Mỗi độ tiết Thanh Minh, các gia đình lại rục rịch rủ nhau đi tảo mộ. Người bận rộn đến mấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian, sắm đủ xấp tiền vàng, mâm ngũ quả, vác theo cây cuốc, cái chổi để ra dọn dẹp, đắp lại nấm mồ cho người đã khuất. Ai cũng cố gắng làm cho thật đủ lễ bộ, sợ thiếu sót lại bị họ hàng xì xào, đánh giá. Thế nhưng, có một thực tế là rất nhiều người làm xong ngần ấy thủ tục phức tạp, bước chân về đến nhà trong lòng vẫn bồn chồn, trống rỗng, thậm chí anh em trong nhà còn vì vài chuyện vặt vãnh lúc đi tảo mộ mà sứt mẻ tình cảm.

Người xưa có câu: "Trùng tu mộ phần có 3 điều kỵ, trót phạm phải rước họa vào thân". Nghe qua thì tưởng là lời dọa dẫm mê tín, nhưng nếu ngẫm nghĩ thật sâu, bạn sẽ nhận ra đó là toàn bộ triết lý làm người, làm việc được cha ông ta khéo léo gửi gắm qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất nơi phần mộ. Năm nay đi tảo mộ, mong bạn hãy chậm lại một nhịp, nhìn vào bản tâm mình và tuyệt đối đừng giẫm vào 3 vết xe đổ này.

Đừng "tiện tay" xúc đất quanh mộ: Sự cẩu thả giấu trong cái mác "cho nhanh"

Nhiều người đi tảo mộ, đến tiết mục đắp thêm đất cho nấm mồ được cao ráo, đầy đặn thì lại mang tâm lý "làm cho xong chuyện". Họ lười đi xa, cứ tiện tay cầm cuốc đào ngay phần đất sát sạt chân mộ hoặc phía sau mộ. Đất lổn nhổn rễ cỏ, lẫn cả đá sỏi mấp mô, họ cũng chẳng màng lặt bỏ mà cứ thế đắp bừa lên đỉnh mộ, vỗ vỗ vài cái là coi như xong nhiệm vụ.

Nhìn bề ngoài, đó chỉ là hành động tiết kiệm chút sức lực, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự cẩu thả và thiếu tôn trọng vô cùng. Nơi an nghỉ của tổ tiên cũng giống như ngôi nhà chúng ta đang ở, cần sự vững chãi và vẹn toàn. Việc đào bới lung tung sát chân mộ chẳng khác nào phá đi nền móng, làm mất đi sự trang nghiêm và toàn vẹn của "ngôi nhà" ấy.

Bạn thử ngẫm mà xem, thói quen cẩu thả nơi phần mộ thường phản chiếu chính cách sống của một người. Những người tiện đâu làm đó, thích đi đường tắt, lười biếng và hời hợt thường làm việc gì cũng thiếu trước hụt sau. Một người biết giữ chừng mực sẽ hiểu rằng: Đất đắp mộ phải đi ra xa một chút, chọn nơi đất sạch, tơi xốp, rồi nhẹ nhàng, cẩn thận đắp từng lớp lên mồ. Người tỉ mỉ, trân trọng từ những việc nhỏ nhặt nhất như vậy, bước ra đời ắt sẽ là người điềm đạm, đáng tin cậy và hiếm khi chuốc lấy rắc rối.

Đối với những ngôi mộ sau khi cải táng thường được xây gạch, ốp đá sạch đẹp. Bởi vậy, việc lau dọn sẽ nhàn hơn nhiều so với việc những nơi còn mộ đất. Dẫu vậy, cũng không nên làm qua loa. Việc dọn cỏ, rác và lau sạch cũng nên được thực hiện chu đáo.

Khấn vạn lạy không bằng một phút tĩnh tâm: Đừng mang sự hời hợt ra trước vong linh

Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh này chưa: Ở ngoài nghĩa trang, có những người tay cầm nén nhang nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại lướt video; có người vừa rải tiền vàng vừa buôn chuyện phiếm cười đùa rôm rả với người bên cạnh; lại có những người đi tảo mộ chỉ để "làm hình ảnh", phô trương xem nhà ai đốt nhiều nhà lầu xe hơi giấy hơn, nhà ai mâm cao cỗ đầy hơn để chứng tỏ độ có hiếu.

