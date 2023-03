Sức khoẻ nhóm học sinh Hà Nội nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại hiện ra sao?

Th.BS Phạm Văn Hưng, khoa Cấp cứu nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viện tiếp nhận 38 học sinh trường Tiểu học Kim Giang chiều 28/3 với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Ngay khi trẻ nhập viện, bệnh viện huy động nhận lực thăm khám cho các cháu, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của trẻ. Một số học ính mất nước khá nặng, đã được truyền dịch theo phác đồ.

Hiện tại đa số huyết áp ổn định. Tuy nhiên, nguyên nhân và các dấu hiệu triệu chứng tiếp theo liên quan đến bệnh vẫn phải theo dõi.

Nhóm học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Đống Đa - nơi có 7 học sinh được đưa vào các cấp cứu, Ths.Bs Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng khoa Cấp cứu cho hay, lúc nhập viện trẻ trong tình trạng mệt lả, nôn nhiều, một số em đi ngoài.

Qua khai thác thông tin từ hướng dẫn viên du lịch và đại diện nhà trường, học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ sẵn sàng tiếp nhận thêm các bệnh nhi khác.

“Năm bệnh nhi đầu tiên được xử lý cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng, hiện tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt”, BSSơn nói.

Năm bệnh nhi có chỉ số sinh tồn ổn định dự kiến xuất hiện hôm nay. Hai học sinh còn lại cần theo dõi thêm do xét nghiệm bạch cầu chỉ số viêm trong cơ thể khá, cần tiếp tục dùng kháng sinh.

Bác sĩ Dương Thanh Sơn thông tin về sức khỏe của học sinh trường Tiểu học Kim Giang.

Trước đó, sáng 28/3, trường Tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, ở huyện Gia Lâm.

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm tham quan, gồm: cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh oreo. Học sinh ăn trưa lúc 11h. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Khoảng 14h cùng ngày, đoàn về đến trường, một số học sinh đau bụng, nôn, đi ngoài 2-3 lần. Ba giờ sau, tổng cộng 50 học sinh cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng, được chuyển đến bệnh viện: Bạch Mai, Đống Đa, Xây dựng, Nhi Trung ương và Bệnh viện Xanh - pôn.

UBND quận Thanh Xuân đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị Sở tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các học sinh, đồng thời phối hợp làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Liên quan tới vấn đề thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Tiểu học Kim Giang là Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh. Công ty này báo cáo, sau khi nhập nguyên liệu thực phẩm vào sáng cùng ngày, 6h đơn vị bắt đầu chế biến và vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng ô tô chuyên dụng, thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, niêm phong.

Theo báo cáo của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trường và doanh nghiệp đủ hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm. Tổ điều tra đã lấy mẫu nôn, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn tại trường (cơm trắng, thịt xay sốt chua ngọt, đậu rán tẩm hành, bí xanh xào, canh chua nấu thịt, bánh quy) lưu tại trường, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia.