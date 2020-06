Tài chính vững vàng, gia đình bình an

Là trụ cột gia đình, bạn cần hoạch định các kế hoạch tài chính chu toàn cho những mục tiêu quan trọng như mua nhà, mua xe, lập gia đình, chào đón con nhỏ, đầu tư tương lai cho con, bảo đảm vững chắc cho những ngày hưu trí an nhàn của mình và người thân... Nếu không có sự tích lũy và quản lý tài chính đúng đắn, chẳng may những bất trắc đáng tiếc không thể lường trước xảy ra với bạn như thất nghiệp, tai nạn bất ngờ, bệnh hiểm nghèo, … thì ước mơ của bạn chỉ mãi là những phác họa đẹp trên giấy.



Câu chuyện của chị N. T. N. Hạnh 30 tuổi (Tp. HCM) làm nhiều người xót xa. Chồng chị có đã có vị trí vững chắc ở một công ty xây dựng tư nhân. Bản thân chị may mắn có được nguồn thu nhập tốt từ công ty quảng cáo nước ngoài. Sau 2 năm thuê nhà, vợ chồng chị không ngần ngại vay tiền ngân hàng mua căn hộ cao cấp ở quận 7, Tp. HCM để chào đón bé đầu lòng và tận hưởng cuộc sống tiện nghi.

Nhưng cuộc sống của gia đình chị nào mãi màu hồng! Gánh nặng cuộc đời bắt đầu trĩu nặng trên vai vợ chồng chị từ khi bé chào đời. Do áp lực công việc khi mang thai nên bé được sinh ra thiếu tháng, mắc thêm bệnh tim bẩm sinh. Những nỗi lo lắng của vợ chồng cho sức khoẻ mong manh của bé, cộng thêm viện phí, thuốc men, tiền lãi ngân hàng, cơm áo gạo tiền hàng ngày... khiến mái ấm gia đình chị dần chao đảo. ‘Hoạ vô đơn chí’ khi chồng chị bị thương tật vĩnh viễn trong một tai nạn tại công trình mà anh đang giám sát. Con tàu gia đình chị đã bị nhấn chìm trong các khoản nợ nần chồng chất khi nguồn thu nhập chính của anh đã không còn.

Đây chỉ là một trong những câu chuyện đắng lòng trước những rủi ro, hiểm nạn khôn lường của cuộc đời mà ai trong chúng ta cũng đã từng chứng kiến. Vì vậy, là người trụ cột của gia đình, không chỉ lên kế hoạch tích lũy tài chính mà còn phải dự phòng những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào để bảo vệ bản thân và gia đình luôn được an yên. Hãy là ‘thuyền trưởng’ có trách nhiệm, là điểm tựa vững chắc, là người chắp cánh cho những giấc mơ, hoài bão của những người thương yêu trong gia đình bằng hành động thiết thực.

Thấu hiểu nỗi lo của khách hàng, với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương"- luôn trân trọng giá trị tình yêu thương và gia đình cao quý, Dai-ichi Life Việt Nam vừa cho ra mắt sản phẩm với những ưu thế khác biệt - Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình nhằm bảo đảm nguồn tài chính vững vàng và cuộc sống bình an cho khách hàng và những người thân yêu trước mọi biến cố.

Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình dành cho mọi khách hàng trong độ tuổi 18-65 với thời hạn bảo hiểm linh hoạt từ 5 đến 25 năm và mức phí hợp lý nhằm giúp duy trì cuộc sống thường nhật và trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình trước ba rủi ro lớn nhất có thể làm mất đi nguồn thu nhập chính từ người trụ cột, bao gồm các bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Các rủi ro được bảo vệ tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng.

Theo đó, ngay khi có sự kiện rủi ro xảy ra cho người trụ cột tài chính trong gia đình - là Người được bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi "hỗ trợ thu nhập định kỳ" với khoản chi trả đều đặn hàng năm bằng 100% số tiền bảo hiểm để bù đắp kịp thời cho nguồn thu nhập không may đã mất đi. Không chỉ bảo vệ cho người trụ cột tài chính, khi quyền lợi "hỗ trợ thu nhập định kỳ" đang được chi trả, nếu Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm chính bị Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả ngay gấp 2 lần tổng các quyền lợi định kỳ chưa chi trả, tối thiểu bằng 500% số tiền bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập gia đình. Nếu Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt do các nguyên nhân khác, khách hàng sẽ nhận theo tỷ lệ % tổng các khoản quyền lợi định kỳ chưa được thanh toán. Như vậy, trong mọi trường hợp, khách hàng sẽ luôn được đảm bảo chi trả cho những quyền lợi định kỳ đã phát sinh ngay cả khi Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt hoặc mất hiệu lực do bất cứ nguyên nhân nào.

