Sung Si Kyung và Moon Ga Young tái hợp, dẫn dắt Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội

Ngày 8/10, HLL, đơn vị tổ chức Golden Disc Awards, chính thức xác nhận ca sĩ Sung Si Kyung và diễn viên Moon Ga Young sẽ tiếp tục dẫn dắt lễ trao giải lần thứ 41. Sự kiện kéo dài hai ngày 9 và 10/1/2027 trên sân khấu ngoài trời dựng riêng trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là năm thứ ba liên tiếp Moon Ga Young đứng cạnh Sung Si Kyung trên sân khấu Golden Disc, và là lần thứ hai cặp đôi dẫn chương trình theo đội hình hai người.

Mối duyên của bộ đôi bắt đầu tại kỳ 39 ở Fukuoka hồi tháng 1/2025. Khi đó chương trình có ba MC, gồm Sung Si Kyung, Moon Ga Young và Cha Eun Woo. Sau khi Cha Eun Woo lên đường nhập ngũ, Sung Si Kyung và Moon Ga Young tiếp tục dẫn kỳ 40 tại Taipei Dome tháng 1 năm nay. Theo Sports Kyunghyang, sự ăn ý của hai người khi ấy được đánh giá cao. Việc BTC giữ nguyên cặp MC cho chặng Hà Nội cũng không khó đoán.

Với Sung Si Kyung, Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu năm thứ 11 anh giữ vai trò MC của lễ trao giải. Tại kỳ 40, Moon Ga Young đã dành riêng một khoảnh khắc trên sân khấu để chúc mừng đàn anh tròn 10 năm cầm mic. Theo Xportsnews, Sung Si Kyung đáp lại rằng được chứng kiến K-pop phát triển suốt 10 năm qua với tư cách một ca sĩ Hàn Quốc là vinh dự của anh. Nam ca sĩ cũng từng đoạt giải Tân binh và giải thưởng chính tại Golden Disc. Vì thế anh thường được xem là gương mặt đại diện cho lịch sử của lễ trao giải này.

Năm 2026 là một năm bận rộn của Sung Si Kyung ở vai trò người dẫn chương trình. Từ cuối tháng 3, anh trở thành MC mùa thứ chín của The Seasons, chương trình talk show âm nhạc đêm khuya của KBS 2TV, với tên gọi Sung Si Kyung's Eardrum Boyfriend. Theo số liệu của Good Data Corporation do Ilgan Sports dẫn lại, chương trình đứng đầu bảng xếp hạng độ thảo luận trung bình theo tuần trong nhóm chương trình phi truyền hình của KBS ở quý II. Nhiều sân khấu song ca của anh cũng gây sốt trên YouTube, tiêu biểu là màn kết hợp với Lee Seung Chul đạt khoảng 3,2 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần. Đáng chú ý, sự nghiệp dẫn chương trình của anh vẫn giữ được phong độ sau sự cố bị quản lý cũ lừa gạt từng khiến người hâm mộ lo lắng.

Moon Ga Young thì trở lại Golden Disc với một vị thế hoàn toàn khác so với hai năm trước. Tại Baeksang lần thứ 62 ngày 8/5, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng điện ảnh nhờ phim "If We" (Nếu là chúng ta). Đây là lần đầu tiên cô được đề cử ở Baeksang, và cô thắng ngay trong lần đó trước những tên tuổi như Son Ye Jin, Go Ah Sung, Lee Hye Young và Han Ye Ri. Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên cảm ơn đạo diễn Kim Do Young và dành phần lớn vinh quang cho bạn diễn Koo Kyo Hwan. Cô cũng nhắc rằng năm nay đánh dấu tròn 20 năm cô bước chân vào nghề diễn. Theo Ilgan Sports, "If We" ra rạp ngày 31/12/2025 và thu hút khoảng 2,6 triệu lượt khán giả. Moon Ga Young hiện đang quay "Whale Star", phim cổ trang lấy bối cảnh phong trào kháng Nhật trên tvN, đóng cùng Choi Woo Shik và Heo Nam Joon.

Ở vai trò MC, Moon Ga Young được khen nhờ cách phát âm rõ ràng và phong thái thanh lịch. Điểm khiến khán giả quý mến cô nhất là việc cô không giấu sự hào hứng của một fan K-pop khi giới thiệu các tiết mục. Nhờ hình ảnh đó, cô được người hâm mộ gọi vui là "nàng thơ của Golden Disc".

Golden Disc Awards ra đời từ năm 1986 và là lễ trao giải âm nhạc đại chúng lâu đời nhất Hàn Quốc. Hà Nội là thành phố thứ tám ngoài Hàn Quốc đăng cai sự kiện, sau Osaka, Kuala Lumpur, Bắc Kinh, Bangkok, Jakarta, Fukuoka và Taipei. Theo Korea JoongAng Daily, đây cũng là sự kiện K-pop quy mô lớn đầu tiên tổ chức tại VEC. Địa điểm này từng đón 50.000 khán giả của lễ hội âm nhạc 8Wonder. Những năm gần đây, quy mô của lễ trao giải liên tục được nâng lên: hai kỳ ở Bangkok và Jakarta mỗi kỳ có 35.000 khán giả, còn hai ngày tại PayPay Dome ở Fukuoka thu hút khoảng 60.000 người.

Ở kỳ 40 tại Taipei, Stray Kids giành Daesang Album, G-Dragon nhận Daesang Digital với "Home Sweet Home", còn Jennie là chủ nhân đầu tiên của hạng mục Daesang Nghệ sĩ mới được bổ sung. Đồng hành tổ chức kỳ 41 tại Hà Nội có Trip.com Group và MAISEAT, thương hiệu mới thuộc nền tảng bán vé Damai Entertainment của Tập đoàn Alibaba. Thông báo về MC lần này chưa kèm danh sách nghệ sĩ biểu diễn.