Họ bị cuốn vào cái vỏ bọc hoành tráng bên ngoài mà quên mất rằng, dẫu đốt cả núi tiền vàng, khấn vái hàng chục bận cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì nếu trong tâm toàn những tạp niệm và sự phù phiếm. Tảo mộ là khoảnh khắc thiêng liêng để người sống kết nối với người đã khuất, để tưởng nhớ và biết ơn.

Khổng Tử từng răn dạy: "Cư xử phải đoan trang, làm việc phải cung kính, đãi người phải chân thành" . Lòng hiếu kính không đo bằng độ dày của xấp tiền âm phủ, mà đo bằng sự tĩnh lặng nơi đáy mắt. Năm nay ra mộ, xin hãy cất chiếc điện thoại vào túi, gạt bỏ những muộn phiền bon chen. Cứ đứng lặng im trước bia đá, không cần nói nhiều, chỉ cần nhắm mắt lại, nhớ về hình bóng người xưa và để tâm hồn mình được thanh lọc. Một thái độ cung kính, chân thành không chỉ làm yên lòng người nằm dưới đất, mà còn giúp chính tâm trí đang xáo trộn của bạn tìm thấy bến đỗ bình yên.

Tuyệt đối không so bì, cãi vã trước mộ: Gia đạo bất hòa là điều tối kỵ nhất

Thanh Minh vốn là ngày để gia đình đoàn tụ, anh em chung giọt máu cùng nhau tụ họp trước vong linh tổ tiên. Ấy vậy mà không hiếm những bi kịch xảy ra ngay tại nơi yên nghỉ này. Chỉ vì tranh cãi xem ai bỏ tiền mua đồ lễ nhiều hơn, ai ở nhà chăm nom mồ mả vất vả hơn, hay đôi khi chỉ là bới móc lại một xích mích nhỏ từ năm nảo năm nào... mà anh em lớn tiếng cãi vã, mặt đỏ tía tai, vứt cả cuốc xẻng để ăn thua đủ với nhau.

Giữa chốn thanh tịnh, những lời oán trách, tị nạnh vang lên thật chua chát. Họ mải mê tranh giành lý lẽ, muốn phân định đúng sai mà quên mất rằng, tổ tiên nằm đó, thứ họ mong mỏi nhất khi nhắm mắt xuôi tay không phải là mâm cỗ yến tiệc, mà là nhìn thấy con cháu chắp tay hòa thuận, anh em đùm bọc thương yêu nhau.

Mạnh Tử từng nói: "Yêu thương người thân rồi mới biết nhân ái với mọi người". Nhà có êm ấm, đạo lý gia đình có thuận hòa thì phúc khí mới tự khắc sinh ra. Đứng trước vong linh người đi trước, xin hãy buông bỏ cái tôi, nuốt xuống những ấm ức nhỏ nhen. Có chuyện gì chưa thuận mắt, đợi tảo mộ xong xuôi, về đóng cửa bảo nhau. Sự nhẫn nhịn và bao dung giữa những người ruột thịt chính là món đồ lễ đắt giá nhất, cũng là phong thủy tốt nhất để cuộc sống gia đình luôn êm ấm, hanh thông.

Thanh Minh không chỉ là dịp để nhổ cỏ, đắp đất, đốt nén nhang, mà đó là một cuộc tự tu hành của mỗi người.

Không đào bới bừa bãi là rèn sự cẩn trọng. Không cợt nhả, phù phiếm là rèn sự chân thành. Không cãi vã, so đo là rèn sự bao dung. Dẹp bỏ được 3 điều cấm kỵ này, bạn không chỉ làm tròn đạo hiếu với tổ tiên, mà còn tự gieo cho mình những hạt mầm thiện lành, vững chãi trong cuộc sống. Hãy giữ cho lòng mình thật tĩnh, tâm mình thật sáng, để ngày Thanh Minh thực sự là một ngày bình yên của cả hai thế giới.