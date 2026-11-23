Theo thông báo, fanpage giả mạo đang được ghi nhận có khoảng 98.000 người theo dõi. Trang này sao chép hình ảnh, nội dung từ fanpage chính thức của Sun PhuQuoc Airways nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Hãng cho biết đã ghi nhận trường hợp khách hàng bị lừa chuyển khoản số tiền lớn, lên tới 95 triệu đồng.

Trước tình hình trên, SPA cho biết đang khẩn trương báo cáo, phối hợp với nền tảng Facebook và các đơn vị liên quan để xử lý trang giả mạo, đồng thời phát đi cảnh báo nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với hành khách.

Theo SPA, trang Facebook giả mạo có tên hiển thị viết tách “Phu Quoc”, trong khi tên thương hiệu chính thức của hãng được viết liền là “PhuQuoc”. Tên người dùng (username) của trang giả mạo là SunPhuQuocAirwaysfanpagebooking.

Sun PhuQuoc Airways cảnh báo fanpage giả mạo

Hãng lưu ý, dấu tích xanh, số lượng người theo dõi hay hình ảnh, nội dung được đăng tải không phải là căn cứ duy nhất để xác định một trang Facebook chính thức. Người dùng cần kiểm tra kỹ tên trang, đường dẫn và thông tin liên hệ trước khi nhắn tin, đặt vé hoặc thực hiện thanh toán.

Sun PhuQuoc Airways khuyến nghị khách hàng chỉ liên hệ và giao dịch qua các kênh thông tin chính thức của hãng, gồm website, fanpage, hotline 19001599 và email.

Hãng khuyến cáo khách hàng không chuyển khoản theo yêu cầu từ tài khoản hoặc cá nhân chưa được xác minh; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ thanh toán, mật khẩu hoặc mã OTP cho các tài khoản không rõ danh tính.

Trong trường hợp có nghi vấn, khách hàng nên chủ động gọi hotline chính thức của SPA để xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Đối với những khách hàng đã chuyển tiền cho fanpage giả mạo, SPA hướng dẫn nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo sự việc, đề nghị hỗ trợ tra soát và xử lý giao dịch.

Đồng thời, khách hàng cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền, hình ảnh giao dịch và các chứng từ liên quan; trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Khách hàng cũng có thể liên hệ hotline chính thức của SPA để thông báo sự việc và phối hợp cung cấp thông tin cần thiết.