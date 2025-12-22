Sun World Ba Na Hills biến thành "ngôi làng cổ tích" dịp Giáng sinh

Tâm điểm của mọi ánh nhìn trên đỉnh Bà Nà là cây thông Noel lung linh tỏa sáng rực rỡ tại khu vực Quảng trường trước lâu đài Pop Mart, mang đến một điểm check in lý tưởng, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự thịnh vượng và may mắn trong dịp lễ Giáng sinh.

Cây thông khổng lồ rực rỡ nổi bật giữa không gian lễ hội Giáng sinh tại Sun World Ba Na Hills.

Dịp này, du khách dạo bước quanh Làng Pháp sẽ có cảm giác như lạc vào một ngôi làng Giáng sinh diệu kỳ. Đại cảnh Giáng sinh và gia đình sóc vui nhộn tại đây chắc chắn sẽ trở thành điểm check in không thể bỏ lỡ của du khách trong dịp này. Làng Pháp rực rỡ sắc màu sẽ biến thành miền cổ tích trong mơ và góc nào cũng có thể trở thành bối cảnh xinh đẹp cho những bức ảnh ấn tượng mùa lễ hội.

Du khách thích thú check-in Làng Pháp với nhiều góc lộng lẫy như cổ tích.

Mùa Giáng sinh trên đỉnh Bà Nà dường như đã bao phủ mọi ngóc ngách khi các cửa hàng đều được trang trí theo phong cách Noel độc đáo. Không gian Le Petrin hay Rosa Sky dịp này đều được trang hoàng lộng lẫy, mang đến trải nghiệm ấm áp với các tiểu cảnh, thực đơn đậm chất Giáng sinh. Khu vực Hội chợ Châu Âu dịp này cũng được "hô biến" trở thành "con đường ánh sáng" rực rỡ, lung linh với dàn đèn hoành tráng với hàng trăm bóng đèn LED mini, tạo nên khung cảnh vô cùng lộng lẫy.

Đặc biệt, không khí lễ hội được khuấy động xuyên suốt ngày đêm với những minishow được dàn dựng "đo ni đóng giày" cho mùa lễ hội. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức các show diễn đặc sắc với đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo, trình diễn theo các khung giờ trong ngày tại các điểm khác nhau trong khu du lịch.

Đông đảo du khách hòa mình vào không khí sôi động của các minishow nghệ thuật.

Những vũ điệu Giáng sinh sôi động như Christmas Gift hay Christmas Bell, nơi các nghệ sĩ trong trang phục ông già Noel và các thần tiên khuấy động không khí Giáng sinh bằng âm nhạc và những vũ điệu sôi động vào khung giờ trưa tại khu vực Đấu trường Mặt trời, Fantasy Park hay Nhà thờ Saint Denis.

Các vũ công hóa trang ông già Noel khuấy động không khí bằng những tương tác vui nhộn.

Trong khi đó, show nghệ thuật Carabet tiên phong tại Đà Nẵng " After Glow "(Dư âm) phiên bản Giáng sinh sẽ mang đến cho du khách những giây phút trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc và mới mẻ vào hai khung giờ 13h30 và 18h30 tại Secrect Box (nhà hàng Beer Plaza). Với "Vũ điệu Malambo", du khách sẽ được chiêm ngưỡng những nam vũ công quốc tế điển trai trình diễn đầy cuốn hút và uy lực trong trang phục lễ hội Giáng sinh.

Các nghệ sĩ quốc tế thân thiện giao lưu cùng du khách sau show diễn.

Điểm nhấn đáng chờ đợt nhất dịp Giáng sinh là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực thế giới đỉnh cao ngay trên đỉnh Bà Nà tại các nhà hàng với đa dạng thực đơn khác nhau. Nếu như nhà hàng Brasserie mang đến hành trình trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn hương vị chuẩn châu Âu, nhà hàng Ba Na 1901 với thực đơn đặc biệt mùa Giáng sinh, kết hợp tinh tế giữa phong vị châu Âu cổ điển với những đặc sản ẩm thực chỉ có ở Bà Nà thì thực đơn buffet Giáng sinh tại nhà hàng Bốn Mùa và Beer Plaza lại mang đến thế giới ẩm thực đa dạng sắc màu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đại tiệc buffet Giáng sinh chuẩn Âu được bày trí ấm cúng, hấp dẫn thực khách.

Không chỉ được tận hưởng không khí lễ hội cổ tích đầy màu sắc trên đỉnh Bà Nà , du khách còn được vui chơi thỏa thích với thế giới trò chơi siêu hấp dẫn tại đây như: Tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ, leo núi trong nhà, đu bay diệu kỳ, xe điện đụng hay các rạp chiếu phim 3D, 4D, 5D tại Lâu đài Mặt trăng…

Lễ hội Giáng sinh 2025 trên đỉnh Bà Nà với sự đầu tư công phu và tỉ mỉ hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ lỡ tại Đà Nẵng trong dịp Giáng sinh và Năm mới.