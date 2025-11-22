Tạ ơn trời đất vì mỹ nhân này "thay da đổi vận", nhan sắc lẫn sự nghiệp tăng nhanh hơn giá vàng

Với những fan Kpop lâu năm, WJSN không phải cái tên xa lạ, nhưng khó để gọi họ nhóm nữ nổi bật của Kpop Gen 3. Suốt 6 năm hoạt động, tính đến Last Sequence (2022), ca khúc cuối cùng trước khi nhóm “đóng băng”, WJSN vẫn chưa có một bản hit thực sự tạo dấu ấn lớn. Bộ 3 hot nhất là Trình Tiêu, Mỹ Kỳ và Xuân Nghi đã rời Hàn Quốc từ năm 2018 để phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Dần dần, WJSN lặng lẽ chìm nghỉm giữa dòng chảy Kpop nhộn nhịp và dễ đào thải, dù cho giành Quán quân cuộc thi Queendom mùa 2.

Ấy thế mà, Dayoung - em út WJSN - mới đây không chỉ viral với màn debut solo mà gần như một tay thắp hy vọng vào tương lai comeback cho 9 cô gái nhà Starship. Ra mắt với ca khúc body , Dayoung gây sốc với pha lột xác phải nói là đỉnh nhất Kpop vài năm trở lại đây. Không ai ngờ một Dayoung ngày nào da trắng nõn, má đỏ chót, nhí nhảnh cute vô cùng nay lại hóa thành một hotgirl chính hiệu.

body - Dayoung

Cô nàng nhuộm da nâu, tập tành kiêng khem mới giảm được 12kg, sở hữu cơ bụng số 11 bén đét. Phong cách của Dayoung dần “Âu Mỹ hóa”, phóng khoáng và gợi cảm. Hình ảnh Dayoung hiện tại khiến netizen không ngừng xuýt xoa, trêu vui rằng cô nàng đã “thay da đổi vận thật rồi!”. Có thể nói nhuộm da là quyết định sáng suốt nhất của nữ idol sau hơn 10 năm dưới trướng Starship. Body săn chắc, gương mặt sắc sảo và thần thái tự tin khiến cô trở thành một phiên bản Dayoung hoàn hảo mà fan chưa từng thấy trước đây.

Không chỉ ngoại hình, sự nghiệp mới chớm nở cũng nhận về nhiều thành tích lớn. body , một bản nhạc dance-pop pha disco-funk, mang âm hưởng nhạc US‑UK thời 2015 nhưng vẫn hiện đại và trẻ trung. Vũ đạo kết hợp uyển chuyển và mạnh mẽ giúp Dayoung khoe trọn khả năng nhảy đã được rèn luyện suốt nhiều năm

Ca khúc ban đầu ra mắt ở vị trí #663 trên BXH Melon - thứ hạng quen thuộc với nhiều nghệ sĩ solo ít tên tuổi. Thậm chí trước khi “với tới” được vị trí đó, ca khúc còn không đủ điều kiện để lọt vào top 1000 Melon. Thế nhưng, body nhanh chóng chứng minh sức hút khi tăng liền hơn 270 bậc chỉ trong một ngày, trước khi tiến thẳng vào Top 100 Melon và đạt hạng 1 BXH Bugs. Điểm chạm cao nhất body đạt được ở Melon là hạng 10 và tổng điểm toàn chart cũng là top 10 - chứng minh sức hút khó cưỡng đến bất ngờ đối với fan Kpop.

Không chỉ thu hút trong nước, body còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng fan quốc tế. Ca khúc được xem là một cú “hồi sinh” dòng nhạc sexy mùa hè Kpop, vốn bị lép vế trong vài năm gần đây trước các xu hướng Y2K hay dreamy pop. Netizen tự tin khẳng định Dayoung chính là “con gái” của Hyolyn hay “nữ hoàng mùa hè mới”.

Mới đây, theo thống kê dữ liệu từ YouTube Music, Dayoung hạ cánh ở vị trí Á quân trong BXH nghệ sĩ Starship có lượt nghe nhiều nhất nền tảng này. Dù mới debut được 2 tháng nhưng nữ idol đã thu về gần 20 triệu lượt nghe, đứng sau “gà cưng” chủ chốt là IVE với 57 triệu lượt nghe.

Sau 9 năm hoạt động trong Kbiz, Dayoung cuối cùng đã chứng minh được bản lĩnh của một nghệ sĩ thực thụ. Không chỉ lột xác về mặt hình ảnh, cô còn làm sống lại âm nhạc sexy, mang đến một phiên bản Dayoung vừa gợi cảm, vừa quyền lực, vừa hiện đại. Sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn phong cách khiến cô trở thành hiện tượng, một minh chứng sống cho việc dám thay đổi để tỏa sáng. Sự nghiệp lẫn nhan sắc đều thăng hạng vèo vèo như giá vàng hiện giờ.

Cô nàng vừa mới ẵm về giải Tân binh xuất sắc nhất ở Lễ trao giải Korean Grand Music Awards 2025. Nữ idol còn được nằm trong đề cử Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất của MAMA 2025.