Sững sờ tin nam ca sĩ đình đám vừa qua đời sau vài ngày vào phòng hồi sức tích cực (ICU)

Sáng 20/6, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ đình đám kiêm tay bass người Mỹ Justin Cary (thành viên ban nhạc Sixpence None the Richer) vừa đột ngột qua đời sau vài ngày được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU). Anh được đưa vào khoa ICU cách đây đúng 1 tuần sau khi trải qua 1 cơn đột quỵ nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 50, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và công chúng.

Vợ Justin Cary đã đồng hành, luôn ở bên cạnh anh trong những năm tháng cuối đời. Trong suốt khoảng thời gian Justin Cary nằm trong phòng hồi sức tích cực trước khi rời xa nhân thế, người bạn đời luôn túc trực bên giường bệnh đọc sách cho anh nghe, đồng thời cầu nguyện để nam ca sĩ sớm ngày bình phục. Đáng tiếc, phép màu đã không xảy ra.

Người thân cũng đã lập quỹ trên GoFundMe nhằm kêu gọi quyên tiền hỗ trợ Justin Cary chi trả viện phí, thuốc men. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 360 nhà hảo tâm quyên góp cho nam ca sĩ, với số tiền gây quỹ hơn 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng).

Justin Cary vừa qua đời mới đây sau khi trải qua 1 cơn đột quỵ nghiêm trọng và được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Ảnh: Pagesix

Bà xã luôn đồng hành bên nam ca sĩ trong những ngày cuối đời của anh ở khoa hồi sức tích cực. Ảnh: Pagesix

Trên trang cá nhân, bà xã đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của Justin Cary: “Thật là 1 vinh dự lớn lao khi được làm vợ và là người bạn thân thiết nhất của anh ấy”.

Các thành viên khác của Sixpence None the Richer cũng vừa có động thái tưởng niệm dành cho Justin Cary trên trang Instagram chính thức của ban nhạc: “Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời cùng anh ấy. Cảm ơn Justin rất nhiều. Chúng tôi mãi mãi yêu anh ấy… Không có ai có thể thay thế được Justin”.

Thông tin Justin Cary qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng yêu nhạc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước cái chết của nam ca sĩ tài năng, tâm huyết với nghề. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới bà xã của cố ca sĩ, hy vọng cô có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.

Sự ra đi đột ngột của Justin Cary đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng yêu nhạc. Ảnh: Pagesix

Sixpence None the Richer chính thức được thành lập hồi năm 1992, và Justin Cary gia nhập ban nhạc đình đám này 5 năm sau đó. Trong suốt sự nghiệp, Sixpence None the Richer ghi dấu ấn chói lọi với loạt bản hit thành công, “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng uy tín bao gồm ca khúc Kiss Me hồi năm 1998 hay đĩa đơn Breathe Your Name phát hành cách đây 24 năm.

Đáng chú ý, bản hit Kiss Me từng chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thậm chí còn nhận được đề cử tại giải Grammy danh giá hồi năm 2000.