Sun World Ha Nam ưu đãi cực sâu, đồng giá vé chỉ 100.000 đồng từ ngày 3/9

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công viên nước Sun World Ha Nam áp dụng chính sách giá mới với mức đồng giá 100.000 đồng/người, mở cửa từ 13h đến 18h (thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ thứ Ba hàng tuần) và 9h -18h (Thứ Bảy và Chủ Nhật), dành cho tất cả các đối tượng du khách.

Chương trình ưu đãi mới này mang đến cơ hội cho mọi du khách được thỏa sức vui chơi, tận hưởng các dịch vụ giải trí đẳng cấp tại công viên nước mang chủ đề múa rối nước tiên phong tại Việt Nam mà không phải quá lo lắng về chi phí. Mức giá này giúp tiết kiệm đáng kể so với mức giá niêm yết là 250.000 đồng/vé dành cho người lớn và 170.000 đồng/vé dành cho trẻ em.

Từ ngày 3/9/2026, Công viên nước Sun World Ha Nam áp dụng mức vé đồng giá 100.000 đồng/người.

Đặc biệt, với những du khách có nhu cầu vui chơi và trải nghiệm thường xuyên, công viên nước Hà Nam còn có chính sách ưu đãi vé năm (Pass Year) lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, giá vé năm niêm yết khoảng 1.500.000 đồng/năm nay được điều chỉnh siêu ưu đãi chỉ còn 800.000 đồng/năm (áp dụng đến hết ngày 31/10/2026). Chiếc vé năm này mở ra đặc quyền vào công viên vui chơi không giới hạn số lần cho du khách từ nay đến hết tháng 10/2026. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình, nhóm bạn hoặc du khách địa phương muốn chủ động tận hưởng các trải nghiệm tại công viên nước trong những tháng cuối mùa hè.

Tọa lạc trên diện tích hơn 19ha, Sun World Ha Nam là công viên nước tiên phong tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ, kết hợp những giá trị văn hóa bản địa với công nghệ giải trí hiện đại hàng đầu khu vực.

Công viên nước Hà Nam lấy cảm hứng chủ đạo từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ.

Sở hữu 40 đường trượt và 14 tổ hợp trò chơi, công viên nước mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, từ chinh phục tốc độ đến thư giãn giữa làn nước mát. Nổi bật là trò chơi "Song làn siêu tốc" – đường trượt đua đôi tiên phong tại Đông Nam Á, dài 228m với độ chênh cao gần 25m, mang đến cảm giác đua tốc độ đầy phấn khích. Những tín đồ mê cảm giác mạnh còn thỏa sức chinh phục "Lốc xoáy thần tốc", "Khúc cua phượng hoàng" hay hòa mình vào những ngọn sóng dồn dập tại Vịnh Thần Sóng rộng gần 5.000m².

Chương trình ưu đãi mới này mang đến cơ hội cho mọi du khách được thỏa sức vui chơi, tận hưởng các dịch vụ giải trí đẳng cấp tại công viên nước.

Đối với những ai tìm kiếm sự thư thái nhẹ nhàng, "Dòng sông mơ màng" dài 500m uốn lượn giữa không gian xanh mát là lựa chọn lý tưởng để thư giãn. Đặc biệt, 7 phân khu chủ đề của công viên được lấy cảm hứng từ những hình tượng quen thuộc trong nghệ thuật múa rối nước như Thủy Đình, Tứ Linh, Đánh cáo bắt vịt… tạo nên một không gian vui chơi vừa giàu màu sắc văn hóa, vừa có nhiều góc check-in ấn tượng.

Sun World Ha Nam sở hữu 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích dịch vụ ẩm thực đa dạng bên trong khuôn viên Sun World Ha Nam, cùng công viên thể thao đa năng Sun Sport City Ninh Bin h với hệ thống sân bãi hiện đại dành cho 07 bộ môn thể thao và show nhạc nước hoành tráng hàng tuần tại Quảng trường Thời Đại cách công viên nước không xa, hứa hẹn mang đến chuyến du ngoạn, trải nghiệm đa sắc màu cho du khách đến Hà Nam vào thời điểm này.

Ưu đãi đặc biệt cùng hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn tại điểm đến Hà Nam mang đến cơ hội lý tưởng để du khách Thủ đô, người dân địa phương và khu vực lân cận thỏa sức tận hưởng "thiên đường giải nhiệt" đẳng cấp quốc tế, chỉ cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển.