Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Tư pháp về việc hủy bỏ quyết định tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng đối với các tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch CTCP Tập đoàn FLC cùng một số cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 5/4/2022 để phục vụ điều tra các vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu tạm dừng biến động tài sản của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Lê Thị Ngọc Diệp.

Đến ngày 26/6/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm đối với vụ án. Tại phiên xử, Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản theo yêu cầu trước đây của cơ quan điều tra. Bản án này hiện đã có hiệu lực pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo hủy bỏ việc tạm dừng biến động, giao dịch và chuyển nhượng tài sản đối với nhóm cá nhân nói trên.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình xử lý tài sản của ông Trịnh Văn Quyết – nhân vật từng có thời điểm đứng đầu danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tại phiên tòa xét xử năm 2024, ông Trịnh Văn Quyết khai rằng khối tài sản cá nhân tích lũy trong hơn 20 năm lập nghiệp vào khoảng 4.800–5.000 tỷ đồng.



Trước đó vào năm 2016, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Quyết đạt khoảng 22.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD, vượt qua nhiều tên tuổi khác để trở thành người giàu nhất sàn.

Sang năm 2017, đỉnh cao tài sản của ông được ghi nhận lên tới khoảng 58.800 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD. Forbes từng thừa nhận khối tài sản này đủ điều kiện để ông được xếp hạng tỷ phú USD, nhưng do tính ổn định và minh bạch chưa đủ nên ông không được đưa vào danh sách tỷ phú toàn cầu.

Hào quang nhanh chóng vụt tắt khi từ năm 2018, cổ phiếu ROS và FLC lao dốc không phanh, từ mức trên 200.000 đồng/cổ phiếu "bốc hơi" còn vài nghìn đồng. Cùng với biến động tiêu cực của thị trường, giá trị tài sản của ông Quyết sụt giảm nghiêm trọng. Đến năm 2024, tổng giá trị cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết như FLC, ROS, ART và GAB chỉ còn khoảng 2.310 tỷ đồng. Song song với đó, ông còn đối diện hàng loạt vấn đề pháp lý.

Tại phiên tòa xét xử năm 2024, ông Quyết khai rằng khối tài sản cá nhân tích lũy trong hơn 20 năm lập nghiệp vào khoảng 4.800–5.000 tỷ đồng (thời điểm đó bị phong tỏa). Ông đề xuất sử dụng toàn bộ số tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án, ước tính số tiền cần bồi thường lên tới 4.300 tỷ đồng.

Tại thời điểm đó, các tài sản của ông Quyết gồm có hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, hơn 218 triệu cổ phần tại CTCP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES, hơn 7,6 triệu cổ phiếu GAB tại CTCP đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC và hơn 1 tỷ cổ phần tại CTCP quản lý vốn và tài sản FLC Holding.

Cùng với đó là hơn 3,1 triệu cổ phiếu ART tại CTCP chứng khoán BOS, 669.000 cổ phần tại CTCP sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam, hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP FLC Travel, hơn 11 triệu cổ phần tại CTCP Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn, 60.000 cổ phần tại CTCP từ thiện xã hội FLC.

Trong số tài sản bị kê biên, còn có bất động sản tại Khu đô thị Mỹ Đình 2 (Hà Nội) với diện tích hơn 1.200 m2.

Cũng tại khu đô thị này, bị can Trịnh Thị Minh Huế - em gái ông Quyết bị kê biên hơn 525 m2 nhà đất, bị can Trịnh Thị Thúy Nga – em gái ông Quyết gần 400 m2 nhà đất. Riêng bị can Huế còn bị kê biên gần 160 m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, Hà Nội.

Đầu tháng 6/2025, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ Kick-Off ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Thời gian gần đây, Tập đoàn FLC bắt đầu có những động thái mới trên thị trường bất động sản.

Vào đầu tháng 6/2025, Tập đoàn FLC đã tổ chức lễ Kick-Off ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội). Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 4/2025, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã đồng ý cho Tập đoàn FLC nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát cũ.

Theo đó, thời gian nghiên cứu khảo sát lập ý tưởng là 2 tháng. Trong quá trình thực hiện, FLC cần phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện đúng các quy định, đảm bảo các vấn đề quốc phòng - an ninh, môi trường, an sinh xã hội.

Tại Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát quy hoạch và phương án tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án FLC Hilltop Gia Lai với tổng vốn đầu tư 760 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2024, FLC đã đề xuất ý tưởng quy hoạch một quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí quy mô 700ha tại tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng.