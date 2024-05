Surface Plus - Nơi mua sắm Surface chính hãng, giá tốt, bảo hành dài hạn

Cửa hàng tự hào mang đến cho khách hàng một loạt sản phẩm đa dạng về mẫu mã, từ những dòng máy mới nhất đến các phiên bản cũ hơn nhưng với chất lượng đảm bảo. Surface Plus không chỉ đem đến những sản phẩm có chất lượng đảm bảo với giá thành hợp lý, mà còn dành đến khách hàng nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn, luôn luôn mang đến khách hàng những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và những sự hài lòng đáng quý.

Surface Plus chuyên cung cấp những sản phẩm chính hãng

Bạn sẽ nhận được những gì khi đến với Surface Plus!

Khi đến với Surface Plus, khách hàng sẽ nhận được vô số lợi ích và ưu đãi hấp dẫn. Trước hết, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua sắm các sản phẩm Surface chính hãng 100%, với đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Surface Plus mang đến sự lựa chọn đa dạng với các dòng Surface mới nhất, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Surface Plus luôn mang đến cho khách hàng của mình sự lựa chọn đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Nếu khách hàng quan tâm đến việc giá thành, Surface Plus còn cung cấp các dòng Surface cũ chất lượng cao đã qua kiểm tra kỹ lưỡng. Mọi sản phẩm tại Surface Plus, dù là máy mới hay cũ, đều đi kèm với chế độ bảo hành dài hạn (tối đa 6 tháng đối với máy đã qua sử dụng và tối đa 12 tháng đối với máy mới 100%). Đội ngũ hỗ trợ sau bán hàng uy tín của Surface Plus luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của khách hàng.

Đến với Surface Plus, khách hàng không cần lo về giá

Khi mua máy tại Surface Plus, khách hàng sẽ nhận được những quà tặng hấp dẫn và được giảm giá 15% khi mua phụ kiện Surface. Ngoài ra, Surface Plus còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%, thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Khách hàng có thể lựa chọn trả góp qua CCCD linh hoạt mà không cần phải chứng minh thu nhập. Surface Plus cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và sự hài lòng tối đa.

Surface Plus mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt

Surface Plus tự hào là địa chỉ uy tín kết nối với khách hàng và doanh nghiệp, chuyên cung cấp các sản phẩm Surface chính hãng từ Microsoft. Cửa hàng mang đến sự lựa chọn phong phú từ các dòng máy mới như Surface Pro, Surface Laptop, Surface Studio, Surface Go, Surface Book… đến các dòng máy cũ chất lượng cao đã qua kiểm tra kỹ lưỡng.

Surface Plus tự hào là địa chỉ uy tín kết nối doanh nghiệp tốt, khách hàng tuyệt vời

Surface Plus cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng. Trước hết, tất cả các sản phẩm Surface tại Surface Plus đều được nhập khẩu chính hãng từ Microsoft, đảm bảo chất lượng và độ bền cao. Cửa hàng không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn chú trọng đến giá cả cạnh tranh. Surface Plus luôn theo dõi và cập nhật giá cả thị trường để đưa ra mức giá tốt cho khách hàng, giúp khách hàng sở hữu những sản phẩm công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chính sách tối ưu

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp là một trong những điểm mạnh của Surface Plus. Đội ngũ nhân viên tư vấn không chỉ có kiến thức sâu rộng về sản phẩm mà còn nhiệt tình, chu đáo và luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Surface Plus hiểu rằng mỗi khách hàng đều có nhu cầu và mong muốn riêng, vì vậy, nhân viên của Surface Plus luôn lắng nghe và hỗ trợ tận tình để khách hàng có được lựa chọn phù hợp nhất.

Surface Plus tự hào với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và dịch vụ tối ưu

Bên cạnh đó, Surface Plus cũng có chính sách bảo hành uy tín. Tất cả các sản phẩm Surface đều được bảo hành chính hãng từ 01-03-06 tháng lên đến tối đa 12 tháng. Đồng thời, cửa hàng cam kết hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả trong suốt thời gian bảo hành. Với Surface Plus, bạn không chỉ mua được sản phẩm chất lượng tốt mà còn được đảm bảo về mặt dịch vụ và hậu mãi.

Surface Plus không chỉ là nơi bạn tìm thấy những sản phẩm Surface chính hãng chất lượng cao mà còn là nơi bạn nhận được sự hỗ trợ toàn diện và chu đáo. Cửa hàng luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm mua sắm tốt tới khách hàng, từ chất lượng sản phẩm, giá cả đến dịch vụ khách hàng và chính sách bảo hành. Hãy đến với Surface Plus để trải nghiệm sự khác biệt và khám phá những ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn.

Liên hệ ngay:

Địa chỉ: Số 42, Ngõ 117 Thái Hà, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Hotline: 0974 626 259 – 0978 852 803