Tại sao cứ nhận lương xong là lại muốn nghỉ việc: Khi có tiền, người ta bỗng muốn sống khác...

Khi có tiền, con người ta muốn sống khác

Thông báo “Lương đã được chuyển khoản” vừa hiện lên, bạn cười nhẹ, thở ra một cái thật sâu. Tài khoản đầy lên là lúc bạn thấy lòng mình cũng nhẹ hơn đôi chút. Nhưng kèm theo sự nhẹ nhõm ấy, không hiểu vì sao, một ý nghĩ bỗng xuất hiện: Hay nghỉ việc nhỉ?

Ý nghĩ ấy không phải kiểu bốc đồng, cũng không phải vì hôm nay công việc quá áp lực. Đơn giản là bạn thấy mình đang có tiền. Mà khi có tiền, con người ta thường thấy mình có quyền. Có quyền mơ mộng, có quyền thử sống khác, có quyền tự do hơn. Một phần trong bạn bắt đầu hình dung đến cuộc sống không phải check mail, không phải họp Zoom lúc 9h sáng, không phải căng thẳng vì KPI hay tin nhắn sếp gửi đêm muộn. Bạn nghĩ đến chuyện học lại ngành mình thích, làm nghề tự do, hay ít nhất là đi đâu đó vài tháng để “refresh lại cái đầu”.

Cảm giác đó rất thật. Nó đến đều đặn mỗi kỳ lương, giống như một cơn gió thổi qua, khiến bạn muốn được sống nhẹ nhàng hơn một chút, chủ động hơn một chút. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau, cơn gió đó lặng đi. Tiền trong tài khoản bắt đầu bị chia nhỏ: một phần trả nợ, một phần chuyển khoản cho bố mẹ, một phần thanh toán mấy khoản tiêu xài trong tháng. Và rồi, ý định nghỉ việc lặng lẽ tan biến. Bạn quay về guồng quay cũ, lại đếm từng ngày đến kỳ lương tiếp theo.

Ảnh minh hoạ

Có thể bạn không muốn nghỉ việc, bạn chỉ muốn thoát khỏi cảm giác bất lực

Không phải ai mơ mộng nghỉ việc cũng ghét công việc mình đang làm. Cũng không hẳn vì công việc quá tệ, đồng nghiệp quá toxic hay môi trường quá ngột ngạt. Thứ khiến bạn nghĩ đến chuyện rời đi là cảm giác bị mắc kẹt, khi bạn phải tiếp tục đi làm không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Và lựa chọn ấy hay đúng hơn là sự thiếu lựa chọn thường đến từ tài chính. Bạn không có khoản dự phòng nào đủ để sống thoải mái nếu nghỉ việc một vài tháng. Bạn không có một kế hoạch cụ thể nào để chuyển sang ngành khác. Thậm chí, bạn không rõ nếu nghỉ rồi thì mình sẽ làm gì để kiếm sống. Vậy là bạn ở lại, không vì yêu công việc, mà vì sợ hãi. Sợ mình không đủ khả năng để đứng vững nếu buông tay khỏi công việc hiện tại, dù nó khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày.

Cảm giác muốn nghỉ việc sau ngày lương không đơn thuần là phản ứng nhất thời. Đó là tín hiệu của một trạng thái tài chính chưa lành mạnh, nơi bạn kiếm được tiền nhưng không cảm thấy tự do. Khi tiền bạc không giúp bạn mở ra lựa chọn, nó vô tình trở thành sợi dây trói buộc. Và rồi, bạn thấy mình sống như đang mắc nợ chính cuộc đời mình.

Không phải cứ lương cao là tự do, mà là biết kiểm soát dòng tiền

Nhiều người tin rằng chỉ cần tăng thu nhập, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại: thu nhập cao không đồng nghĩa với tự do tài chính, nếu bạn vẫn tiêu hết số tiền mình kiếm được và không có kế hoạch rõ ràng. Ngược lại, có những người lương vừa đủ nhưng vẫn thấy thoải mái hơn vì họ kiểm soát được chi tiêu, có khoản dự phòng, và quan trọng nhất là họ biết mình đang đi tới đâu.

Tự do không đến từ con số trong tài khoản, mà từ việc bạn dùng số tiền đó thế nào. Một người có thể có 30 triệu mỗi tháng nhưng vẫn hoang mang và lo sợ vì chưa từng đặt mục tiêu tài chính cho bản thân. Trong khi một người khác, với thu nhập khiêm tốn hơn, nhưng có kế hoạch tiết kiệm và đầu tư rõ ràng, lại có thể an tâm hơn nếu muốn rẽ hướng sự nghiệp. Tự do không phải là “có nhiều tiền”, mà là cảm giác biết mình có thể chủ động lựa chọn nghỉ việc, nghỉ ngơi hay bắt đầu lại bất cứ lúc nào cần thiết.

Ảnh minh hoạ

Nếu tháng nào cũng muốn nghỉ việc, có lẽ đã đến lúc bạn cần một kế hoạch, không chỉ là một giấc mơ

Thay vì tự trách mình vì tháng nào cũng mơ mộng, hãy coi đó là dấu hiệu để bắt đầu nghiêm túc hơn với tài chính cá nhân. Bạn có thể chưa đủ tiền để nghỉ việc hôm nay, nhưng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một kế hoạch để đến một lúc nào đó, khi thật sự muốn nghỉ, bạn có thể làm điều đó mà không sợ hãi.

Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ: ghi lại chi tiêu hàng tháng, cắt giảm những khoản không cần thiết, lên kế hoạch tiết kiệm quỹ dự phòng. Hãy hỏi bản thân: nếu muốn nghỉ việc 6 tháng để học lại, bạn cần bao nhiêu tiền? Bao lâu thì bạn có thể dành được số đó? Và trong lúc chờ đợi, bạn có thể làm gì để cải thiện chất lượng sống hiện tại mà không cần phải nghỉ việc ngay lập tức?

Mỗi kỳ lương là một cơ hội để bạn nhìn lại: không chỉ là mình kiếm được bao nhiêu, mà là mình dùng số tiền đó để tiến gần tới cuộc sống mình mong muốn ra sao. Và nếu bạn cứ mãi mơ mộng nhưng không hành động, thì kỳ lương nào cũng sẽ kết thúc bằng sự tiếc nuối như nhau.