Tài khoản chỉ còn 550k nhưng trong người có 6 chỉ vàng

Cuối tháng hết tiền tiêu là tình trạng của không ít người. Nhưng đôi khi, số dư trong tài khoản cũng chẳng nói lên điều gì. Tâm sự của cô gái 23 tuổi ở TP.HCM trong câu chuyện dưới đây đã chứng minh điều đó.

Dù chỉ còn 550k để trang trải trong vòng 18 ngày cho đến khi nhận lương, tính ra trung bình 1 ngày chỉ được tiêu 30k nhưng vẫn vui, vẫn thấy rất phấn khởi vì trong tay có 6 chỉ vàng, cùng khoản tiết kiệm tiền mặt 40 triệu đồng. Ở tuổi 23, rõ ràng phải rất nỗ lực mới làm được như vậy.

Bức ảnh nhật ký do cô đăng tải

"Em hay viết nhật kí online lúc đã lên giường đi ngủ. Vì lúc đó tâm trạng nhất, nghĩ về một ngày trôi qua, những chuyện vui buồn xảy ra, em ghi lại để nhìn nhận và cảm ơn cuộc đời.

Em 23 tuổi mới ra trường hơn 1 năm, làm văn phòng lương 8 triệu, vừa được tăng lương lên 9 triệu/tháng. Hiện em ở TP.HCM, cố tiết kiệm cũng không để dành được bao nhiêu mỗi tháng nhưng túc tắc mấy năm cũng mua được 6 chỉ vàng rồi, từ lúc giá vàng còn hơn 5 triệu/chỉ, với có khoảng 40 triệu tiết kiệm tiền mặt..." - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải dành lời khen, thậm chí là nể phục cho cô gái này. Với mức lương 8 triệu/tháng ở TP.HCM, xoay sở sao cho đủ chi tiêu đã là điều không đơn giản, mà còn có cả vàng, cả tiền mặt tiết kiệm thì đúng là đỉnh!

"23 tuổi mà thế này là quá giỏi rồi. Giờ cố gắng làm việc, học thêm, cải thiện thu nhập thì mục tiêu mua được mảnh đất là trong tầm tay" - Một người động viên.

"30 tuổi đọc bài này xong thấy hổ thẹn" - Một người khác chia sẻ.

"Lương 8 triệu mà tích được 6 chỉ vàng... Chắc chi tiêu hàng tháng phải tiết kiệm lắm. Em còn trẻ, biết tiết kiệm là tốt nhưng cũng nên đầu tư cho bản thân, chăm sóc ngoại hình rồi học hành, trải nghiệm. Chi tiêu bừa phứa thì không nên nhưng cũng đừng khắt khe với bản thân quá" - Một người khuyên.

Làm sao để cân bằng giữa việc tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống?

Đây là "bài toán" không đơn giản, đặc biệt là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, còn thu nhập thì không phải lúc nào cũng theo kịp. Không ít người rơi vào hai trạng thái cực đoan: Hoặc là "thắt lưng buộc bụng" quá mức, hoặc là tiêu xài phóng tay để hưởng thụ mà chẳng có khoản phòng thân nào.

Vậy phải làm sao để vừa tiết kiệm được tiền, vừa hưởng thụ cuộc sống? Câu trả lời gói gọn trong 2 gạch đầu dòng dưới đây.

Ảnh minh họa

1. Chi tiêu có chọn lọc

Muốn vừa tiết kiệm vừa tận hưởng, điều quan trọng là phải hiểu rõ đâu là thứ chính đáng cần chi tiền, đâu chỉ là ham muốn nhất thời - không thực sự cần thiết.

Thay vì chạy theo xu hướng hay mua sắm để "giải tỏa cảm xúc", hãy tập thói quen suy nghĩ trước khi rút ví: Món đồ này có thật sự mang lại ý nghĩa cho mình không, hay chỉ giúp mình vui trong chốc lát rồi chẳng còn giá trị gì?

Đây là bước đầu tiên để kiểm soát tài chính mà vẫn tận hưởng được cuộc sống. Khi chi tiêu có chọn lọc, bạn vừa tránh được cảm giác tội lỗi sau mỗi lần mua sắm, vừa biết trân trọng từng đồng tiền mình làm ra, đó mới là cách tận hưởng thông minh và bền vững nhất.

2. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng

Cân bằng trong chi tiêu - tiết kiệm - hưởng thụ cuộc sống chỉ có thể đạt được bản thân chúng ta có kế hoạch rõ ràng. Tùy vào nhu cầu, mức thu nhập mà ngân sách cho từng mục tiêu của mỗi người sẽ khác nhau.

Bạn có thể tham khảo quy tắc 50-30-20: 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho sở thích cá nhân, và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Cách phân bổ này giúp bạn vẫn có khoản dành riêng để "tận hưởng" mà không ảnh hưởng đến mục tiêu lâu dài.

Việc lên kế hoạch tài chính không khiến cuộc sống gò bó, ngược lại, nó giúp bạn tiêu tiền thoải mái hơn vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Khi vừa biết giữ, vừa biết hưởng, bạn sẽ thấy tiền bạc là công cụ giúp mình sống vui, thay vì là gánh nặng cứ nhắc đến là thấy lo.