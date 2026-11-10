Suchin điệu đà tạo dáng bên em trai, biểu cảm "bất lực" của Sutin khiến dân mạng cười ngất

Mới đây, Đàm Thu Trang đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp chung của con gái Suchin và con trai Sutin, kèm dòng chú thích hài hước: "1 tấm hình mà có 2 thái độ". Trong ảnh, hai chị em ngồi sát nhau trên sofa, má kề má. Suchin chu môi, nghiêng đầu và giơ tay hình chữ V đầy điệu đà, đúng kiểu cô bé đã quen với ống kính. Ngồi ngay cạnh, cậu em Sutin lại giữ gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt liếc sang một bên như thể chẳng mấy hào hứng với buổi chụp hình của chị gái.

Khoảnh khắc "1 tấm hình mà có 2 thái độ" của Suchin và Sutin. Ảnh: FBNV

Sự đối lập đáng yêu ấy khiến bức ảnh nhận về gần 600 lượt thích chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Phần bình luận ngập lời khen dành cho hai nhóc tì, người nhận xét hai bé "càng lớn càng yêu", người trêu hai chị em "mới ý mà đã nhớn roài". Trong khung hình, Sutin diện bộ pyjama lụa xanh navy in hình hoạt hình, còn Suchin mặc áo cotton màu kem điểm họa tiết quả cherry nhỏ xinh.

Suchin là con gái đầu lòng của Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La, chào đời vào tháng 8/2020. Gần 3 năm sau, vào tháng 5/2023, cặp đôi đón thêm bé trai Sutin. Hồi đầu năm nay, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh con trai kèm lời khen "em bé càng lớn càng dễ thương giống ba Cường quá đi thôi", và cô vẫn quen gọi Sutin bằng biệt danh cưng "cục ghiền".

Kể từ sau đám cưới vào tháng 7/2019, Đàm Thu Trang gần như rút khỏi hoạt động giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình. Trang cá nhân của cô vì thế thường xuyên được cập nhật những khoảnh khắc đời thường của các con. Cường Đô La cũng nổi tiếng là ông bố chiều con: tháng 4/2021, khi Suchin chưa tròn 1 tuổi, anh đã tặng con gái chiếc MINI Cooper JCW Convertible trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Đầu tháng 10 vừa qua, trong lúc bà xã bận rộn sắm sửa nội thất, anh cũng một mình trông 2 con và đưa các bé đi ngắm siêu xe.

Ngoài Suchin và Sutin, Cường Đô La còn có con trai lớn Subeo với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Từng có lần Đàm Thu Trang gói gọn tổ ấm của mình trong một dòng chữ giản dị: "Subeo - Suchin - Sutin và mẹ yêu ba nhất trên đời".