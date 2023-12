Suri bất ngờ thử sức diễn xuất, chứng minh không cần bố mẹ Tom Cruise - Katie Holmes “chống lưng”

Sáng 21/12, tờ Pagesix đưa tin Suri Cruise bất ngờ thử sức với diễn xuất, khiến netizen không khỏi thích thú. Theo nguồn tin, ái nữ Tom Cruise đã nhận được vai chính Morticia Addams trong vở nhạc kịch mang tên The Addams Family: A New Musical ở ngôi trường tư thục nơi cô bé đang theo học.

Đáng nói, ở phần cảm ơn, Suri hoàn toàn không nhắc tới bố mẹ minh tinh Tom Cruise - Katie Holmes. Thay vào đó, cô bé bày tỏ sự cảm kích đối với thầy cô, bạn diễn và các thành viên trong ekip vở The Addams Family: A New Musical. Từ động thái này, Pagesix nhận định Suri đã tự mình giành được vai nữ chính trong vở nhạc kịch, hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ bố mẹ.

Suri đã nhận được vai chính trong 1 vở nhạc kịch, bắt đầu thử sức với diễn xuất

Theo Pagesix, cô bé tự mình giành được vai nữ chính, không cần sự tác động từ bố mẹ Tom Cruise - Katie Holmes

Pagesix cho biết thêm màn trình diễn của con gái Tom Cruise đã nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. 1 khán giả không tiếc lời khen ngợi Suri: "Bạn nhỏ này thật tuyệt vời, khiến tôi trầm trồ".

Ở tuổi 17, Suri bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào showbiz. Theo Hello Magazine, cô bé đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Blue Moon. Giọng ca trong trẻo của Suri cũng được nhiều khán giả đánh giá cao. Ngoài ra, cô bé còn góp giọng trong 1 ca khúc ở phim Rare Objects do mẹ Katie Holmes làm đạo diễn.

Katie rất tự hào về con gái 17 tuổi: "Con bé cực kỳ, cực kỳ tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Kiểu như là bày ra cách mà mọi người đều muốn và để họ làm phần của họ. Tôi luôn muốn hướng đến cấp độ hoàn hảo nhất của tài năng, chính vì vậy tôi đã ngỏ lời hỏi con bé".

Trước khi thử sức với diễn xuất, Suri đã tham gia hát nhạc phim

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, cô bé đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa. Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.

Suri hiện sống hạnh phúc bên mẹ Katie Holmes

Nguồn: Pagesix