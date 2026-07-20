Synbiotic: Khởi đầu hệ miễn dịch khỏe từ bên trong

Trong 1.000 ngày đầu đời, hệ vi sinh đường ruột của trẻ được gieo mầm và nuôi dưỡng, đặt nền tảng cho cả đề kháng lẫn trí não về sau.

Mỗi em bé đều có một hệ vi sinh riêng

Nhiều cha mẹ thường nghĩ hệ miễn dịch chỉ là "lá chắn" giúp con chống lại vi khuẩn. Thực tế, cơ thể trẻ giống như một "hệ sinh thái" thu nhỏ, nơi hàng nghìn tỷ vi sinh vật bao gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn cùng tồn tại và phát triển. Trong đó, khoảng 70-80% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột. Đây cũng là nơi hệ miễn dịch của trẻ từng bước "học việc" thông qua sự tương tác với hệ vi sinh, góp phần hình thành sức đề kháng trong những năm đầu đời.

Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, trẻ có thể dễ gặp các vấn đề về sức khỏe hơn. Mỗi đợt dùng kháng sinh, dù cần thiết trong nhiều trường hợp, cũng có thể làm suy giảm một phần lợi khuẩn, khiến hệ vi sinh cần thêm thời gian để phục hồi. Đây là điều khiến không ít cha mẹ băn khoăn khi con thường xuyên ốm vặt.

Khoảng 70-80% tế bào miễn dịch tập trung tại đường ruột, nơi "huấn luyện" hệ miễn dịch của trẻ mỗi ngày.

Ở trẻ sinh thường, nhóm lợi khuẩn Bifidobacteria thường chiếm ưu thế. Khi nhóm này phát triển mạnh, đường ruột tự thiết lập được trạng thái cân bằng và chủ động ngăn hại khuẩn bùng phát. Đáng chú ý hơn, lợi khuẩn Bifidobacteria chiếm đa số đúng vào giai đoạn não bộ của con phát triển nhanh nhất. Nói cách khác, chăm sóc đường ruột cũng chính là đang hỗ trợ trí não của con, thông qua trục ruột - não.

Sức mạnh cộng hưởng của Synbiotic đặc chế

Sau hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Danone Nutricia và nhãn hàng Aptamil tập trung vào một câu hỏi: làm thế nào để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển gần với tự nhiên nhất? Từ đó, công thức Synbiotic đặc chế được phát triển với mục tiêu kết hợp lợi khuẩn và nguồn dinh dưỡng dành riêng cho lợi khuẩn.

Synbiotic đặc chế là sự kết hợp giữa Probiotic và Prebiotics. Trong đó, Probiotic là các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, tiêu biểu là chủng Bifidobacterium breve M-16V. Đồng hành cùng là hệ chất xơ Prebiotics gồm scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1, được xem như nguồn dinh dưỡng giúp lợi khuẩn phát triển và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Hiệu quả của hệ chất xơ này được ghi nhận trong GIANT Study trên 767 trẻ tại 5 quốc gia, ghi nhận giảm 37% số đợt nhiễm trùng hô hấp trên tái phát và giảm 40% số đợt phải sử dụng kháng sinh so với nhóm đối chứng.

Cơ chế của Synbiotic đặc chế thường được ví như "Seed & Feed" - vừa gieo hạt, vừa nuôi dưỡng. Không đơn thuần là đặt lợi khuẩn cạnh chất xơ, sự kết hợp này giúp hai dưỡng chất hỗ trợ nhau. Prebiotics trở thành nguồn dinh dưỡng chuyên biệt nuôi chủng lợi khuẩn, giúp lợi khuẩn định cư hiệu quả hơn trong đường ruột và mang lại lợi ích bền vững hơn cho con.

Công thức Synbiotic đặc chế - sự kết hợp cộng hưởng giữa lợi khuẩn Probiotic và chất xơ nuôi dưỡng Prebiotics theo tỷ lệ vàng 9:1.

Điều này cũng được ghi nhận trong COLOR Study trên 290 trẻ. Kết quả cho thấy công thức Synbiotic giúp tăng tỷ lệ Bifidobacteria, giảm sự hiện diện của một số vi khuẩn bất lợi và đưa độ pH đường ruột về khoảng 5,0–5,5, tạo môi trường gần hơn với hệ vi sinh của trẻ bú mẹ hoàn toàn.

Chủ động lấp đầy khoảng trống đề kháng cho trẻ sinh mổ

Một thực tế đáng lưu tâm tại Việt Nam là tỷ lệ sinh mổ hiện đã lên tới 37,4%, thuộc nhóm cao nhất khu vực, trong khi dự báo toàn cầu cho thấy con số này có thể đạt 28,5% vào năm 2030. Phương pháp sinh mổ mang lại sự an toàn cho mẹ và con trong nhiều trường hợp y khoa, nhưng cũng đặt ra những thách thức về mặt miễn dịch. Do không đi qua đường sinh tự nhiên, trẻ có thể tiếp nhận ít vi khuẩn có lợi từ mẹ hơn, trong đó có Bifidobacteria.

Trẻ sinh mổ không tiếp xúc với hệ vi sinh từ đường sinh tự nhiên của mẹ, vì vậy hệ vi sinh đường ruột cần được quan tâm nhiều hơn

Với một khởi đầu có chút thiệt thòi, khoa học cho chúng ta thêm lý do để quan tâm chủ động hơn trong 1000 ngày đầu đời của con - thời điểm vàng khi hệ vi sinh đường ruột vẫn còn tính dẻo và dễ định hình nhất. Hiệu quả của việc can thiệp bằng Synbiotic trên trẻ sinh mổ đã được khẳng định qua các nghiên cứu uy tín.

Trong nghiên cứu JULIUS (2017) trên 153 trẻ sinh mổ, nhóm sử dụng công thức chứa Synbiotic đặc chế ghi nhận sự gia tăng nhanh của Bifidobacteria từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5. Đến tuần thứ 8, hệ vi sinh của nhóm này có xu hướng gần hơn với trẻ sinh thường, đồng thời ghi nhận tỷ lệ chàm thấp hơn so với nhóm đối chứng. Kết quả từ nghiên cứu DRAGON (2025) theo dõi trẻ đến 12 tháng tuổi cũng cho thấy những thay đổi tích cực của hệ vi sinh được duy trì sau giai đoạn can thiệp dinh dưỡng.

Theo PGS. Amber Chiou, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai, Đại học Bách khoa Hồng Kông, chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026: "Công thức dinh dưỡng chứa Synbiotic đặc chế giúp hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột theo hướng thuận lợi hơn, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và góp phần điều hòa đáp ứng miễn dịch. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ có xu hướng phát triển gần hơn với trẻ sinh thường."

Chăm sóc hệ vi sinh từ sớm được ví như vun đắp một "khu vườn" khỏe mạnh, nơi mỗi lựa chọn dinh dưỡng hằng ngày đều góp phần tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài của trẻ.

Với các bậc cha mẹ, chăm sóc hệ vi sinh đường ruột không chỉ là câu chuyện của hiện tại mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe lâu dài của con. Khi được nuôi dưỡng đúng cách ngay từ những năm đầu đời, hệ vi sinh có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của trẻ.