Tại sao Kim Kardashian lựa chọn chế độ ăn uống chủ yếu dựa trên nguồn gốc thực vật?

Ở tuổi 42, Kim Kardashian (Kim K) vẫn luôn tràn đầy năng lượng trẻ trung và bừng sáng. Bà mẹ 4 con luôn biết cách cân bằng sự nghiệp và cuộc sống. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ cuộc sống của mình với công chúng, bao gồm cả những thói quen lành mạnh trong cuộc sống.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue, cô Kim cho biết, ở tuổi mới, cô bắt đầu tập trung vào bản thân và những gì quan trọng nhất với mình: "Tôi sẽ ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ có nhiều niềm vui hơn, dành nhiều thời gian hơn cho các con và những người khiến tôi hạnh phúc". Trong cuộc phỏng vấn, Kardashian cũng tiết lộ rằng cô ấy hiện đang ở trong "trạng thái tốt nhất của cuộc đời tôi”.

Thực hành yêu bản thân là điều cần thiết cho một lối sống lành mạnh. Tổ chức Nghiên cứu Hành vi & Não bộ (Brain & Behavior Research Foundation) định nghĩa đó là "trạng thái đánh giá cao bản thân" mở rộng từ những hành động hỗ trợ sự phát triển tâm lý, tinh thần và thể chất của chúng ta. Tất nhiên, "tình yêu bản thân" khác nhau đối với mỗi cá nhân, nhưng khi bạn có một cuộc sống quá bận rộn, thời gian sẽ dễ dàng trôi qua mà không hoàn thành những điều bạn luôn có trong danh sách của mình. Bởi vậy, hãy coi nó là ưu tiên hàng đầu giống như Kim K, bạn sẽ thành công.

Vậy bí quyết để Kim Kardashian tràn đầy năng lượng trẻ trung và bừng sáng là gì?

Kim Kardashian luôn có chế độ ăn uống chủ yếu dựa trên thực vật

Từ năm 2019, Kim Kardashian đã bắt đầu ăn theo một chế độ ăn tập trung vào thực vật. Cô thậm chí còn được bổ nhiệm làm cố vấn hương vị chính cho Beyond Meat (một công ty về thịt nhân tạo) vào đầu năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ People, Kim K cho rằng chế độ ăn uống dựa trên thực vật của cô là để kiểm soát bệnh vẩy nến tốt hơn.

Chia sẻ trên trang Vogue, cô cho biết: "Tôi chỉ cố gắng hết sức để duy trì nguồn gốc thực vật nhất có thể. Tôi cố gắng ăn càng nhiều thực phẩm chống viêm và chống oxy hóa càng tốt", Kardashian nói với People.

Ngôi sao truyền hình thực tế cũng cởi mở chia sẻ về việc ăn các lựa chọn thay thế thực phẩm có nguồn gốc thực vật đã ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tổng thể của cô như thế nào: "Nó khiến tôi lưu tâm hơn về những gì mình đưa vào cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, không chỉ bệnh vẩy nến mà còn cả tâm trạng, mức độ căng thẳng, năng lượng của tôi và mọi thứ".

Kim Kardashian không uống rượu

Theo nhiều nguồn tin, Kim Kardashian đã không uống rượu trong một thời gian khá dài. Năm ngoái, trong một bài đăng trên Instagram, Kim K viết: "Tôi ghét tất cả các bữa tiệc hoang dã đến nỗi tôi ở nhà và không bao giờ muốn uống rượu hay tiệc tùng".

Cũng theo nguồn tin trên Vogue, ngoại trừ một vài bức ảnh ăn mừng vài năm một lần, ít ai thấy được hình ảnh cô uống rượu, dù là ở các buổi tiệc tùng.

Kim Kardashian thích tập luyện vào sáng sớm

Cùng với việc tuân thủ một kế hoạch ăn uống lành mạnh, Kim K cũng có thói quen tập luyện vào buổi sáng sớm. Chia sẻ với Vogue, cô cho biết mình thức dậy lúc 5h30 mỗi sáng để tập thể dục. Hơn nữa, cô còn liên tục đến phòng tập thể dục 6 ngày/tuần trong các buổi tập luyện kéo dài khoảng 60–90 phút.

Melissa Alcantara, huấn luyện viên của Kim K cho biết rằng phần lớn các bài tập của Kim tập trung vào tạ và rèn luyện sức mạnh.

"80% các bài tập luyện của chúng tôi là tập tạ, và 15% còn lại là các bài tập tim mạch", Alcantara nói trong một bài báo năm 2021 trên tờ WomwenHealth.

Alcantara cũng mô tả Kim là người rất năng động và nói rằng cô đánh giá cao cam kết của Kim đối với thể dục vì cô hiếm khi hủy bỏ các cuộc hẹn tập luyện của mình.

Theo Eat This Not That!