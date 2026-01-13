Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.T.X (36 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng choáng nặng do băng huyết sau phá thai bằng thuốc tại cơ sở tư nhân.

Theo lời kể, chị mang thai khoảng 5 tuần, đến một phòng khám tư và được kê thuốc phá thai. Sau uống thuốc, chị đau bụng và ra máu nhiều bất thường. Lượng máu tăng nhanh, chảy ồ ạt, vón cục lớn, chỉ vài phút đã thấm ướt bỉm. Sau vài giờ, chị kiệt sức, hoa mắt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, buồn nôn, tiêu chảy và nhiều lần ngất thoáng qua trong nhà vệ sinh, phải gọi người đưa đi viện.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: BVCC).

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu điển hình như da tái, mệt lả, huyết áp tụt 80/50 mmHg, khó thở nhẹ, đại tiểu tiện không tự chủ. Các bác sĩ hồi sức, truyền máu khẩn và hút buồng tử cung lấy tổ chức thai còn sót - nguyên nhân khiến tử cung không co hồi, gây băng huyết kéo dài.

Sau can thiệp, tình trạng huyết động dần ổn định, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, băng huyết do phá thai bằng thuốc có thể đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà. Thuốc làm bong thai khỏi thành tử cung, nhưng nếu tổ chức thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu sẽ chảy ồ ạt, nhanh chóng dẫn đến sốc, thậm chí rối loạn đông máu và tử vong.

Bác sĩ nhấn mạnh, phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi thực hiện và theo dõi tại cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện cấp cứu. Sau dùng thuốc, người bệnh cần theo dõi sát và đến ngay bệnh viện nếu đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt, choáng.

Chia sẻ sau khi thoát hiểm, bệnh nhân nói: “Chỉ chậm một chút nữa thôi có lẽ tôi đã không còn cơ hội. Tôi mong không ai phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như mình”.