Loại quả trông "xấu xí" nhưng đốt mỡ nhanh hơn 43%, lại giàu chất chống oxy hóa ngừa ung thư

Giảm mỡ nhanh hơn 43% nhờ ăn thêm quả việt quất

Các nhà khoa học có trụ sở tại Đại học Bách khoa bang California (Mỹ) và Đại học Gonzaga đã chia các tình nguyện viên thành 2 nhóm, cả hai đều tham gia đạp xe 40 phút mỗi ngày với tốc độ vừa phải. Cứ sau 10 phút, họ lại được lấy máu ở ngón tay 1 lần để kiểm tra. Một trong 2 nhóm được cho tiêu thụ thêm 25 gram bột quả việt quất đông khô mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu liên tục kiểm tra máu của người tham gia trong quá trình tập luyện để xác định xem họ có đốt cháy nhiều chất béo hơn sau khi tiêu thụ quả việt quất hay không. Ảnh Cal Poly Humboldt

Các tình nguyện viên được theo dõi trong 2 tuần. Kết quả được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy các vận động viên đốt cháy nhiều chất béo hơn sau khi tiêu thụ quả việt quất. Cụ thể, tốc độ oxy hóa của các tình nguyện viên đã tăng 19,7%, 43,2% và 31,1% tương ứng với các mức 20, 30 và 40 phút kể từ khi bắt đầu đạp xe. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng nồng độ lactate trong máu - một dấu hiệu của sự mệt mỏi - đã "giảm đáng kể" sau khi ăn quả việt quất. Nhờ vậy, hiệu quả tập thể dục được cải thiện nhiều.

1 chén quả việt quất (148g) có chứa: - 84 calo - 0 g cholesterol - 1,1 g protein - 0,49 g chất béo - 21,45 g carbohydrate - 3,6 g chất xơ - 14,74 g tổng lượng đường - 9 miligam (mg) canxi - 0,41 mg sắt - 114 mg kali - 9 mg magiê - 18 mg phốt pho - 1 mg natri - 0,24 mg kẽm - 9 mg folate

Quả việt quất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao gọi là anthocyanin, mà các nghiên cứu gần đây cho thấy có thể làm tăng quá trình oxy hóa chất béo.

Quả việt quất cũng có thể giúp cơ bắp duy trì nguồn cung cấp glycogen - nguồn năng lượng chính của cơ thể. Về lý thuyết, điều này có thể cho phép cơ thể tập thể dục lâu hơn và hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn quan sát thấy quá trình tập luyện của những người này tuy đốt chất béo nhiều nhưng lại ít tiêu tốn carbohydrates. Điều này giúp tăng sức bền hiệu quả vì bạn không mệt như những người khác sau khi vận động như nhau.

Từ kết quả này có thể thấy việc nhâm nhi một chén nhỏ việt quất mỗi ngày như bữa ăn nhẹ có thể giúp kế hoạch giảm mỡ của bạn thành công ngoài mong đợi.

Một số lợi ích sức khỏe khác của quả việt quất

1 chén quả việt quất (148g) cung cấp: - 24% vitamin C hàng ngày - 5% vitamin B6 hàng ngày - 36% vitamin K hàng ngày

Theo trang thông tin về sức khỏe Medical News Today, tiêu thụ quả việt quất được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim và ung thư, duy trì sức mạnh của xương, sức khỏe tâm thần và ổn định huyết áp. Cụ thể như sau:

1. Duy trì xương khỏe mạnh

Quả việt quất chứa sắt, phốt pho, canxi, magiê, mangan, kẽm và vitamin K. Các dưỡng chất này là một thành phần của xương, nếu được bổ sung đầy đủ sẽ góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc cũng như sức mạnh của xương.

2. Tốt cho sức khỏe làn da

Một cốc quả việt quất cung cấp 24% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Trong khi đó, vitamin C cũng có thể cải thiện khả năng làm mờ nếp nhăn của collagen và tăng cường kết cấu da tổng thể, giúp ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, khói bụi.

3. Bảo vệ chống lại bệnh tim

Chất xơ, kali, folate, vitamin C, vitamin B6 và hàm lượng phytonutrient trong quả việt quất hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ngoài việc không có cholesterol, vitamin B6 và folate trong việt quất góp phần ngăn ngừa sự tích tụ của một hợp chất được gọi là homocysteine. Sự tích tụ quá mức homocysteine trong cơ thể có thể làm hỏng các mạch máu và dẫn đến các vấn đề về tim.

Theo một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard và Đại học East Anglia, ở Vương quốc Anh, tiêu thụ anthocyanins thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đau tim tới 32% ở phụ nữ trẻ và trung niên. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ ít nhất 3 phần quả việt quất hoặc dâu tây mỗi tuần cho thấy kết quả tốt nhất.

4. Ngăn ngừa ung thư

Vitamin C, vitamin A và các chất dinh dưỡng thực vật khác nhau trong quả việt quất hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp bảo vệ tế bào, chống lại thiệt hại từ các gốc tự do liên quan đến bệnh.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa có thể ức chế sự phát triển của khối u, giảm viêm trong cơ thể. Nhờ đó giúp tránh hoặc làm chậm ung thư thực quản, phổi, miệng, hầu họng, nội mạc tử cung, tuyến tụy, tuyến tiền liệt và ruột kết.

Quả việt quất cũng chứa folate, đóng vai trò tổng hợp và sửa chữa DNA. Điều này có thể ngăn ngừa sự hình thành các tế bào ung thư do đột biến trong DNA.

5. Cải thiện sức khỏe tâm thần

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quả việt quất là kết nối với việc tránh suy giảm nhận thức ở phụ nữ lớn tuổi. Các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng ngoài việc giảm nguy cơ tổn thương nhận thức, quả việt quất cũng có thể cải thiện trí nhớ ngắn hạn và phối hợp vận động của một người.

Lưu ý khi tiêu thụ quả việt quất

Những người đang dùng thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như warfarin, cần lưu ý khi tiêu thụ quả việt quất và các nguồn vitamin K khác. Vitamin K đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, và nó có thể ảnh hưởng đến tác dụng làm loãng máu của thuốc.

T/h: Nypost, Newswise, Medical Daily