Tại sao đàn ông đột nhiên "giở mặt" sau khi lên giường? - Chưa chắc anh ta Sở Khanh đâu, lý do lý giải quá đỗi bất ngờ!

Nhiều cô gái đăng đàn hỏi: "Tại sao người bạn trai mới hẹn hò được vài tháng của tôi lại đột nhiên thay đổi sau khi chúng tôi gần gũi nhau? Anh ấy đã rất tốt, không thể là bad boy được".

Đàn ông trở nên lạnh nhạt sau khi quan hệ tình dục - đây chỉ là một dấu hiệu. Cũng giống như đau đầu, bản thân nó không phải là một loại bệnh mà chỉ là một triệu chứng. Nhiều vấn đề có thể gây ra đau đầu. Mọi người thường dùng thuốc giảm đau để có cảm giác dễ chịu tạm thời. Nhưng nguyên nhân của cơn đau đầu thì mãi không được tìm ra.

Cũng tương tự, "triệu chứng" đàn ông trở nên lạnh nhạt sau khi quan hệ có hai lý do chính: một là mục đích của mối quan hệ, hai là hiện tượng tự nhiên.

Ảnh minh họa

1. Lý do thứ nhất: Ngay từ đầu anh ta tiếp cận bạn đã có mục đích không đàng hoàng

Anh ta giống như một con thú săn mồi, khám phá những "miếng ngon" mà anh ta chưa bao giờ nếm thử xung quanh lãnh thổ của mình. Mặc dù lúc này bụng không đói lắm nhưng con mồi cũng không có vẻ khó bắt. Nếu đã chẳng cần tốn sức thì sao không thử nếm xem có "ngon" không?

Nếu anh ta thực sự đói hoặc nếu con mồi thực sự đẹp và hấp dẫn, anh ta sẵn sàng tốn công chinh phục hơn. Nhưng dù cứng rắn thế nào thì mục đích ban đầu vẫn không thay đổi. Anh ta sẽ chỉ trung thành với bạn khi chưa "tia" được con mồi khác ngon hơn.

Nhưng nếu chỉ ăn loại đồ ăn này, anh ta sẽ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán. Vì vậy, khi anh ta phát hiện bạn là vật cản trở con đường săn mồi của anh ta thì đương nhiên anh ta sẽ đá phăng bạn.

Gặp phải loại đàn ông này phụ nữ cần làm gì?

Bạn không thể làm gì anh ta và nếu bạn nói chuyện hay tranh luận với anh ta quá nhiều, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng hơn thôi.

Nên việc sáng suốt nhất là không tiêu tốn thời gian, công sức và tình yêu vào người đàn ông này thêm 1 ngày nào nữa.

2. Lý do thứ hai là các hiện tượng tự nhiên

Nói cách khác, đó là phản ứng bản năng thường thấy của đàn ông khi tiếp xúc với người khác phái, tự nhiên nhiều khi họ không ý thức được hoặc không hiểu tại sao mình lại thế này.

Đặc biệt trong văn hóa phương Đông và 1 mối quan hệ tình cảm thường mang nhiều ý nghĩa. Nó tương tự như "Ai là người chịu trách nhiệm", "Anh ấy có phải là người chịu trách nhiệm đến cùng"…

Theo kiểu suy nghĩ này, sau khi phụ nữ có một mối quan hệ, cô ấy sẽ cảm thấy mọi thứ khá chắc chắn, đặt nhiều kì vọng và không bao giờ tưởng tượng nổi đối phương sẽ thay đổi ngay sau lần "gần gũi" với nhau.

Nhưng đây chính là điều mà nhiều đàn ông không muốn. Các anh đa phần thích tự do và không thích bị gò bó. Anh ấy yêu bạn là thật nhưng nếu so với tự do, có lẽ anh ấy không thể buông bỏ.

Vì vậy, sau khi quan hệ, nhiều người đàn ông theo bản năng lui về phía sau một chút, muốn xem lãnh thổ tự do của mình có bị phụ nữ đe dọa hay không. Hơn nữa, anh ta không muốn cho người phụ nữ ảo tưởng rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác sau khi lên giường. Chỉ cần chưa kết hôn, mọi người đều có quyền và cơ hội tự do lựa chọn.

Ngoài ra, sức ì của lối suy nghĩ truyền thống cũng sẽ khiến một người đàn ông nhẹ nhõm sau khi lên giường, như thể mục tiêu giai đoạn đã đạt được và năng lượng, thể lực đầu tư cho quá trình theo đuổi trước đó đã đến lúc phải thư giãn.

Nếu tình yêu là ngọn núi lửa phun trào cuồng nhiệt, nó không thể phun trào được mãi? Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Đó cũng là điều tự nhiên để đạt được các mục tiêu đã định và khôi phục sự bình tĩnh.

Những tâm lý tế nhị này thường nằm trong tiềm thức chứ không phải kết quả của việc đàn ông cố tình suy nghĩ. Nó tự nhiên như được viết sẵn trong gen của họ vậy. Thế nên bạn có chửi bới, thù hằn thì họ cũng chẳng biết tại sao họ lại như thế này đâu.

Ảnh minh họa

Phụ nữ nên làm gì?

Câu trả lời là hãy bình tĩnh mà đối mặt. Có thể là tình cảm bớt nhiệt đi 1 chút. Nó thậm chí có thể lạnh nhạt hơn một chút nữa. Nhưng bạn cũng đừng làm quá lên, chút lạnh lùng chỉ xua tan đi nỗi sợ mất tự do trong tiềm thức của đàn ông.

Đừng bao giờ nghĩ, một khi đã xảy ra quan hệ thì mối quan hệ ấy sẽ bị trói buộc. Tất cả đều là tự nguyện, không ai ép buộc ai và phải chịu trách nhiệm với ai. Con người có tâm lý nổi loạn, càng bị trói thì người ta càng muốn bỏ chạy.

Phụ nữ thực sự có lòng tự trọng, yêu bản thân và tự tin, bất cứ khi nào họ chọn quan hệ với một người đàn ông, họ chỉ coi đó là một sự tương tác mà cả hai bên đều sẵn sàng chịu trách nhiệm về mình.

Một người phụ nữ có trách nhiệm với những lựa chọn và hành động của mình sẽ khiến người đàn ông cảm thấy rằng cô ấy là một người phụ nữ tốt, có thể chung sống cả đời.

https://afamily.vn/tai-sao-dan-ong-dot-nhien-gio-mat-sau-khi-len-giuong-chua-chac-anh-ta-so-khanh-dau-ly-do-ly-giai-qua-doi-bat-ngo-20211223234332175.chn