ứng được những điều kiện sau: Quy trình phê duyệt các nhà cung cấp; Quá trình đồng ý, sàng lọc và thu thập nguồn tế bào gốc hiến tặng; Chất lượng sản phẩm, xét nghiệm, xử lý, lưu trữ và truy xuất mẫu tế bào; Bảo trì thiết bị và cơ sở vật chất; Quy trình tuyển chọn và đào tạo nhân sự; Quy trình giám sát và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Việc lựa chọn ngân hàng lưu trữ tế bào gốc có chuẩn AABB là vô cùng quan trọng

Biết được tầm quan trọng và mức độ uy tín của chứng nhận AABB, các đơn vị ngân hàng lưu trữ tế bào gốc luôn nỗ lực để đáp ứng những điều kiện và tuân theo tiêu chuẩn khắt khe của hiệp hội quốc tế này.

Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva tự hào là đơn vị được công nhận đạt chuẩn AABB cho:

- Lưu trữ máu cuống rốn

- Lưu trữ mô cuống rốn

- Lưu trữ màng bánh nhau

- Tăng sinh và cấy ghép mô cuống rốn

- Tăng sinh và cấy ghép màng bánh nhau.

Với sự đánh giá và kiểm định nghiêm ngặt tuân theo tiêu chuẩn AABB được thực hiện xuyên suốt một quy trình lưu trữ bao gồm: thu thập mẫu, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và sử dụng.

Ngân hàng tế bào gốc Cryoviva được công nhận đạt chuẩn AABB (Nguồn: aabb.org)

Tế bào gốc sẽ được bảo đảm chất lượng ngay từ giai đoạn lấy mẫu, xử lý và nhân bản đến lưu trữ, điều trị một cách an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Tế bào gốc được nuôi sống và nhân bản trong môi trường đĩa nuôi cấy trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, Cryoviva sẽ sử dụng tế bào sinh trưởng và được lưu trữ trong giai đoạn sớm, tế bào không bị đột biến hoặc không để tế bào bị lão hóa do bị nuôi cấy nhiều lần để đạt được kết quả điều trị tối ưu và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Vì vậy, việc tìm hiểu và không ngừng cập nhật thông tin về tiêu chuẩn AABB đối với các tổ chức ngân hàng lưu trữ tế bào gốc là vô cùng quan trọng khi muốn cung cấp và phát triển phương pháp y học tiên tiến này, tổ chức sẽ được đảm bảo về quá trình xác định và quản lý chất lượng sản phẩm lưu trữ một cách toàn diện nhất; được đảm bảo về mặt pháp lý cũng như xây dựng uy tín trong cộng đồng.

Lưu trữ tế bào gốc đạt chuẩn AABB – đảm bảo sức khỏe lâu dài cho tương lai

